MacBook met M5 in de aanbieding: dit is hét moment om te switchen

De MacBook M5 is op dit moment flink in prijs gedaald. Bij onder andere Bol en Amazon haal je hem nu een stuk goedkoper in huis dan wanneer je rechtstreeks bij Apple koopt. Hieronder vertellen we je er meer over.

M5-chip maakt Mac-upgrade interessanter

De komst van de MacBook Air en MacBook Pro met M5-chip zorgt opnieuw voor verschuiving binnen de Mac-line-up. Apple heeft de prestaties van deze nieuwe generatie verder opgeschroefd, maar dat zie je ook terug in de prijs. Gelukkig zijn de prijzen van beide modellen inmiddels bij verschillende winkels gezakt, waardoor je ze nu voordeliger kunt aanschaffen dan via Apple zelf. Hieronder zetten we de beste deals voor je op een rij.

M5: een nieuwe stap binnen Apple Silicon

Met de M5-chip bouwt Apple verder op de lijn van Apple Silicon. Waar eerdere generaties vooral een grote stap waren na de overstap vanaf Intel, draait het bij deze nieuwe versie vooral om verfijning. Denk aan verbeterde prestaties, betere grafische mogelijkheden en vooral een nog efficiënter energieverbruik.

Zowel de MacBook Air M5 als de MacBook Pro M5 profiteren daarvan. Dat merk je niet alleen in snellere laadtijden en het soepeler draaien van apps, maar vooral ook in het dagelijkse gebruik: multitasken gaat makkelijker, zware programma’s blijven stabiel draaien en de accuduur blijft ook bij intensief gebruik opvallend goed op peil.

MacBook Air M5: nog steeds de meest populaire keuze

De MacBook Air M5 blijft voor veel gebruikers de meest logische keuze binnen de line-up. Dankzij het ventilatorloze ontwerp is de laptop volledig stil in gebruik, en dat blijft een van de grootste voordelen van de Air-serie. Met de komst van de M5-chip krijgt dat stille en lichte karakter bovendien een duidelijke prestatieboost erbij.

Voor dagelijks gebruik is de Air meer dan voldoende. Denk aan werken in Office, veel tabbladen in Safari of Chrome, videomeetings via FaceTime of Teams en lichte creatieve taken zoals foto-editing of het bewerken van korte video’s. Juist in dat segment voelt de Air M5 als een apparaat dat zonder moeite jaren meekan.

Wat opvalt is dat de Air steeds dichter tegen de Pro-lijn aan kruipt qua prestaties, zonder de nadelen daarvan over te nemen. Het model is licht, compact en energiezuinig, wat hem vooral aantrekkelijk maakt voor studenten, thuiswerkers en professionals die veel onderweg zijn.

MacBook Pro M5: duidelijk gericht op professionals

De MacBook Pro M5 positioneert zich duidelijk als het krachtigste model binnen de line-up. Door de actieve koeling kan de M5-chip langere tijd op hoge prestaties blijven draaien, wat vooral van belang is bij intensieve en langdurige workloads.

Denk aan videobewerking in Final Cut Pro, 3D-rendering, grote softwareprojecten of het gelijktijdig draaien van meerdere zware applicaties. In dat soort scenario’s laat de Pro echt zien wat hij kan, omdat hij zijn prestaties beter weet vast te houden zonder terug te schakelen.

Daarnaast is de Pro-lijn net wat completer uitgerust op het gebied van scherm, helderheid, speakers en aansluitingen. Daarmee is het niet alleen een snellere Mac, maar vooral een krachtigere werkmachine voor wie dagelijks op zijn laptop moet kunnen vertrouwen.

Nu overstappen? Dit is waarom

Door de huidige prijsdalingen is dit zeker een slim moment om over te stappen. MacBooks zijn normaal gesproken behoorlijk prijzig en krijgen niet vaak flinke kortingen. Aangezien de prijs nu lager ligt, is het zeker de moeite waard om daarvan te profiteren. Voor iedereen die al twijfelde over een upgrade, is dit dus hét moment om toe te slaan.

Air of Pro: het blijft een duidelijke afweging

De keuze tussen de MacBook Air M5 en MacBook Pro M5 draait nog steeds vooral om gebruik. De Air is ideaal voor wie een stille, lichte en betrouwbare laptop zoekt voor dagelijks werk. De Pro is bedoeld voor wie structureel zwaardere software draait en niet wil inleveren op langdurige prestaties.

In veel gevallen is de Air meer dan voldoende, tenzij je echt regelmatig tegen de grenzen van je workflow aanloopt. Dan is de Pro de logischere investering, zeker met het oog op de komende jaren.