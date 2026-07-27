iOS 26.6 en iPadOS 26.6 nu beschikbaar: dit maakt deze update belangrijk
Met iOS 27 in het vooruitzicht aankomende september is dat natuurlijk dé update waar de meeste iPhone-gebruikers naar uitkijken. Maar voordat het zover is, heeft Apple nu eerst nog iOS 26.6 uitgebracht. Deze kleine update brengt nauwelijks zichtbare veranderingen, maar zorgt wel voor bugfixes, algemene verbeteringen en bereidt je iPhone voor op iOS 27.
iOS 26.6 beschikbaar
Tijdens de beta van iOS 26.6 zijn geen nieuwe functies opgedoken. Wel werd ontdekt dat iOS voortaan een melding kan tonen als je te veel contacten en telefoonnummers probeert te blokkeren. De kans dat je deze limiet bereikt is echter klein: vermoedelijk ligt die in de duizenden geblokkeerde nummers. Mocht je er toch tegenaan lopen, dan weet je in ieder geval waardoor je geen extra nummers meer kunt blokkeren.
Verder brengt iOS 26.6 vooral de gebruikelijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates. De update lijkt je iPhone bovendien te voorbereiden op iOS 27. Volgens aanwijzingen in de software indexeert iOS 26.6 alvast Spotlight-gegevens, zodat het indexeren na de update naar iOS 27 minder tijd kost. iOS 27 verschijnt naar verwachting in september voor alle momenteel ondersteunde iPhones.
Releasenotes iOS 26.6
Deze update bevat probleemoplossingen en beveiligingsupdates, en optimaliseert de Spotlight-index ter voorbereiding op iOS 27.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/100100
iOS 26.6 downloaden
Om iOS 26.6 te downloaden, doe je het volgende:
- Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.
- Tik op Download en installeer.
- Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
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Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
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