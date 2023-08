Zo krijg je een klok met secondewijzer op iPhone, Apple Watch en Mac

Met een iPhone op zak heb je geen horloge meer nodig: je ziet in een oogopslag hoe laat het is. Eén ding zie je echter niet: de seconden. Toch zijn er meerdere manieren om het toch in beeld te krijgen.

Klok met secondewijzer op al je apparaten

Wil je tot op de seconde weten of het middernacht is? Op de Mac kun je ervoor kiezen om een klok met seconden te gebruiken, maar op de iPhone en iPad kan dat op het eerste gezicht niet. Toch zijn er manieren om de secondewijzer in beeld te krijgen, zonder dat je apps van derden nodig hebt.

Klok met secondewijzer op de Mac

Op de Mac doe je het volgende om de tijd te bekijken in seconden: ga naar de Systeeminstellingen > Bedieningspaneel > Tijd > Toon seconden. Je ziet nu de seconden wegtikken in de menubalk. Dat kan ook onrustig overkomen, dus mocht je maar af en toe de behoefte hebben om de secondewijzer te zien, dan kun je ook de Klok-app openen en naar het overzicht van wereldklokken gaan. De klok heeft daar ook een secondewijzer.

Klok met secondewijzer op de Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan is het heel eenvoudig om de secondewijzer te zien: de meeste wijzerplaten hebben een klok met secondenwijzer. Heb je een Apple Watch met always-on scherm, dan zal de secondewijzer alleen worden getoond als je je pols optilt. Dat is een energiebesparende maatregel: als de wijzerplaat in always on-weergave elke seconde ververst zou moeten worden, kost dat veel batterij. Vandaar dat het scherm met een veel lagere frequentie ververst wordt. In feite hoeft het scherm in ruststand maar één keer per minuut bijgewerkt te worden, tenzij er een melding binnenkomt.

Je kunt op de Apple Watch ook met buisklokken een tikje krijgen op het hele uur. Zo weet je tot op de seconde nauwkeurig dat er een nieuw uur is aangebroken.

Klok met secondewijzer op de iPhone

Wil je op de iPhone de seconden zien wegtikken, dan zijn er een paar opties:

Kijk op het appicoontje: die toont namelijk wél een secondewijzer.

Installeer de Klok-widget: wil je een wat grotere weergave, gebruik dan de Klok als widget op je beginscherm van je iPad of iPhone.

Voor een grote klok met duidelijke seconde-aanduiding gebruik je een app van derden, bijvoorbeeld Flip Clock (link). Hiermee kun je een gigantische digitale klok mét secondewijzer op je beginscherm zetten. Je kunt kiezen uit meer dan 30 stijlen met klokken die de tijd zelfs in milliseconden kunnen weergeven.

Alternatieven zijn:

Bureaublad klok - wijzerplaat (Gratis, iPhone/iPad/Mac + IAP , iOS 8.0+) - Simpele klok in meerdere stijlen.

, iOS 8.0+) - Simpele klok in meerdere stijlen. World Clock Widgets (Gratis, iPhone/iPad/Mac + IAP , iOS 14.4+) - Wereldklokken met of zonder secondewijzer.

Gaat het je alleen om het kunnen tellen van seconden, dan zou je ook kunnen kiezen voor de stopwatch in de Klok-app.