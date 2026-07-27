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tvOS 26 Update

Nieuwe update voor Apple TV en HomePod: tvOS 26.6 nu te downloaden

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tvOS 26.6 en HomePod software-update 26.6 zijn beschikbaar. In deze versies draait het vooral om bugfixes en verbeterde beveiliging.
Sasha Koevoets -

Apple is deze zomer druk bezig met het testen van tvOS 27 en HomePod software-update 27, maar ondertussen wordt er ook nog gewerkt aan tvOS 26 (en HomePod software-update 26). Deze update is nu beschikbaar en brengt weer nieuwe verbeteringen naar je Apple TV en HomePod.

Inhoudsopgave

tvOS 26.6 beschikbaar

Net als in de vorige update heeft tvOS 26.6 geen grote nieuwe verbeteringen. Het betreft dus alleen verbeteringen achter de schermen, denk aan bugfixes, verbeterde beveiliging en algemene verbeteringen ten gunste van de prestaties van de Apple TV. Toch raden we aan de update snel te installeren, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk blijft werken.

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

tvOS 26.6 downloaden

Je downloadt tvOS 26.6 als volgt:

  1. Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app.

  2. Kies voor Systeem, helemaal onderaan.

  3. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden.

  4. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

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HomePod software-update 26.6 beschikbaar

Wat geldt voor de Apple TV, geldt ook voor de HomePod en HomePod mini. Geen merkbare nieuwe functies dus, maar verbeterde prestaties voor Apple’s slimme speaker. Dit zijn de releasenotes van HomePod software-update 26.6:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 26.6 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

  1. Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad.
  2. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woning-instellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat.
  3. Tik op Software-update.
HomePod-update
  1. De app zal nu controleren op updates.
  2. Je ziet nu versienummer en grootte.
  3. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken.
  4. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

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