De leukste apps van week 34-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Highlighted Boekenwormen opgelet: als je veel boeken leest en graag de interessantste, grappigste, mooiste of andere momenten wil vastleggen is er Highlighted. Het vastleggen van bepaalde delen uit een boek is het hoofddoel van de app. Dat kan met papieren boeken én e-books. Scan een tekst met je camera of sleep het van je e-book-app naar Highlighted. De boektitel, auteur en pagina kun je erbij opslaan zodat je het later precies kunt terugvinden. Is een tekst om een specifieke reden belangrijk, dan kun je er een notitie bij zetten met je eigen ideeën erover. De bewaarde onderdelen kun je ordenen met tags om ze makkelijker terug te vinden. En wil je af en toe een leuk citaat zien, voeg dan ook het widget toe aan je beginscherm om daar quotes te zien. De app ziet er goed uit en is helemaal gratis. Proberen maar!

Duolingo Math

Duolingo is een heel bekende app om andere talen mee te leren op je eigen tempo en op je eigen iPhone. Binnenkort breidt Duolingo haar portfolio uit en komt er een nieuwe app bij: Duolingo Math. Deze app moet kinderen helpen met rekenen. Denk aan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Ook hoeken berekenen komt aan bod. De app is gemaakt door Sammi Siegel, een senior software engineer die er het afgelopen jaar vrijwel alleen aan heeft gewerkt. Zij probeerde dezelfde mechanismen in te bouwen die ook in de taalapp zorgen dat je blijft doorleren.

Op dit moment is de app nog in beta. Je kunt je aanmelden op de website van Duolingo.

Bekijk ook Duolingo Math leert je beter rekenen - op een leuke manier Talen leren was vroeger op school misschien nog wel leuk, maar wiskunde? Toch probeert Duolingo je enthousiast te krijgen voor het maken van sommen met een nieuwe wiskundecursus.

Doodly Doo

Nog een app voor de kleintjes, maar nu de peuters en kleuters. Met Doodly Doo kunnen de kids kleurplaten inkleuren, puzzels maken en memory spelen. De puzzels hebben 4 tot 16 stukjes en bij memory speel je met 6 tot 12 kaarten. Zo blijft het behapbaar voor meer kinderen. Klaar? Dan vliegen de balonnen over je scherm! Doodly Doo is gemaakt en getest voor kinderen vanaf 2 jaar. Het is allemaal ontwikkeld door Gert-Jan Smits. In zijn dagelijks leven is hij iOS ontwikkelaar bij een bedrijf, maar ’s avonds ontwikkelt hij eigen projecten.

Platoon for Artists

In 2018 werd Apple de eigenaar van Platoon, een platform voor artiesten zonder platencontract. Hiermee kun je je naam groter maken en bekendheid creëeren. Platoon werkt als een soort platenlabel, maar dat is het niet. Het biedt je mogelijkheden om content te delen en statistieken te bekijken over jezelf en je fans. Daarnaast bekijk je je omzet in deze app. Op dit moment kun je alleen als bestaande Platoon-gebruiker hier terecht, maar dat kan nog veranderen.

Wordle nu in de New York Times Crossword-app

In de New York Times Crossword-app speel je zoals de naam doet vermoeden kruiswoordpuzzels. Er zijn verschillende varianten en nu is ook de Wordle game ingebouwd. Dit razendpopulaire spel was een hype op sociale media en het bedrijf achter The New York Times kocht het spel. Nu is het beschikbaar in de eigen app zonder advertenties. Benieuwd naar hoe het werkt? Bekijk dan de Worlde Wikipediapagina.