De leukste apps van week 1-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

Calory

Ook deze app staat in het teken van de goede voornemens. Wil je graag bijhouden hoeveel calorieën je op een dag eet? Daarvoor is Calory geschikt. De erg goed ontworpen app bestaat al langer, maar kan nu meer. Allereerst kun je bijhouden hoeveel water je drinkt, maar belangrijker nog is dat je verbrande calorieën van je maximale calorieën aftrekt.

Stel dat je voor jezelf 2000 calorieën op een dag mag eten. Je eet er 2400, maar hebt ook een workout gedaan waarbij je 400 calorieën hebt verbrand. Die 400 haalt Calory nu van je totaal af, zodat je weer bij je doel bent. Op deze manier hoef je jezelf niet in te houden als je een dag flink gesport hebt. Daar horen nu eenmaal calorieën bij.

Hardlopen met Evy

Dit is een bekende app om mee te hardlopen. Met de Belgische Evy Gruyaert die je motiveert haal jij makkelijker je rendoelen. We kennen deze app al een tijdje, maar de app is nu vernieuwd en klaar voor 2020. Allereerst is het design lekker opgefrist met verbeterde achterliggende technologie. Je vindt nu de eerste medailles in de app om je gemotiveerd te houden en je kunt nu ‘chatten met Evy’. Verder is de abonnementsvorm aangepast. Je kunt kiezen voor een maand- en jaarabonnement, maar ze zijn beide vrij goedkoop.

Smoke

Ben je actief in de Steam gaming community? Probeer dan eens Smoke. Met deze app breng je Steam naar je Apple Watch. Je kunt er natuurlijk niet mee gamen, maar wel in contact blijven met vrienden en zien hoe lang je al bepaalde games speelt. Daarnaast geef je een game ook een beoordeling als ‘ie bevalt (of niet). Tenslotte houd je ook het nieuws bij, waarbij je ook artikelen kunt opslaan om ze op je iPhone te lezen.

Spoorboekje

Heb je tijdens het tv-kijken altijd al eens gedacht: kon ik nu de vertrektijden van de trein maar eens bekijken? Dan moet je Spoorboekje hebben, een nieuwe Nederlandse app voor de Apple TV. Je bekijkt alle actuele vertrektijden van alle treinstations van Nederland. Bovendien geeft de app een overzicht van huidige storingen. Je kan stations als favoriet markeren, zodat ze altijd binnen handbereik zijn.

Albert Heijn Voetbal

Het is weer bijna tijd voor de bekende voetbalplaatjes bij Albert Heijn. Daarom heeft de bijbehorende app een update gekregen. De AH Voetbal app herkent nu de nieuwste plaatjes die vanaf volgende week te sparen zijn. Er zitten dit jaar 252 plaatjes in die je kunt scannen. Deze ontgrendelen voetbalspelletjes in de app. Iedere keer dat je een wedstrijd speelt worden de gescande voetballers meer waard.