SpaceX schiet Apple’s SOS-noodfunctie te hulp met extra satellieten

Elon Musk's SpaceX gaat extra satellieten de lucht in schieten om de SOS-noodfunctie op de iPhone te verbeteren. Apple steekt niet rechtstreeks geld in Musk's satellietbedrijf, maar doet dit via partner Globalstar.

Apple’s SOS-functie via SpaceX-satellieten

Toen de SOS-satellietfunctie werd aangekondigd, werd Globalstar naar voren geschoven als dé partner die voor de satellietdekking zou zorgen. Apple werd in één klap de grootste klant van Globalstar en het bedrijf zou extra satellieten om de aarde sturen om het allemaal mogelijk te maken. Maar nu is er toch ook hulp van een externe partij nodig. Globalstar betaalt SpaceX om nieuwe satellieten voor het communicatienetwerk beschikbaar te krijgen. Het gaat om een bedrag van $64 miljoen, zegt de nieuwssite Nola.



De bedragen werden bekend door documenten die Globalstar bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) moest indienen. In de periode 2023-2025 zullen de betalingen worden overgemaakt en in deze periode zullen ook de satellieten de lucht ingeschoten worden. De $64 miljoen die Globalstar aan SpaceX moet betalen is waarschijnlijk maar een deel van de kosten en zullen aan Apple doorberekend worden. Vlak voordat de deal met Apple werd aangekondigd kocht Globalstar $327 miljoen aan satellietapparatuur bij een Canadees bedrijf en kreeg een lening van $252 miljoen van Apple.

De SOS-noodfunctie via satellieten werkt momenteel alleen op de iPhone 14-modellen. Door de hulpdiensten te bellen in een gebied zonder mobiele dekking of wifi krijg je toegang tot de satellietverbinding. Met tekstberichtjes kun je vervolgens aangeven wat je noodgeval is en of er hulp moet worden gestuurd. De deal die Apple heeft gesloten houdt in dat 85% van de capaciteit van Globalstar wordt gebruikt. Globalstar zorgt voor de satellietsystemen, software, personeel en meer. Het is niet de eerste keer dat Globalstar samenwerkt met SpaceX. Zo hielp SpaceX vorig jaar om een Globalstar-satelliet vanaf het Kennedy Space Center in Cape Canaveral (Florida) te lanceren.

Kosten nog niet bekend

Apple gaf bij de aankondiging aan, dat je de SOS-satellietfunctie de eerste twee jaar gratis kunt gebruiken. Wat daarna de kosten zijn, is nog niet bekendgemaakt. Wellicht wordt dat pas bepaald als er meer inzicht is over het gebruik. De functie is beschikbaar in een beperkt aantal landen, waaronder Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Mogelijk is Apple meer van plan met satellieten. Uit een patent bleek dat er ook gekeken wordt naar het versturen van data zoals video’s en tv-beelden, spraak en internetdata. Ondertussen zijn er al meerdere hartverwarmende verhalen in de media verschenen over mensen die in een noodsituatie verkeerden en dankzij de SOS-satellietfunctie gered konden worden.