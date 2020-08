Met 1 miljard dollar op zijn bankrekening is Tim Cook nu even rijk als de 22-jarige Kardashian-telg Kylie Jenner. Zij verdiende haar vermogen met de verkoop van makeup. Evan Spiegel, oprichter van Snapchat is met zijn 29-jaar ook miljardair met een geschat vermogen van $1,9 miljard. Kijken we naar meer bekende namen uit de techwereld, dan ligt Tim Cook nog ver af van Elon Musk (Tesla, $68,7 miljard), Mark Zuckerberg (Facebook, $102 miljard), Bill Gates (Microsoft, $121 miljard) en Jeff Bezos (Amazon, $187 miljard).



Cook is eigenlijk een uitzondering op de lijst, omdat hij geen oprichter is. In de meeste gevallen zijn de superrijke techbazen niet alleen CEO, maar ook de oorspronkelijke oprichter. Cook werkte eerder bij computerbouwer Compaq en stapte toen over naar Apple om COO te worden. Sinds zijn aantreden als CEO in 2011, heeft Cook een voorzichtige aanpak gevolgd. Dat bleek een succesformule: Apple’s omzet en winst zijn meer dan verdubbeld sinds hij CEO werd.

Apple is veranderd door Cook

Een recent profiel van Tim Cook door The Wall Street Journal legt nog eens uit wat er in negen jaar tijd is veranderd. Cook’s leiderschapsstijl heeft invloed gehad op hoe Apple denkt en werkt. Het is allemaal voorzichtiger en tactischer geworden en er wordt meer samengewerkt. Apple heeft het karakter van Tim Cook overgenomen. Er is meer aandacht voor financiën en goede doelen. Ook is Apple een prettiger plek om te werken geworden, al is Cook net zo goed veeleisend als het op details aankomt.

Tijdens vergaderingen zou Cook snel zijn geduld kwijtraken en “Next” zeggen, als hij door wil naar het volgende agendapunt. Nieuwkomers krijgen het advies om hun mond te houden, om Cooks tijd niet te verspillen. Soms zouden mensen huilend de vergadering hebben verlaten.

Oog voor detail, maar niet voor design

Cook bemoeit zich niet met design en komt dan ook maar zelden in de designstudio van Apple, waar Jobs kind aan huis was. En terwijl Jobs liever geld in R&D stak, geeft Cook het liever terug aan investeerders. Op feestjes zul je Cook niet snel aantreffen; hij is een workaholic die zijn tijd het liefst aan Apple besteedt.

WSJ constateert ook een interessante verschuiving in producten. Terwijl Jobs bekend werd door revolutionaire producten, heeft Cook vooral accessoires rondom de iPhone laten maken, zoals de Apple Watch, AirPods en diensten zoals Apple Music. Maar ook die werden populair in hun respectievelijke marktsegment. Meer over Tim Cook lees je in ons achtergrondartikel.