Apple is deze zomer druk bezig met het testen van tvOS 27 en HomePod software-update 27, maar ondertussen wordt er ook nog gewerkt aan tvOS 26 (en HomePod software-update 26). Deze update is nu beschikbaar en brengt weer nieuwe verbeteringen naar je Apple TV en HomePod.
Inhoudsopgave
tvOS 26.6 beschikbaar
Net als in de vorige update heeft tvOS 26.6 geen grote nieuwe verbeteringen. Het betreft dus alleen verbeteringen achter de schermen, denk aan bugfixes, verbeterde beveiliging en algemene verbeteringen ten gunste van de prestaties van de Apple TV. Toch raden we aan de update snel te installeren, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk blijft werken.
De releasenotes zijn als volgt:
Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.
tvOS 26.6 downloaden
Je downloadt tvOS 26.6 als volgt:
- Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app.
- Kies voor Systeem, helemaal onderaan.
- Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden.
- De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.
HomePod software-update 26.6 beschikbaar
Wat geldt voor de Apple TV, geldt ook voor de HomePod en HomePod mini. Geen merkbare nieuwe functies dus, maar verbeterde prestaties voor Apple’s slimme speaker. Dit zijn de releasenotes van HomePod software-update 26.6:
Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.
HomePod software-update 26.6 downloaden
Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:
- Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad.
- Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woning-instellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat.
- Tik op Software-update.
- De app zal nu controleren op updates.
- Je ziet nu versienummer en grootte.
- Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken.
- De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.
Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iDevices van iCulture
Apple TV
De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.