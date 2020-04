De leukste apps van week 17-2020 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Salmon Salmon is een handige productiviteitsapp voor de Mac. Misschien gebruik je nu al vaak de Spotlight-functie om bestanden en mappen op te zoeken, maar het nadeel is dat Spotlight standaard ook zoekt naar andere soorten content. Salmon is een soort Spotlight, maar dan alleen voor de Finder. Dat betekent dat de app alleen zoekt naar bestanden en mappen die in de Finder staan en dat informatie op internet, programma’s en andere content niet meegenomen wordt. De app zoekt automatisch in de huidige of onderliggende map, maar ook globaal door je hele Mac. Je kan ook meerdere bestanden tegelijk selecteren vanuit de app, zodat je sneller kan werken aan je documenten. Via het toetsenbord kun je filters gebruiken, Quick Look openen en nog veel meer. Je opent Salmon via een toetsenbordkoppeling of via de menubalk bovenaan je Mac-scherm. Je kan Salmon kosteloos proberen, maar de volledige versie kost ongeveer een tientje. Je downloadt Salmon via de website van de ontwikkelaar.

Views is een soort RSS-app die speciaal op jouw smaak is ingedeeld. De app heeft geen advertenties en je hoeft ook nergens in te loggen. Je geeft gewoon je interesses aan en de app toont interessante artikelen van allerlei bronnen en past zich ook aan naar wat je leest. Bijzonder is ook dat de app nieuwsartikelen analyseert met kunstmatige intelligentie om je zo een samenvatting te geven van het nieuws. Daarnaast kun je via de app ook naar podcasts luisteren.

Nomi voor Apple Watch

Dit huisdier hou je in leven door genoeg te lopen. Nomi is een soort Tamagotchi, maar om hem te kunnen voeren moet je er wel wat voor doen. Je moet de ring vullen door een bepaald aantal stappen te lopen, waarna je je huisdier kan voeren. Maar je moet wel snel zijn, want als de drie hartjes weg zijn ben je te laat. De app is alleen beschikbaar op de Apple Watch en heeft ook complicaties voor de wijzerplaten Meridiaan en Modulair. De app heeft wat weg van TameWatch die we in de App Gemist van week 8 besproken hebben.

Tuinvogelgids

Wil je alles weten over de vogels bij jou in de buurt? Met de Tuinvogelgids-app heb je de meest voorkomende tuinvogels met geluiden altijd op zak. De app omschrijft meer dan 100 soorten en heeft foto’s van natuurfotograaf Han Bouwmeester. De app is gemaakt door twee jonge net afgestuurde ontwikkelaars en de vormgeving is gemaakt door een student Communicatie- en Informatiewetenschappen.

NYC Subway Sounds

Ben je al tijden niet meer met het OV gegaan en mis je inmiddels de stationsgeluiden en het rumoer om je heen? Dan is er een grappige kleine app die degelijke OV-geluidjes bundelt. De app bevat geluidjes van het metrostelsel van New York, maar een metro klinkt in Nederland nu eenmaal hetzelfde als in New York.

FlexY

In deze tijden van corona worden ondernemers gedwongen om creatiever te denken. Via de FlexY-app kunnen winkels in Almere Centrum hun spullen leveren, zonder dat je naar de fysieke winkel hoeft te gaan. Twintig ondernemers hebben zich erbij aangesloten. Afrekenen in de app kan met iDEAL. Je kan via de app bij verschillende winkels bestellen en alles wordt tegelijkertijd afgeleverd. Ook na de crisis zou de app beschikbaar moeten blijven.