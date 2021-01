Sinds 2021 wordt Flash officieel niet meer ondersteund. Adobe raadt zelfs met klem aan om Flash te verwijderen van je Mac, als het nog steeds aanwezig is. Met deze stappen verwijder je Flash definitief van je Mac, want je hebt het nooit meer nodig.

Adobe is in 2021 officieel gestopt met de ondersteuning van de Flash Player. Mocht je de software nog op je Mac hebben, dan is dit het moment om afscheid te nemen. Safari biedt al sinds januari 2020 geen ondersteuning meer voor flash, dus op dat punt hoef je niets te doen. Maar het kan zijn dat je nog Flash Player als aparte app op je Mac geïnstalleerd hebt. Hoe het verwijderen werkt lees je hier.

Flash Player verwijderen van je Mac

Om de Flash Player te kunnen deïnstalleren heb je de juiste uninstaller nodig, die past bij jouw macOS-versie. Er zijn drie varianten:

Weet je niet welke OS X-versie je hebt? Kijk daarvoor op  > Over deze Mac. De kans is groot dat je de laatste nodig hebt.

Je gaat als volgt te werk:

Open de uninstaller en klik op Uninstall. Sluit alle nog geopende browsers. De uninstaller geeft een melding en biedt je met de knop Retry de mogelijkheid om het nogmaals te proberen. Wacht tot de uninstaller klaar is. Klik op Done. Open de Finder en verwijder de volgende mappen:

/Library/Preferences/Macromedia/Flash\Player

/Library/Caches/Adobe/Flash\Player

Open een browser en check via deze link of Flash inderdaad is verwijderd.

Flash Player verwijderen van oudere Mac OS X-versies

Heb je een oudere versie van Mac OS (10.1 t/m 10.3), dan zijn de stappen iets anders:

Open de uninstaller en meld je eventueel aan. Klik op Continue. Na afloop sluit de uninstaller vanzelf. Via deze link kun je controleren of het proces gelukt is.

Waarom Adobe stopt met Flash

Steve Jobs zei het al in 2010: het is tijd om te stoppen met Flash. Eén van zijn argumenten was dat Flash niet veilig genoeg was. Het is te lezen in de legendarische Adobe plichtmatig werden gedicht. Maar het betekende ook dat je als gebruiker telkens een update moest installeren, wanneer je Flash-inhoud wilde bekijken. De meeste aanvallen waren daarbij gericht op Windows-gebruikers, maar ook als Mac-gebruiker had je met kwetsbaarheden te maken.

Flash was een belangrijke technologie in de begindagen van het web. Je kon er mooie animaties, formulieren en andere interactieve elementen mee maken en het bood meer opties dan HTML, geanimeerde gifs en andere simpele technologieën uit die tijd. Maar door de komst van open standaarden zoals HTML5, WebGL en WebAssembly was Flash eigenlijk niet meer nodig. Dat de Flash Player regelmatig werd gebruikt voor het verspreiden van malware bespoedigde het afscheid. Overigens heeft Microsoft’s alternatief Silverlight het ook niet gered.

In 2017 kondigde Adobe aan dat het zou stoppen met de verdere ontwikkeling van Flash Player. Als deadline werd eind 2020 gezet. Adobe moedigde ontwikkelaars aan om voor andere open formaten te kiezen. Er kwamen nog wel beveiligingsupdates uit om Flash veilig te houden. Maar op 31 december 2020 viel definitief het doek. Vanaf 12 januari 2021 zal Flash-content actief worden geblokkeerd. Adobe adviseert dan ook dringend om de Flash Player te deïnstalleren, omdat er geen beveiligingsupdates meer uitkomen.

Wat betekent het voor jou?

Voor de iPhone en iPad is Flash zelden een probleem geweest, omdat het nooit werd ondersteund. Dat leverde in het verleden wel eens problemen op als je een mobiele website wilde bezoeken, die volledig op Flash was gebouwd. Het lukte dan bijvoorbeeld niet om bij een restaurant te reserveren en je was aangewezen op de desktopversie.

Op de desktop waren populaire diensten alsYouTube, Netflix, Spotify en dergelijke al bijna allemaal overgestapt naar HTML5. Je zult daardoor weinig merken van het feit dat Flash niet meer wordt ondersteund. Wat je nog wel eens kunt tegenkomen zijn oude webpagina’s van (Amerikaanse) kranten en tv-stations die eigen videospelers en plug-ins gebruiken op basis van Flash. Je kunt dan de betreffende video’s niet bekijken. Ook websites die jarenlang zijn verwaarloosd, kunnen nog gebruik maken van Flash – maar waarschijnlijk is de verouderde inhoud toch niet meer interessant.

