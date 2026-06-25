De Tikkie-app is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot misschien wel een van de bekendste apps van Nederlandse bodem. De app (en met name het begrip Tikkie) is niet meer weg te denken uit de Nederlandse maatschappij. Maar er was een tijd dat we het zonder de Tikkie-app of een vergelijkbare functie moesten doen. Om het tijdsbeeld te schetsen: toen Tikkie verscheen, was de iPhone 7 nog niet eens aangekondigd. Apple Music bestond nog niet eens een jaar en over de AirPods gingen alleen nog maar geruchten. Tikkie nodigde iCulture uit om langs te komen bij een heuse Tikkie-tentoonstelling en deelde daar ook meteen enkele leuke feitjes en statistieken.

Tien jaar Tikkie

Toen wij tien jaar geleden voor het eerst schreven over Tikkie (eveneens geschreven door ondergetekende), zag het landschap voor onderlinge betalingen en het verdelen van rekeningen er nog heel anders uit. We waren nog geen twee jaar gewend geraakt aan het veel langere IBAN-nummer en dat zorgde er meteen voor dat het terugbetalen of het verdelen van een rekening net wat lastiger werd. Er waren maar weinig mensen die hun eigen IBAN-nummer kende. Dus in die tijd kwamen de banken al met diverse oplossingen. Zo bedacht ING de Twyp-app, wat stond voor The Way You Pay. Ook daarmee was het doel om vrienden te betalen makkelijker te maken. Ook de Rabobank kwam vlak voor de komst van Tikkie met een soortgelijke app, namelijk GRPPY. Deze app was vooral bedoeld als digitaal potje voor groepsuitgaven.

10 jaar Tikkie: Dennis Overbeeke (links) en Moreno Kensmil (rechts)

En dan waren er ook nog talloze andere apps die een poging deden om onderlinge betalingen makkelijker te maken. Om er maar een paar te noemen: Sjaak, IVAN en Florin zijn enkele apps die hiertoe een poging deden. Tikkie was dus zeker niet de eerste, maar het is wel de enige die nog steeds (met veel succes) actief is. Het is de eenvoud van de app, in combinatie met de speelse naam, dat het tot een succes geworden is.

De makers hadden bij de ontwikkeling een aantal doelen: het moest simpel, snel, leuk, open en sociaal zijn. Geen ingewikkelde opzet met accounts: het moest voor iedereen te gebruiken zijn, ook als je geen Tikkie-app hebt. Sterker nog: de makers hadden destijds al doel gesteld om de app in drie maanden te maken. Waarom was dat? “Het was niet zozeer dat er een moment in tijd was waarvan we zeiden “het moet op dat moment”. Het was meer van: we hebben een idee, we willen het valideren, we willen het bouwen en we willen het introduceren”, zo legt Moreno Kensmil van Tikkie ons uit. “We willen dat echt in een korte tijd laten zien, ook om te laten zien dat in een klein groepje heel gefocust werken, dat dat mogelijk is om voor elkaar te krijgen. Het was meer een organisatorische uitdaging.” Een ander onderdeel daarvan is dat het daardoor ook niet te ingewikkeld moest zijn, zo beaamt hij.

Een deel van het succes verklaart Kensmil door het open karakter van Tikkie. “Er waren wel andere partijen die makkelijkere onderlinge betalingen onder consumenten faciliteren. Er was alleen geen partij die dat deed met iDEAL en de combinatie met WhatsApp, zoals wij dat deden. De andere partijen waren best wel gesloten, omdat je allebei een app moest hebben. Dat was ons ding: je hoeft de app niet te hebben, behalve als je verstuurt. Dat heeft ons vanaf het begin al anders gemaakt.”

De naam: het werd bijna Cheq

De naam Tikkie is intern bedacht, maar stond in eerste instantie laag op de lijst. De app had ook zomaar Cheq, Pezo, Go Dutch of Kching kunnen heten. Dit zijn slechts enkele namen die in het ontwikkelproces naar voren gekomen zijn. Wat daarbij doorslaggevend was, was dat de naam gebruikt moest kunnen worden in een zin, dat het simpel is en dat het klopt bij het verhaal. De naam Tikkie is overigens geen afgeleide van het “aftikken” van een rekening. Het staat vooral voor “het aantikken van iemand dat diegene jou nog iets terug moet betalen”, zo legt Kensmil uit. Dat het ook raakvlakken heeft met het werkwoord “aftikken” is een mooie bijkomstigheid.

