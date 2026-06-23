AirPort-app verdwijnt met ingang van iOS 27 en macOS 27: dit betekent het voor jou

Apple stopt met de AirPort Utility-app, zowel op iPhone, iPad als Mac. Met ingang van iOS 27 en de andere updates kan de app niet meer gedownload worden en ook de werking is niet gegarandeerd.

Apple’s AirPort-routers hebben van Apple-gebruikers altijd veel lof gekregen vanwege de hoge betrouwbaarheid en de eenvoud van het instellen. Dat instellen doe je grotendeels via de AirPort-app, die standaard beschikbaar is op de Mac en uit de App Store gedownload kan worden voor iPhone en iPad. Maar Apple laat weten dat het straks echt over en uit is met de AirPort-app.

AirPort-app stopt

Vanaf dit najaar zal de AirPort-app niet meer beschikbaar zijn via de App Store voor iedereen die de app nog niet eerder gedownload heeft. Als je de app eerder wel al via je account gedownload hebt, kun je hem via het aankopenscherm alsnog opnieuw op je iPhone of iPad zetten. Voor Mac geldt een zelfde soort situatie: vanaf macOS 27 wordt de AirPort-app niet meer geleverd in een schone installatie van macOS. Bij het uitvoeren van een macOS-update blijft de app wel beschikbaar. Ook als je een backup van je Mac naar een nieuwe Mac overzet, zal de app geïnstalleerd staan. Maar gebruik je een nieuwe Mac helemaal als nieuw, dan zal je de AirPort-app daarop niet terugvinden.

In de releasenotes van iOS 27 Beta 2 en macOS 27 Beta 2 laat Apple het volgende weten:

iOS 27 en iPadOS 27 Beta 2 release notes

AirPort Utility will no longer be available for new downloads from the App Store. If you previously downloaded the app, you can still re-download it. When using AirPort Utility on iOS 27 and later, functionality is not guaranteed.

macOS 27 Beta 2 release notes

AirPort Utility is no longer included with new clean installations of macOS. However, if you update macOS when AirPort Utility is already installed, it remains on your system but functionality is not guaranteed starting in macOS 27.

Werking niet gegarandeerd

Apple laat in de releasenotes tegelijkertijd weten dat de werking van de app niet gegarandeerd is. Apple zal geen updates meer uitbrengen, dus zolang de app nog blijft werken om je AirPort-router te configureren, kun je hem nog gebruiken. Maar de kans is groot dat de app op den duur niet meer (goed) werkt. Als gevolg daarvan kan het zo zijn dat je een AirPort-router niet meer kunt instellen of wijzigingen kunt aanbrengen.

Apple stopte in 2018 met de verkoop van de AirPort-routers. De afgelopen acht jaar is er dus nog wel ondersteuning geweest en kon je nog gebruikmaken van alle functionaliteiten. Vanaf macOS 27 kun je ook geen Time Machine-backups meer maken via de AirPort Time Capsule.

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Dit betekent het voor jou

Dat de AirPort-app verdwijnt en Apple de werking niet meer garandeert, betekent dat er zo langzamerhand echt een einde komt aan de AirPort-routers. Functies kunnen een voor een uitvallen en het instellen en aanpassen van instellingen kan straks mogelijk alleen nog met een ouder apparaat. Op dit moment kun je de app nog gebruiken en ook met de eerste versies van iOS 27 en macOS 27 zullen (de meeste) functies nog functioneren, maar we verwachten dat het met toekomstige updates echt over en uit is.

Wil je de AirPort toch blijven instellen? Dan kun je altijd nog een ouder apparaat gebruiken die niet op iOS 27 of macOS 27 of nieuwer zit.

Als je een AirPort-router nu nog als toegangspunt voor je thuisnetwerk gebruikt, kun je dat voorlopig blijven doen. Maar het is verstandig om zo langzamerhand op zoek te gaan naar een alternatief. Het is verstandig om te kijken naar een wifi 6E-router of een wifi 7-router, zodat je meteen de nieuwste beveiligingsstandaarden en technologieën kunt gebruiken.

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