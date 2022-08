De leukste apps van week 33-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Luna for Reddit Op zoek naar een Reddit-app voor je Apple Watch ? Probeer dan eens Luna! Deze gratis app zit prima in elkaar en laat je snel door fora scrollen en comments lezen. In onze test laadt de app de informatie op fora vrij snel en werkt de app soepel. Je kunt op dit moment zoeken naar fora door te dicteren en je kiest dan meteen of je de trending posts wil zien of de nieuwe posts. Momenteel barst de app niet van de features, maar de ontwikkelaar belooft wel dat dat gaat veranderen. Zo kun je binnenkort ook upvoten, video’s kijken en profielen bekijken. Over andere functies wordt nu nog niks bekend gemaakt, maar er komt meer aan. De app wordt daarmee al vrij compleet voor op je Apple Watch. Luna is gratis en bevat geen in-app aankopen of advertenties.

Spaces

Als jij iemand bent die honderd dingen tegelijk doet op de Mac, dan kun je misschien wel wat hulp gebruiken met het georganiseerd houden van je apps. Spaces is een Mac-app die dat voor je kan doen. In Spaces kun je verschillende workspaces maken, ieder met een eigen set apps. Activeer je een workspace, dan worden de juiste apps voor je geopend. Ook kun je snel je geminimaliseerde apps verbergen en onderdelen op je bureaublad onzichtbaar maken (tijdelijk). Zo kun je geconcentreerd blijven werken.

Zodra je een nieuwe workspace activeert, zullen de apps van de vorige workspace worden gesloten. De ontwikkelaar kijkt naar overige opties, zoals het verbergen van de andere apps in plaats van sluiten. Je kunt nu nog een early bird korting krijgen waardoor de app $9 kost. Je ontvangt dan een licentiecode voor 1 apparaat.

Je kunt Spaces downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Calcsmos

De gratis rekenmachine-app Calcsmos laat zien wat je laatst uitgevoerde berekeningen zijn, zodat je een historie bij de hand hebt. Alle invoer en resultaten staan tot je beschikking en je kunt er ook een bonnetje van printen. Door zijwaarts te schuiven krijg je nog meer functies, zoals exporteren of bepaalde berekeningen wissen. Eerder uitgevoerde berekeningen kun je zelfs bewerken, zodat je nog even door kunt gaan. En met Spaces kun je springen tussen verschillende weergaven van de rekenmachine. De Spaces worden gesynchroniseerd tussen je apparaten via iCloud. Tot slot kun je met Overlays bepaalde berekeningen uitvoeren, bijvoorbeeld BTW en fooien. Kortom: veel functionaliteit voor een gratis app!

QuadStream

Met de QuadStream app voor Apple TV kun je tot wel 4 livestreams tegelijk bekijken op het grote scherm. Het gaat dan specifiek om HTTP Live Streaming (HLS). Dit wordt o.a. door YouTube en Twitch gebruikt. Je kunt het geluid van individuele streams dempen en je kunt een stream fullscreen bekijken als je dat wil. Er zijn handige trucs speciaal voor Twitch streams. Bekijk vooral eens de volledige functielijst in de App Store!

Freshy

Gooi je steeds eten weg omdat het over de datum is? Dat kan beter! Maar hoe houd je nou goed in de gaten wat op het punt staat om over datum te gaan? Je gaat immers niet iedere dag door je koelkast neuzen en een notitie bijhouden wordt ook zo warrig. Voor deze taak kun je Freshy gebruiken. Hierin kun je al je boodschappen opschrijven met de THT-datum erbij. Vervolgens krijg je een overzicht te zien en kun je eenvoudig bekijken wat je even snel op moet maken. Freshy stuurt je ook slimme herinneringen. Er is een premiumversie beschikbaar tegen betaling.