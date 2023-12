Indiana Jones and the Dial of Destiny

Harrison Ford keert terug in de rol van de legendarische archeoloog voor dit langverwachte laatste deel van de iconische franchise – een groot, wereldomvattend, spannend filmavontuur. Samen met Ford spelen Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Pain and Glory), John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark), Toby Jones (Jurassic World: Fallen Kingdom), Boyd Holbrook (Logan), Ethann Isidore (Mortel) en Mads Mikkelsen (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) de hoofdrollen. De film is geregisseerd door James Mangold (Le Mans ‘66, Logan) en geschreven door Jez Butterworth & John-Henry Butterworth en David Koepp en James Mangold, gebaseerd op karakters gecreëerd door George Lucas en Philip Kaufman, geproduceerd door Kathleen Kennedy, Frank Marshall en Simon Emanuel, met Steven Spielberg en George Lucas als uitvoerende producenten. John Williams, die elk Indiana Jones-avontuur heeft gescoord sinds de originele Raiders of the Lost Ark in 1981, heeft opnieuw de score gecomponeerd.