Voor de viering van tien jaar Tikkie, leunt de terugbetaalapp heel erg op de successen. Daarbij werden ook wat cijfers gedeeld. Zo is de app de 10 miljoen gebruikers al in 2024 gepasseerd en werd afgelopen december de mijlpaal van 1 miljard betaalde tikkies bereikt. Ook de snelheid waarmee een verzoek betaald wordt, is in de loop der jaren steeds hoger geworden. maar liefst 23% van de verzoeken wordt binnen 1 minuut betaald. Koningsdag is daarbij ieder jaar een belangrijke dag, want met alle vrijmarkten worden daar altijd veel betaalverzoeken gemaakt en betaald. Onlangs was ook afgelopen 22 mei een grote dag: er werden 681.160 tikkies verstuurd. De reden: veel mensen kregen hun vakantiegeld binnen, dus was er weer meer te besteden. Een ander leuk feitje: het gemiddelde bedrag van een tikkie is in 2026 gestegen tot €52,44. Bij de start was dat nog €29,49.

Voor de viering heeft Tikkie ook een video gemaakt. Wat daarin naar voren komt, is hoe ingeburgerd het woordje Tikkie eigenlijk is. Dat is vooral een verdienste van Tikkie zelf, maar dat betekent natuurlijk niet dat iedereen ook echt Tikkie gebruikt. Het woord Tikkie is inmiddels een synoniem geworden voor een betaalverzoek. Dat het succes van de betaalverzoek een boost gekregen heeft door de komst van Tikkie, is daarom ook duidelijk. Maar het feit dat alle banken Tikkie als blauwdruk gebruikt hebben om ook een eigen betaalverzoekfunctie in te bouwen in hun eigen app, is minstens zo belangrijk. Het is misschien daarom ook wel iets teveel eer om alle credits voor het makkelijker maken van onderlinge betalingen aan Tikkie toe te schrijven.

Toekomst van Tikkie

Kensmil wil niet verklappen wat er voor de komende tien jaar in het verschiet ligt voor Tikkie. Wel zegt hij dat ze veel focus leggen op ondernemers en bedrijven. Ze zien veel mogelijkheden om betaald te krijgen (voor ondernemers) makkelijker te maken. “Daarnaast zijn er zoveel ideeën en mogelijkheden voor de app die je gebruikt waarvoor we zo snel mogelijk een hele grote feature willen brengen.”

Tikkie hoort bij ABN AMRO, maar staat tegenwoordig veel meer op zichzelf. Er is ook geen bemoeienis vanuit ABN AMRO over functies of werking, “hoewel het wel veel leunt op zaken van ABN AMRO.” De visie was destijds dat het voor iedereen moest werken. Andere banken hadden op het moment dat Tikkie kwam nog geen soortgelijke functie. Bij ING kon je wel een betaalverzoek met QR-code maken, maar die kon alleen gescand worden door de ING-app. Pas veel later, na de komst van Tikkie, kwam de optie om een betaalverzoek via een link te delen.

Hebben de makers van Tikkie ooit overwogen om aan te kloppen bij de andere banken, voor een rechtstreekse koppeling met Tikkie? “Dat is lastig. We zijn ook van ABN AMRO. Er zijn wel andere platformen geweest waar we eerder mee zijn gaan praten, om te kijken of daar integratie mee kunnen maken. Ik kan me herinneren dat we in het verleden wel eens met Marktplaats hebben gesproken. Dat was nog vóór hun eigen betaalservice. We zijn actief met partijen in gesprek gegaan.” Lachend zegt Kensmil dat hij een samenwerking met andere banken nog steeds een goed idee zou vinden.

Op het kantoor van Tikkie is ter viering van het 10-jarige jubileum een kleine expositie geopend. Deze zal op geselecteerde momenten toegankelijk zijn voor bezoekers. Het is uiteraard geen compleet museum, maar het geeft een geinig kijkje achter de schermen van de betaalapp.

Tikkie Versie 7.13.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 233.59 MB Uitgever ABN AMRO Bank N.V. Leeftijd 4+ Talen