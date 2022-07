De leukste apps van week 29-2022 in App Gemist

iCulture App van de Week: Flowductive

Deze week roepen we Flowductive uit tot App van de Week. Met deze gratis app voor je iPhone iPad en Mac kun je wat makkelijker in een ritme komen. De app heeft zogeheten decks. Dat is een reeks taken met een gespecificeerde tijd (flows). In Flowductive vind je drie soorten flows: Health, Growth en Grind. In de Health-flow richt je je op je eigen gezondheid voor bijvoorbeeld een half uur. Tijdens een Growth-flow werk je aan je mentale gezondheid . Daarna komt de Grind-flow, waarin je productief bent.

Je kunt zelf instellen hoeveel prioriteit iedere flow heeft. Ook kun je aangeven hoeveel tijd je ergens per dag aan wil besteden. Het is namelijk de bedoeling dat je deze app een hele dag gebruikt. De volgorde van de flows bepaalt de app voor je. Als je je agenda koppelt, wordt je Deck gebaseerd op je agenda. Klinkt het interessant? We raden aan om de app in ieder geval eens te proberen!