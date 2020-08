Hoe oud is mijn iPhone? Zo kun je het controleren

Wil je weten hoe oud jouw iPhone is? Soms heb je de leeftijd van een iPhone nodig voor de verzekering, of als je wilt checken of je nog iPhone-garantie hebt. In deze tip leggen we uit hoe je dit kunt checken.

Hoe oud is jouw iPhone?

Je kunt helaas niet zomaar opvragen wat de leeftijd van je iPhone is. Toch zijn er wel manieren om te achterhalen hoe oud jouw iPhone is en wanneer het toestel voor het eerst in gebruik is genomen. In de stappen hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

Leeftijd iPhone controleren via Apple

Open de Instellingen-app op je iPhone. Kies Algemeen > Info. Bekijk het serienummer van je iPhone. Ga nu naar deze pagina op de website van Apple. Vul het serienummer in en bevestig dat je geen robot bent. Je krijgt nu te zien welk model jouw iPhone is en wanneer de garantie vervalt. Hieruit kun je afleiden op welke datum de iPhone voor het eerst geactiveerd is.

Je kunt hier ook meteen zien of je nog iPhone-garantie hebt.

Leeftijd iPhone controleren met software

Een andere optie is om de leeftijd van je iPhone te controleren met CoconutBattery. Dit is een Mac-app, waarmee je niet alleen de status van je MacBook kan bekijken, maar ook van een aangesloten iPhone of iPad. Met CoconutBattery voor Mac ben je in één keer klaar voor al je apparaten. Je installeert de software op de Mac, dus niet op iOS.

Het werkt als volgt:

Installeer de Mac-app via de website van de ontwikkelaar. Het gaat om een Mac-app, dus die kun je niet installeren op een iDevice. Start de app. Op het Mac-tabblad zie je de statistieken van jouw Mac. Sluit met een kabel de iPhone of iPad aan op de Mac. Je ziet nu ook statistieken van jouw iDevice.

Je ziet in een oogopslag hoe oud de iPhone is en hoeveel oplaadcycli er al zijn geweest.

Hoe oud is je iPhone volgens websites?

Er zijn ook allerlei websites waarop je kunt opzoeken hoe oud jouw iPhone is. Er zijn meerdere opties voor. Probeer bijvoorbeeld eens de website Chipmunk, waarmee je op basis van het serienummer kunt kijken wanneer jouw toestel geproduceerd is: zelfs welke week van het jaar.

Kijk eens op:

