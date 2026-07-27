watchOS 26.6 is beschikbaar en brengt weer een update vol kleine verbeteringen, met de focus dit keer op stabiliteit voor je Apple Watch.

Waar watchOS 26.5 nog een nieuwe wijzerplaat toevoegde, beperkt Apple zich in watchOS 26.6 tot een klein aantal fixes en stabiliteitsverbeteringen. De update staat klaar voor alle compatibele Apple Watch-modellen en is gratis te downloaden via de Watch-app op je iPhone. Grote nieuwe functies hoef je dit keer niet te verwachten, maar een update installeren kost weinig moeite en zorgt ervoor dat je horloge soepel blijft draaien.

watchOS 26.6 beschikbaar

watchOS 26.6 is beschikbaar en brengt zoals verwacht geen noemenswaardige nieuwe functies, maar richt zich vooral op bugfixes, prestatieverbeteringen en stabiliteit, aangevuld met beveiligingsverbeteringen onder de motorkap. Wel zitten er enkele nieuwe functies in iOS 26.6, waarmee je Apple Watch verbonden is.

Bekijk ook iOS 26.6 en iPadOS 26.6 nu beschikbaar: dit maakt deze update belangrijk iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn beschikbaar. Deze nieuwe updates voor iPhone en iPad brengen weer wat bugfixes en verbeterde beveiliging, naast verbeteringen achter de schermen.

watchOS 26.6 releasenotes

Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/100100

watchOS 26.6 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone: Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS installatieproblemen? Lukt het instellen van de nieuwste watchOS-update niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.