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Apple rolt nieuwe updates uit voor oudere Macs met macOS Sequoia en Sonoma

Nieuws Mac en macOS
Regelmatig brengt Apple voor oudere apparaten ook nog software-updates uit, zodat de beveiliging op deze apparaten niet in gevaar komt.
Sasha Koevoets -

Het kan voor wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat jouw Mac geen macOS Tahoe heeft. Voor deze mensen heeft Apple nu een nieuwe update klaarstaan. Zelfs als (nog) geen macOS 15 Sequoia hebt, heeft Apple een update voor je beschikbaar. Dit is waarom je deze update beter wel kan installeren.

Deze macOS-updates komen eraan

Recent bracht Apple nog macOS Sonoma 14.8.8 en macOS Sequoia 15.7.8 uit voor oudere Macs, maar nu heeft Apple de volgende update voor deze oudere macOS-versies alweer klaar staan. Terwijl de betafase van macOS 27 en de andere 27-versies druk in volle gang is heeft Apple ook de volgende versies uitgebracht:

  • macOS Sonoma 14.8.8 (Build 23J620)
  • macOS Sequoia 15.7.8 (Build 24G824)

Eerder loste Apple in een update voor macOS 14 Sonoma en macOS 15 Sequoia al tientallen kwetsbaarheden op, waaronder zeker één beveiligingslek waarbij een app mogelijk root-toegang kon krijgen. Apple richt zich met de nieuwe macOS 14.8.8- en 15.7.8-updates opnieuw op het dichten van beveiligingslekken en het verbeteren van de stabiliteit. Tegelijkertijd is ook de update naar macOS Tahoe 26.6 uitgebracht.

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macOS Tahoe 26.6 nu te downloaden: hierom is updaten aan te raden

Mac-gebruikers kunnen updaten, want macOS Tahoe 26.6 staat klaar. In deze update zitten geen noemenswaardige nieuwe functies, maar vooral veel bugfixes.

Voor wie is deze update?

macOS Sonoma 14.8.8 is bedoeld voor Macs die nog op Sonoma draaien en (nog) niet overgestapt zijn of kunnen overstappen naar macOS Sequoia, macOS Tahoe of straks macOS Golden Gate. macOS Sequoia 15.7.8 is er voor gebruikers die al op Sequoia zitten, maar nog niet direct willen of kunnen upgraden naar Tahoe (of Golden Gate). In beide gevallen gaat het om onderhoudsupdates: je hoeft geen nieuwe functies te verwachten, maar wél belangrijke verbeteringen onder de motorkap.

De nieuwste versies van macOS Sonoma en macOS Sequoia zijn vanaf nu te downloaden en installeren op je Mac. In een apart artikel hebben we uitgelegd hoe je macOS‑updates op je Mac installeert.

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Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.
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macOS Sequoia

macOS Sequoia is de grote Mac-update van 2024. In macOS Sequoia vinden we veel functies die ook in iOS 18 zitten, zoals Apple Intelligence en diverse verbeteringen en nieuwe functies in standaardapps, maar ook een aantal Mac-specifieke functies. Zo kun je je iPhone bedienen vanaf je Mac (helaas niet in de EU), ontvang je je iPhone-meldingen op de Mac (ook niet in de EU), is er een nieuwe manier om vensters te beheren en zijn er nieuwe functies voor videobellen en presenteren. Lees ook ons artikel met de beste nieuwe functies van macOS Sequoia en onze review van macOS Sequoia voor het eindoordeel. macOS Sequoia is beschikbaar sinds 16 september 2024.

macOS Sequoia overzicht
Alles over macOS Sequoia De beste macOS Sequoia functies macOS Sequoia review Alles over iPhone Mirroring Mac-vensters rangschikken Achtergrond instellen tijdens het videobellen Alles over Apple Intelligence Apple's nieuwe Wachtwoorden-app macOS Sequoia-functies die niet op Intel Macs werken Geschikte Macs voor macOS Sequoia

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