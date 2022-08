De leukste apps van week 31-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Resolutionator Op de Mac kun je via de Systeemvoorkeuren de schermresolutie wijzigen. Zo zorg je ervoor dat je veel meer op je scherm kunt zien, maar allemaal met wat kleinere letters. Of juist andersom: grotere letters, maar wel een lagere schermresolutie. Als je regelmatig wil wisselen, is het wat onhandig om dat altijd maar via de Systeemvoorkeuren te doen. Daarom is er Resolutionator. Met Resolutionator kun je razendsnel schakelen naar een andere schermresolutie. Je doet dat vanuit de menubalk van je Mac. De app is helemaal bijgewerkt voor de nieuwste schermresoluties van de MacBook Air M2 2022 en het Apple Studio Display. Gebruik je meerdere schermen? Je kunt per scherm de resolutie snel aanpassen. Je favoriete resoluties kun je vastpinnen en je kunt zelfs een toetscombinatie eraan koppelen. Het is zelfs mogelijk om hogere resoluties in te stellen dan wat je Mac standaard toelaat. Je kunt Resolutionator gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Papers, Please

De aangrijpende thrillergame ‘Papers, Please’ is nu terug op de iPhone. De game verscheen negen jaar geleden voor het eerst en won destijds al diverse prijzen. Het speelt zich af in een fictieve communistische staat, genaamd Arstotzka. Je bent werkzaam bij de grenscontrole en krijgt te maken met diverse morele dilemma’s. Daarbij komen vraagstukken uit de echte wereld aan de orde, zoals immigratie. Je moet de toestroom van mensen naar Arstotzkan regelen. Tussen de immigranten en bezoekers bevinden zich echter smokkelaars, spionnen en terroristen. Aan de hand van de documenten die de reizigers meenemen moet je inspecteren, dingen natrekken en besluiten wie mag binnenkomen, wie wordt weggestuurd en wie meteen moet worden gearresteerd.

Papers, Please is gemaakt door de indie gameontwikkelaar Lucas Pope. De game verscheen in augustus 2013 op Windows en macOS, terwijl het een jaar later op de iPhone en iPad beschikbaar kwam. In 2017 volgde nog een versie voor PlayStation Vita. De game werd gezien als een vorm van kunst. Deze nieuwe versie heeft een vernieuwde interface en is op punten aangepast, zodat het beter op mobiele telefoons speelbaar is. Heb je de iPad-app al, dan krijg je gratis toegang tot de iPhone-app.

Banish

Velen zullen het wel kennen: je bezoekt een website om gewoon even iets te bekijken, maar eerst komt er iets in beeld. Sommige websites willen graag dat je de bijbehorende app downloadt. Je krijgt dan een pop-up te zien waarmee je de app kunt downloaden, maar in veel gevallen wil je dat helemaal niet. Voor wie zich daaraan ergert is er Banish. Deze nieuwe app heeft de oplossing voor je!

Banish is een extensie voor Safari. Als je het installeert, zal de app die irritante pop-ups over apps downloaden doen verdwijnen. Zo kun je ongestoord je gang gaan en websites bezoeken. Eenmaal geïnstalleerd, merk je niet meer dat de app er is. Hij doet automatisch z’n werk. In sommige gevallen zie je nog wel een kleine melding over een gekoppelde app, maar die zijn een stuk minder irritant. Banish kan deze niet weghalen, want ze zijn standaard in Safari.

Mimir

Mimir bestaat al een tijdje als Mac-app om podcasts mee te luisteren. De app heeft een mooie update gekregen en is nu ook beschikbaar op de iPhone en iPad! De belangrijkste nieuwe functies zijn een nieuwe audio engine, nieuwe opties voor de afspeelsnelheid zonder audiovervorming, een slaaptimer, verbeterd CPU-gebruik en efficiënter streamen. Mimir kan ook stiltes overslaan en synchroniseren met al je apparaten. Klinkt het interessant? Bekijk dan vooral eens de volledige lijst met (nieuwe) functies in de App Store!

Visitaal Chat

Chatten moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Is chatten met woorden te lastig voor iemand die je kent, dan is Visitaal mogelijk een goede optie. In deze app kun je enkel pictogrammen sturen die de Nederlandse ontwikkelaars erin hebben gezet. Ieder pictogram heeft een naam. Er zijn talloze pictogrammen waar je veel duidelijk mee kunt maken. Visitaal Chat is volledig gratis en bevat geen advertenties of in-app aankopen.

FartHero

En dan nu een app voor iedereen die zijn lolbroek aan heeft. FartHero is bedacht door een stel Nederlandse vrienden en heeft een simpel doel: meet je scheten. Je kunt ‘m opnemen en zien hoeveel decibel je hebt geproduceerd. Daarna kun je ‘m delen. In de nieuwste versie die deze week uit kwam, zit de mogelijkheid om een dagboek bij te houden. FartHero is gratis en bevat geen in-app aankopen.