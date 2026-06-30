Apple neemt prijswinnende app over: wat gaan ze hiermee doen?

Apple heeft de prijswinnende app Play overgenomen. In 2025 ontvingen de makers nog een Apple Design Award in de categorie Innovatie. Wat gaat Apple hiermee doen?

Het kan snel gaan: in 2025 win je nog een Apple Design Award, maar nog geen jaar later word je door de uitreiker van die prijs overgenomen. Het gebeurde de ontwikkelaars Rabbit 3 Times met hun app Play. Al in februari nam Apple de ontwikkelaars en de Play-app over, zo blijkt uit stukken van de Europese Commissie die nu pas openbaar gemaakt zijn. Wat deed deze app?

Apple neemt Play-app en Rabbit 3 Times over

De Play-app stelde gebruikers in staat om een prototype van een app te bouwen, die gebruikmaakt van het SwiftUI-framework. SwiftUI is de gebruikersinterface die met Swift gemaakt is, Apple’s eigen programmeertaal. Met Play kunnen ontwikkelaars snel een prototype maken met Apple’s eigen frameworks, waarna je dit rechtstreeks naar Xcode kan sturen. Xcode is Apple’s Mac-app voor het bouwen van apps.

Ieder jaar vlak voor de WWDC deelt Apple de Design Awards uit. Deze prijs is voor apps die uitblinken in design en innovatie, in verschillende categorieën. In de categorie Innovatie won Play vorig jaar de prijs. Apple zei daar destijds het volgende over:

Play is een geavanceerde en toch gebruiksvriendelijke tool om op basis van SwiftUI-frameworks een interactief prototype te bouwen. In de doordachte gebruikersinterface vind je heel eenvoudig de weg, zodat je zelf interactieve prototypes voor Mac en iPhone kunt maken. Die worden bovendien in realtime gesynchroniseerd, zodat je in je creatieve flow blijft.

Na de overname van de Play-app is de app offline gegaan. Apple heeft alle rechten om bepaalde assets van Play te gebruiken en heeft ook het eerste recht op het in dienst nemen van medewerkers van ontwikkelaar Rabbit 3 Times.

Wat wil Apple met de overname bereiken?

Apple of Rabbit 3 Times hebben zelf nog niet gereageerd op de overname. We kunnen dus alleen maar speculeren over waarom apple tot deze overname is gekomen. Gezien het enthousiasme dat Apple over de Play-app geuit heeft, vermoeden we dat Apple het idee en de uitwerking onderdeel wil gaan maken van Swift, SwiftUI en/of Xcode.

De overname van Play doet ons denken aan de vroegere TestFlight-app. TestFlight boekte grote successen als platform om apps te betatesten en dat is ook door Apple zelf gespot. In 2014 nam Apple TestFlight over. Het enige verschil is dat de naam en de TestFlight-app zelf bleven bestaan, maar volledig in handen kwam van Apple. Inmiddels is het Apple’s officiële methode om apps voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV en Vision Pro te laten testen door externe gebruikers.

Bekijk ook Zo werkt TestFlight: apps betatesten op iPhone, iPad en Mac Met TestFlight kunnen apps in betafase getest worden. Het is beschikbaar op iPhone, iPad, Apple TV en Mac. Deze tip legt uit hoe je TestFlight gebruikt als ontwikkelaar en als betatester, via de TestFlight-app.