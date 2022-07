De leukste apps van week 30-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: BuhoCleaner Op zoek naar een moderne app om je Mac opgeruimd te houden? Dan moet je BuhoCleaner eens proberen. Deze app is helemaal bijgewerkt voor de nieuwste Macs en kan snel spotten welke bestanden je niet meer nodig hebt. BuhoCleaner verwijdert de bestanden ook snel. Zelfs als je handmatig ooit een app hebt verwijderd, kan de app spotten welke restjes er nog overgebleven zijn. Als je je Mac zelf niet echt opgeruimd houdt, zal het je verbazen hoeveel troep er blijft slingeren. Naast restjes verwijderen kan BuhoCleaner ook dubbele bestanden herkennen en verwijderen. Zo heb je geen onnodige duplicaten rondslingeren. En word je gestoord van allerlei apps en pop-ups die automatisch openen als je je Mac opstart? Dan kun je er met BuhoCleaner voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Er is ook een menubalk-widget met snelle statistieken over je Mac. Je kunt de app gratis proberen en tot 3GB aan bestanden verwijderen. Wil je geen beperkingen voor het verwijderen, dan kun je de volledige versie kopen. Je kunt BuhoCleaner downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Aviary

Als je geen fan bent van de gewone Twitter-app, of als je simpelweg meer functies wil gebruiken, is Aviary een goede optie. Deze week werd Aviary 2 uitgebracht. Zo kun je nu een tweet exporteren als foto om vervolgens op andere platformen te delen. Hierbij kun je zelf een lettertype en achtergrond kiezen. Verder is er een optie om tweets na het verzenden pas na enkele seconde of zelfs een minuut daadwerkelijk te publiceren. Dit geeft je de kans om foutjes te herstellen voordat je tweet het daglicht ziet. Ook zijn er nieuwe widgets voor op je beginscherm en kun je de app vergrendelen met Face ID of Touch ID. In de App Store omschrijving vind je zelfs nog meer nieuwe functies!

Remotion

Remotion is een nieuwe app voor de Mac waarmee je naar Spotify kan luisteren. Maar de app heeft een SharePlay-achtige functie ingebouwd. Tijdens een audio- of videogesprek kun je samen met je vrienden naar de muziek luisteren. Remotion synchroniseert met de gewone Spotify-app en je neemt samen deel in een zogenaamde Remotion Room. Het leuke is dat de muziek langzaam zachter gaat zodra er iemand spreekt, dus je hoeft nooit boven de muziek uit te schreeuwen. De app is nu nog in beta en daarom gratis te proberen via de website van de ontwikkelaars.

GP Calendar

Weten wanneer je voor de buis moet zitten om Max Verstappen aan te moedigen? Met de GP Calendar voeg je eenvoudig een raceschema toe aan de menubalk van je Mac. Je ziet wanneer de kwalificaties plaatsvinden en wanneer de echte wedstrijd begint. In de toekomst wil de ontwikkelaar ook notificaties mogelijk maken en het klassement tonen.

Je kunt GP Calendar downloaden op de website van de ontwikkelaar. Hierbij bepaal je zelf hoeveel je de ontwikkelaar wil betalen.

Apple Store Time Machine

Nostalgie alom! The Apple Store Time Machine is een Mac-game, maar dan op een andere manier. Het gaat hier vooral om ontdekken en niet zozeer om punten verdienen en levels scoren. In een soort tijdmachine ga je terug in de tijd naar de originele inrichting van vier legendarische Apple Stores, waaronder Apple Fifth Avenue in New York en de allereerste Apple Store Tysons Corner in Virginia (VS). Je kunt rondwandelen en er zitten interactieve elementen in. Je kunt je makkelijk voorstellen hoe dit eruit gaat zien met een Apple-headset, al zul je het voorlopig nog even op de Mac moeten proberen.

De game is ontwikkeld door Michael Steeber, een voormalig auteur van 9to5Mac en een echte kenner van Apple Stores. Je kunt Apple Store Time Machine gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

SpyBuster

Eerder dit jaar kwam SpyBuster voor Mac al voor in de App Gemist en nu is er ook een iPhone-versie. Deze app van Oekraïense makelij geeft je inzicht in welke apps mogelijk verdacht zijn op het gebied van spionage. Voor deze ontwikkelaar wil dat zeggen: apps die banden hebben met Rusland en/of Wit-Rusland. Deze apps zijn in die landen namelijk ook verplicht om gebruikersdata aldaar te bewaren. De overheid heeft toegang tot die servers. SpyBuster is volledig gratis.

Nederlandse app van de Maand: Scusi

Deze maand konden we slechts over één Nederlandse app schrijven, namelijk Scusi. We publiceren om die reden geen aparte rubriek voor de beste Nederlandse apps van de maand, maar we noemen de enige app graag nog eens in deze laatste rubriek van de App Gemist in juli 2022.

We hebben op iCulture al vaak de apps van Jordi Bruin (@jordibruin) besproken. Hetzelfde geldt voor de apps van Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg). Deze twee Nederlandse ontwikkelaars brengen met enige regelmaat interessante apps uit in allerlei categorieën. De twee zijn nu samen achter de computer gaan zitten om Scusi te ontwikkelen. Met deze app voor de Mac kun je spraakberichten laten omzetten in geschreven tekst. Handig als je even niet kunt luisteren!

Als je de app installeert, kun je een spraakbericht van de Berichten-app naar de app slepen. Je ziet voor allerlei talen de vertaling verschijnen. De nauwkeurigheid ervan is afhankelijk van de geluidskwaliteit van het bericht en van hoe duidelijk de afzender spreekt. Alle verwerkingen worden op je apparaat gedaan en er wordt geen gebruik gemaakt van trackers. Scusi is gratis, maar je kunt ervoor kiezen om de ontwikkelaars te betalen. In de toekomst moet er ook een iOS-versie komen van Scusi.

Je kunt Scusi downloaden op de website van de ontwikkelaar.