Google One voor iOS

Je kunt met de Google One-app de gratis 15GB opslag gebruiken die je altijd bij Google gratis krijgt. Loop je tegen de grenzen aan, dan kun je met de Storage Manager-app kijken waar ruimte is om op te ruimen. Het gaat daarbij om Google Drive, Gmail en Google Foto’s, drie plekken waar je je materiaal kunt opslaan. Uiteraard kun je vanuit de app ook makkelijk upgraden naar een betaald Google One-abonnement, waarvan de prijzen starten bij €1,99 per maand.



Android-gebruikers kunnen automatisch backups maken van hun toestel, ook als ze geen Google One-abonnee zijn. Voorheen was de dienst alleen beschikbaar op Android-toestellen, waarbij het vooral gericht was op het (betaald) uitbreiden van je opslag. Verder biedt Google One de optie om je opslag te delen met maximaal 5 gezinsleden.

Google One-app binnenkort te downloaden

De Google One-app voor iOS zal “binnenkort” beschikbaar komen. De Storage Manager is niet alleen beschikbaar in de mobiele app, maar ook op het web. Uiteindelijk gaat het er vooral op meer opslag te nemen.

Dit zijn de kosten bij Google One:

15GB: gratis

100GB: €1,99 per maand

200GB: €2,99 per maand

2TB: €9,99 per maand

Ter vergelijking de prijzen bij iCloud:

5GB: gratis

50GB: €0,99 per maand

200GB: €2,99 per maand

2TB: €9,99 per maand

De twee duurste bundels zijn bij beide bedrijven gelijk. Wel heb je bij Apple de mogelijkheid om goedkoper te upgraden voor een euro per maand, terwijl je bij Google meteen aan het twee keer zo dure pakket van 100GB vast zit.

Google One is in feite de nieuwe naam van Google’s opslagdienst, die in 2018 werd ingevoerd. Er zitten een paar extra’s bij, zoals hulp van Google-experts, de optie om een gezin toe te voegen en extra ledenvoordelen. Dat laatste houdt in dat je speciale hotelprijzen krijgt, extra Google Play-tegoed en meer. Google One kwam eind 2018 naar Nederland en andere Europese landen.