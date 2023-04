iDEAL wordt vernieuwd

Nu is het nog zo dat je bij het afrekenen van aankopen de online winkel verlaat en naar de website van je bank wordt doorgestuurd. Dat gaat veranderen als je naar het nieuwe iDEAL overstapt. Kies je voor ‘Snel betalen’, dan blijf je op de website van de winkel en krijg je een pushnotificatie van je bank, waarmee je de betaling kunt goedkeuren. We spraken met Amos Kater, ‘Head of Products’ bij Currence.

Een eerdere versie van dit artikel meldde dat je geen bankieren-app van je bank meer nodig had. Dat is niet zo: de app blijft toch nodig voor het uitvoeren van diverse handelingen.

De vernieuwde versie van iDEAL werd aangekondigd tijdens de Webwinkel Vakdagen in Utrecht en wordt vanaf de zomer ingevoerd. We vroegen Kater hoe het betalen met iDEAL voortaan verloopt. Het aanmaken van een profiel is optioneel en gebeurt via de mobiel bankieren-app van je bank, zodra deze is aangepast. Het aanmaken van een profiel kan op twee manieren: je kunt op een willekeurig moment de mobiel bankieren-app van je bank openen en aangeven dat je een profiel wilt maken. Of je krijgt na afloop van je eerstvolgende betaling een melding in je bankieren-app dat je een profiel kunt aanmaken.

De autorisatie voor zo’n profiel wordt geregeld in de banken-app. Wil je liever het oude iDEAL zonder profiel blijven gebruiken, dan kan dat ook.

De achterliggende iDEAL Hub is overigens ontwikkeld door Payconiq, een betaaldienst die in Nederland is gestopt, maar in België wel succes heeft met een betaalsysteem dat met QR-codes werkt. Payconiq beheert de database met profielgegevens in opdracht van Currence. Je geeft bij het aanmaken van een profiel goedkeuring aan Currence en aan jouw bank om de data te mogen raadplegen. Wil je een tweede bank toevoegen, dan moet je daarvoor in de app van de betreffende bank toestemming geven. Currence belooft de data niet te gaan exploiteren of door te verkopen. Het wordt uitsluitend gebruikt om de voorkeursbankrekening en eventueel het bezorgadres door te geven aan de webwinkel. Dat laatste gebeurt als je voor ‘Snel betalen’ hebt gekozen.

Als het allemaal werkt zoals beloofd, gaat online winkelen een stuk sneller. Je hoeft geen account meer aan te maken bij een winkel en hoeft ook geen adres meer in te tikken. Dit is overigens ook het geval bij Apple Pay, waar je het bezorgadres en de contactinfo al kunt meegeven bij het afrekenen:

Amos Kater: “We zien door de nieuwe opzet van iDEAL ook nieuwe betaalmogelijkheden, bijvoorbeeld betalen in delen.” Hierbij wordt geen rente in rekening gebracht, tenzij je niet op tijd kan betalen. Currence wil echter geen kredietverstrekker worden en is er ook niet op uit om mensen in betalingsproblemen te brengen of geld uit de zak te kloppen. Het gaat om een betaling in drie delen, voor als bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat en je de aanschafprijs over drie salarismaanden wil verdelen. Iets soortgelijks heeft Apple nét ingevoerd, maar alleen in de VS dus daar hebben we voorlopig niets aan. Ook bij Apple Pay Later betaal je geen rente en spreid je de uitgave over meerdere delen. Currence is niet van plan om een Buy Now Pay Later-dienst aan te bieden, vergelijkbaar met Klarna. Het gaat puur om het betalen in meerdere delen.

De banken verwachten dat er dankzij deze vernieuwingen sneller extra functies toegevoegd kunnen worden. Zo’n 70% van de online aankopen in Nederland wordt afgerekend met iDEAL, dus grote kans dat jij er ook mee te maken krijgt. De technische backend draait al ruim een halfjaar zonder dat gebruikers iets gemerkt hebben. Nu alleen de voorkant nog.