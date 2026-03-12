Opvouwbare iPhone wordt meer als een iPad: ‘Deze functies kun je straks gebruiken’

De opvouwbare iPhone krijgt aan de buitenkant een handig scherm voor een snelle blik op meldingen en dergelijke, maar waar het natuurlijk allemaal om draait is de binnenkant. Er waren eerder al tekeningen gelekt waarop te zien is hoe het design van de iPhone Fold eruit zou gaan zien en nu deelt Mark Gurman van Bloomberg meer over hoe je het binnenste scherm zou kunnen gaan gebruiken. Het toverwoord: iPad-functies, zonder de iPad overbodig te maken.
‘iPhone Fold krijgt deze iPad-functies’
Het unieke van het opengeklapte scherm van de opvouwbare iPhone wordt dat het scherm vooral breed is. Bij de opvouwbare Samsung-toestellen is het display vooral hoog, omdat het meer als een boek openvouwt. De iPhone Fold wordt opgevouwen bijna van paspoortformaat, waardoor hij opengeklapt een stuk breder wordt en daarmee meer in de richting komt van een iPad mini. Daardoor is de opvouwbare iPhone vooral bedoeld voor het kijken van video, maar er komen daardoor ook nieuwe lay-out-opties voor iPhone-apps.
Apple zou haar eigen apps opnieuw ontwerpen waardoor deze qua indeling meer lijken op iPad-varianten. Veel iPad-apps hebben aan de zijkant een navigatiebalk en dat komt ook naar de iPhone-apps, bij gebruik in opengeklapte weergave. Voor ontwikkelaars zouden er ook allerlei nieuwe mogelijkheden komen om hun apps uit te breiden. Het is overigens niet zo dat je hierdoor automatisch elke iPad-app op je iPhone Fold kan installeren, want zover zou Apple niet willen gaan.
Het besturingssysteem draait dan ook gewoon op een aangepaste versie van iOS en niet iPadOS. Al eerder was er een gerucht dat beweerde dat Apple met iOS 27 vooral de focus legt op de iPhone Fold en het bericht van vandaag versterkt dat. Een van de nieuwe mogelijkheden zou het naast elkaar draaien van twee iPhone-apps zijn, op het opengeklapte scherm. Er komt dus geen vrij venstersysteem, zoals tegenwoordig bij de iPads het geval is.
Gurman deelt in zijn artikel nog meer details van de iPhone Fold, die de afgelopen maanden al eerder opgedoken zijn. Zo spreekt hij over een klein cameragaatje op het voorste display, zonder Face ID-sensoren. Het scherm zou te dun zijn om Face ID in te verwerken, waardoor Apple genoodzaakt is om te kiezen voor Touch ID in de zijknop zoals bij iPad Air en iPad mini. Aan de binnenkant zit eveneens een cameragaatje, omdat de beeldkwaliteit bij een camera achter het display niet goed genoeg zou zijn bevonden. Verder vinden we aan de achterkant vermoedelijk twee camera’s, net als op de gewone iPhone 17. Je mist dus wel een lens ten opzichte van de Pro-modellen.
Wil je niks missen over de iPhone Fold? Lees ook onze pagina over de iPhone Fold voor alles wat we nu al weten. De aankondiging van de eerste opvouwbare iPhone wordt in september 2026 verwacht.
Het laatste nieuws over iDevices van iCulture
iPhone Fold
De iPhone Fold wordt de eerste opvouwbare iPhone die Apple uit gaat brengen. De naam van dit opvouwbare toestel is nog niet bekend, maar wordt in het geruchtencircuit als iPhone Fold of iPhone Foldable aangeduid. Het wordt een iPhone met aan de voorkant een display, dat je als een boek openvouwt. Binnenin zit een groter iPad mini-achtig display, waarbij de vouw zo goed als onzichtbaar zou zijn. Opgevouwen zou het het formaat van een paspoort hebben. Er gaan al jarenlang geruchten over een opvouwbare iPhone, maar in 2026 zou hij dan echt gaan komen.