iOS 27 verklapt iPhone met twee batterijen – gaat het om de iPhone Fold?

Apple lijkt met iOS 27 steeds meer voorbereidingen te treffen voor zijn eerste opvouwbare iPhone, die voorlopig bekendstaat als de iPhone Fold of iPhone Ultra. In de vierde ontwikkelaarsbeta zijn nieuwe teksten ontdekt die specifiek spreken over meerdere batterijen in één iPhone. Daarmee wordt opnieuw duidelijk dat Apple achter de schermen werkt aan een toestel met een compleet andere interne opbouw.

iPhone Fold gelekt in code iOS 27?

Macworld ontdekte de nieuwe teksten in het onderdeel Batterijconditie. Waar iOS bij huidige modellen altijd over één batterij spreekt, gebruikt Apple in de nieuwe code nadrukkelijk het meervoud. Zo staat er onder meer dat ‘de batterijen in deze iPhone naar verwachting presteren’. Een andere melding waarschuwt dat ‘de conditie van de batterijen in deze iPhone aanzienlijk is verslechterd’.

Ook zou iOS een waarschuwing kunnen tonen wanneer een van de batterijen geen origineel Apple-onderdeel is. Dat is opvallend, want alle iPhones die Apple momenteel verkoopt, beschikken over slechts één batterij. De nieuwe teksten zouden op die toestellen dan ook nooit getoond hoeven worden.

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Twee batterijen voor de iPhone Fold

Het ligt voor de hand dat de nieuwe ondersteuning bedoeld is voor Apple’s opvouwbare iPhone. Bij een boekvormig vouwtoestel bestaat de behuizing uit twee helften, met daartussen een scharnier. Door aan beide kanten van het toestel een batterijcel te plaatsen, kan de beschikbare ruimte efficiënter worden benut.

Ook andere fabrikanten gebruiken deze constructie bij hun opvouwbare smartphones. Eén grote batterij zou lastig in zo’n dunne en gedeelde behuizing passen. Met twee afzonderlijke batterijcellen kan Apple het gewicht bovendien beter over beide helften verdelen.

Geen verschil voor jou

Voor gebruikers zal het toestel zich waarschijnlijk nog steeds gedragen alsof er één batterij aanwezig is. iOS kan de capaciteit en conditie van beide cellen combineren en als één percentage tonen. In de instellingen kan Apple mogelijk wel afzonderlijk aangeven wanneer een van de twee batterijen sneller slijt of vervangen moet worden.

Het is nog niet bekend hoe groot de totale batterijcapaciteit wordt. Een opvouwbare iPhone krijgt vermoedelijk een groter scherm dan de huidige modellen, waardoor het energieverbruik ook hoger kan uitvallen. Apple zal daarom een balans moeten vinden tussen batterijduur, gewicht en de dikte van het toestel.

iPhone Ultra dummy

Meer aanwijzingen in iOS 27

De verwijzingen naar meerdere batterijen staan niet op zichzelf. In een eerdere beta van iOS 27 werden al aanwijzingen gevonden voor het herkennen van verschillende vouwhoeken en de toestand van het scherm. Daardoor zou de iPhone bijvoorbeeld kunnen vaststellen of hij volledig geopend, halfgevouwen of dichtgeklapt is.

Dat kan gevolgen hebben voor de manier waarop apps worden weergegeven. Een video-app zou bij een halfopen toestel bijvoorbeeld de video op de ene schermhelft kunnen tonen en de bediening op de andere. Ook zou de interface automatisch moeten kunnen wisselen tussen een compact buitenscherm en een groter scherm aan de binnenkant.

Suggesties voor ontwikkelaars

Apple spoort ontwikkelaars daarnaast al langer aan om apps geschikt te maken voor verschillende schermformaten. Dat is nu vooral van belang voor de iPhone, iPad en multitasking, maar vormt tegelijkertijd een goede voorbereiding op een iPhone die tijdens het gebruik van formaat kan veranderen.

Hoewel teksten in een beta geen garantie zijn dat een product daadwerkelijk verschijnt, worden de aanwijzingen inmiddels steeds concreter. In combinatie met eerdere geruchten over een dubbel batterijsysteem en een vouwbaar scherm lijkt de kans groot dat de nieuwe code voor de iPhone Fold is toegevoegd.

Wanneer verschijnt de opvouwbare iPhone?

Volgens de meest recente geruchten wil Apple zijn eerste opvouwbare iPhone in het najaar onthullen. Het toestel zou een boekvormig ontwerp krijgen en bij het openklappen een scherm bieden dat meer weg heeft van een kleine iPad. Aan de buitenkant komt vermoedelijk een tweede scherm voor normaal iPhone-gebruik.

De iPhone Fold wordt naar verwachting een van Apple’s duurste producten. Door het ingewikkelde scharnier, het flexibele scherm en de twee batterijcellen liggen de productiekosten waarschijnlijk een stuk hoger dan bij een reguliere iPhone. Ook zou Apple het toestel aanvankelijk slechts in beperkte aantallen produceren.

Of het apparaat uiteindelijk iPhone Fold, iPhone Ultra of een compleet andere naam krijgt, is nog niet duidelijk. De nieuwe teksten in iOS 27 laten in ieder geval zien dat Apple’s voorbereidingen verder gaan dan alleen experimenten met een opvouwbaar scherm. Ook de batterij-instellingen worden inmiddels aangepast aan een iPhone met twee afzonderlijke energiecellen.