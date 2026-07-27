Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
watchOS 26 Update

Apple brengt watchOS 26.6 uit: deze update maakt je Apple Watch net weer beter

Nieuws iDevices
watchOS 26.6 is beschikbaar en brengt weer een update vol kleine verbeteringen, met de focus dit keer op stabiliteit voor je Apple Watch.
Sasha Koevoets -

Waar watchOS 26.5 nog een nieuwe wijzerplaat toevoegde, beperkt Apple zich in watchOS 26.6 tot een klein aantal fixes en stabiliteitsverbeteringen. De update staat klaar voor alle compatibele Apple Watch-modellen en is gratis te downloaden via de Watch-app op je iPhone. Grote nieuwe functies hoef je dit keer niet te verwachten, maar een update installeren kost weinig moeite en zorgt ervoor dat je horloge soepel blijft draaien.

watchOS 26.6 beschikbaar

watchOS 26.6 is beschikbaar en brengt zoals verwacht geen noemenswaardige nieuwe functies, maar richt zich vooral op bugfixes, prestatieverbeteringen en stabiliteit, aangevuld met beveiligingsverbeteringen onder de motorkap. Wel zitten er enkele nieuwe functies in iOS 26.6, waarmee je Apple Watch verbonden is.

Bekijk ook
iOS 26 Update

iOS 26.6 en iPadOS 26.6 nu beschikbaar: dit maakt deze update belangrijk

iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn beschikbaar. Deze nieuwe updates voor iPhone en iPad brengen weer wat bugfixes en verbeterde beveiliging, naast verbeteringen achter de schermen.

watchOS 26.6 releasenotes

Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates.

Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/100100

watchOS 26.6 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

  1. Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.

  2. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.

  3. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:

  1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
  2. Ga naar Algemeen > Software-update.
  3. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
  4. Tik op Downloaden.
  5. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook

Lukt het installeren van watchOS niet? Deze tips helpen

Heb je last van watchOS installatieproblemen? Lukt het instellen van de nieuwste watchOS-update niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

watchOS 26

watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

watchOS 26 bento overzicht
Alles over watchOS 26 watchOS 26 review De beste functies van watchOS 26 Bedieningspaneel in watchOS 26 watchOS 26 wijzerplaten Geschikte modellen voor watchOS 26 watchOS 26 installeren

Ook interessant

MacBook Neo lifestyle

Apple rolt nieuwe updates uit voor oudere Macs met macOS Sequoia en Sonoma

Nieuws
iPad Air M4 gebruiken

Hoelang krijgt mijn iPad nog iPadOS updates?

Gidsen
watchOS 26 beta

Nu te downloaden: Release Candidate van watchOS 26.6 voor testers

Nieuws
macOS Golden Gate functies

Deze 12 nieuwe functies vind je in macOS 27 Golden Gate: onze favorieten op een rij

Nieuws
iOS 26.5.1

Automatisch gedownloade iOS-updates verwijderen van je iPhone of iPad

Tips
watchOS 26 Update

watchOS 26.5 nu te downloaden: deze nieuwe wijzerplaat vind je nu op de Apple Watch

Nieuws 1 reactie

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar