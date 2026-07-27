Terwijl Apple druk bezig is met het betaprogramma rond macOS 27 Golden Gate, was ondertussen ook het betaprogramma van macOS Tahoe 26.6 druk bezig. Nu komt deze ten einde en is deze update voor het grote publiek beschikbaar, maar wat is er precies nieuw? Wij zetten alles voor je op een rijtje.

macOS Tahoe 26.6 beschikbaar

Deze update voegt geen opvallende nieuwe functies toe voor de Mac. Apple richt zich vooral op bugfixes en verbeterde beveiliging, zonder daar concrete details over te geven. Wel wordt duidelijk dat in macOS Tahoe 26.6 ook verbeteringen worden gedaan aan Spotlight, zodat deze beter werkt in macOS 27 Golden Gate. Ook zorgt de update ervoor dat alles goed blijft samenwerken met iOS 26.6 en iPadOS 26.6.

Bekijk ook iOS 26.6 en iPadOS 26.6 nu beschikbaar: dit maakt deze update belangrijk iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn beschikbaar. Deze nieuwe updates voor iPhone en iPad brengen weer wat bugfixes en verbeterde beveiliging, naast verbeteringen achter de schermen.

Releasenotes macOS Tahoe 26.6

Deze update introduceert 8 nieuwe emoji, samen met andere functies, bugfixes en beveiligingsupdates voor je Mac. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/100100

macOS Tahoe 26.6 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.6 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

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Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.