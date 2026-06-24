Apple’s Uitnodigingen-app is ideaal als je een verjaardag viert, samen met een grote groep vrienden een spannende voetbalwedstrijd wil kijken of wat voor feestje je dan ook organiseert. Maar de app had een groot nadeel als je niet de enige bent die achter de organisatie staat: er kon maar een iemand de uitnodigingen beheren, gasten goedkeuren en meer. Met de nieuwste update lost Apple dat op.

Samen een event organiseren

Met de nieuwe co-hostingfunctie kunnen meerdere personen een evenement organiseren. Dat is bijvoorbeeld handig als je samen een verjaardag, barbecue of familiedag organiseert. Co-hosts kunnen het evenement beheren zonder dat alles afhankelijk is van één persoon. Denk aan het versturen van een nieuwe notitie, het toevoegen van foto’s of het wijzigen van de locatie, omschrijving en meer. Ook het beheren van de gastenlijst kan nu door meerdere gedaan worden.

Om een evenement samen te organiseren, maak je eerst een uitnodiging aan en nodig je de persoon uit met wie je het evenement organiseert. Daarna open je de gastenlijst, tik je op de knop met de drie puntjes naast een naam en stel je die persoon in als medeorganisator. Je kunt tot maximaal vijf andere medeorganisatoren toevoegen.

Meer inzicht in wie er komt

Apple voegt ook een nieuwe privacy-instelling voor gastenlijsten toe. Organisatoren kunnen ervoor kiezen om alle uitgenodigde gasten zichtbaar te maken voor andere aanwezigen. Zo zie je vooraf wie er nog meer naar een evenement komt. De namen worden daarbij overgenomen uit je contactenlijst, tenzij je de weergegeven naam zelf hebt aangepast.

Nieuwe achtergronden

Ook krijgt Apple Invites nieuwe achtergronden voor evenementen. Volgens Apple zijn er onder meer ontwerpen toegevoegd voor informele bijeenkomsten zoals een koffiedate, een ijsjesuitje of een bezoek aan een bubble tea-zaak. Daarmee wordt het makkelijker om een uitnodiging een passend uiterlijk te geven.

Wat is Apple Uitnodigingen (Invites)?

Apple Uitnodigingen is een app waarmee je uitnodigingen voor evenementen kunt maken en versturen. De app werd begin 2025 geïntroduceerd en biedt functies zoals het beheer van aan- en afmeldingen, gedeelde fotoalbums en een gezamenlijke afspeellijst voor deelnemers. Voor het aanmaken van uitnodigingen heb je een iCloud+-abonnement nodig, maar genodigden kunnen ook zonder Apple-account reageren op een uitnodiging.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over Apple’s nieuwe Uitnodigingen-app: dit kun je ermee Met Apple’s Uitnodigingen-app kun je in een paar tikken mooie digitale uitnodigingen versturen voor je eigen feestje. In deze gids lees je wat je daarvoor nodig hebt, wat de mogelijkheden zijn en hoe de Uitnodigingen-app werkt.

Apple Uitnodigingen Versie 1.8.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18+ Grootte 89.51 MB Uitgever Apple Leeftijd 12+ Talen