Waar watchOS 26.5 nog een nieuwe wijzerplaat toevoegde, beperkt Apple zich in watchOS 26.6 tot een klein aantal fixes en stabiliteitsverbeteringen. De update staat klaar voor alle compatibele Apple Watch-modellen en is gratis te downloaden via de Watch-app op je iPhone. Grote nieuwe functies hoef je dit keer niet te verwachten, maar een update installeren kost weinig moeite en zorgt ervoor dat je horloge soepel blijft draaien.
watchOS 26.6 beschikbaar
watchOS 26.6 is beschikbaar en brengt zoals verwacht geen noemenswaardige nieuwe functies, maar richt zich vooral op bugfixes, prestatieverbeteringen en stabiliteit, aangevuld met beveiligingsverbeteringen onder de motorkap. Wel zitten er enkele nieuwe functies in iOS 26.6, waarmee je Apple Watch verbonden is.
watchOS 26.6 releasenotes
Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/100100
watchOS 26.6 downloaden
Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:
- Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.
- Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.
- Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.
Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.
Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:
- Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
- Ga naar Algemeen > Software-update.
- Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
- Tik op Downloaden.
- Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch
Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
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watchOS 26
watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.