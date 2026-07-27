Het kan voor wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat jouw Mac geen macOS Tahoe heeft. Voor deze mensen heeft Apple nu een nieuwe update klaarstaan. Zelfs als (nog) geen macOS 15 Sequoia hebt, heeft Apple een update voor je beschikbaar. Dit is waarom je deze update beter wel kan installeren.

Recent bracht Apple nog macOS Sonoma 14.8.8 en macOS Sequoia 15.7.8 uit voor oudere Macs, maar nu heeft Apple de volgende update voor deze oudere macOS-versies alweer klaar staan. Terwijl de betafase van macOS 27 en de andere 27-versies druk in volle gang is heeft Apple ook de volgende versies uitgebracht:

macOS Sonoma 14.8.8 (Build 23J620)

macOS Sequoia 15.7.8 (Build 24G824)

Eerder loste Apple in een update voor macOS 14 Sonoma en macOS 15 Sequoia al tientallen kwetsbaarheden op, waaronder zeker één beveiligingslek waarbij een app mogelijk root-toegang kon krijgen. Apple richt zich met de nieuwe macOS 14.8.8- en 15.7.8-updates opnieuw op het dichten van beveiligingslekken en het verbeteren van de stabiliteit. Tegelijkertijd is ook de update naar macOS Tahoe 26.6 uitgebracht.

Bekijk ook macOS Tahoe 26.6 nu te downloaden: hierom is updaten aan te raden Mac-gebruikers kunnen updaten, want macOS Tahoe 26.6 staat klaar. In deze update zitten geen noemenswaardige nieuwe functies, maar vooral veel bugfixes.

macOS Sonoma 14.8.8 is bedoeld voor Macs die nog op Sonoma draaien en (nog) niet overgestapt zijn of kunnen overstappen naar macOS Sequoia, macOS Tahoe of straks macOS Golden Gate. macOS Sequoia 15.7.8 is er voor gebruikers die al op Sequoia zitten, maar nog niet direct willen of kunnen upgraden naar Tahoe (of Golden Gate). In beide gevallen gaat het om onderhoudsupdates: je hoeft geen nieuwe functies te verwachten, maar wél belangrijke verbeteringen onder de motorkap.

De nieuwste versies van macOS Sonoma en macOS Sequoia zijn vanaf nu te downloaden en installeren op je Mac. In een apart artikel hebben we uitgelegd hoe je macOS‑updates op je Mac installeert.