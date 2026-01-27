WhatsApp Strikte accountinstellingen

WhatsApp komt met strengere beveiliging voor je account – dit is waarom jij het in wil schakelen

Nieuws Apps
WhatsApp rolt de komende weken een nieuwe functie uit, genaamd Strikte accountinstellingen. Deze functie is bedoeld voor specifieke gebruikers die doelwit zijn van cyberaanvallen, maar ook jij kan er profijt van hebben.
Benjamin Kuijten -

Er zijn talloze instellingen waarmee je WhatsApp kan beveiligen en je privacy in WhatsApp kan verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het afschermen van je profielfoto of het negeren van onbekende bellers. Maar nu komt WhatsApp met een nieuwe instelling die al dit soort opties en meer combineert: Strikte accountinstellingen. Met deze ene optie kun je in een klap allerlei opties uitschakelen, waardoor je beter beschermd bent. Lees hier hoe deze functie jouw WhatsApp-gebruik veiliger kan maken.

WhatsApp account extra veilig maken

In de blogpost zegt WhatsApp dat de functie bedoeld is voor bepaalde personen, zoals journalisten of bekende personen, die doelwit kunnen zijn van cyberaanvallen. Voor gewone gebruikers is het volgens WhatsApp niet nodig, maar wat ons betreft kan iedereen er baat bij hebben. Er zijn dan wel wat zaken om rekening mee te houden, want WhasApp noemt het niet voor niets een lockdown-achtige modus.

Zet je de instelling aan, dan worden media en andere bijlagen die je van onbekende contacten krijgt, geblokkeerd. Ook worden er beperkingen ingesteld voor wie jou aan een groep toe kan voegen, kunnen onbekenden jouw profielfoto niet meer zien en wordt tweestapsverificatie ingeschakeld. Bovendien worden linkpreviews niet meer getoond. Stuur je iemand in een chatbericht een link naar een webpagina, dan wordt deze dus niet uitgeklapt in het gesprek. Voor ontvangen links geldt dat nog wel. Deze instelling beschermt je IP-adres.

Bekijk ook
WhatsApp encryptie in groepsgesprek.

WhatsApp en privacy: zo hou je zelf controle over je data

Er is regelmatig discussie over de privacy van WhatsApp-gebruikers. De app biedt je echter wel standaard heel sterke versleuteling van je berichten en je hebt veel privacy-instellingen. Deze gids legt uit wat er mogelijk is.

Nagenoeg alle opties die vallen onder de nieuwe strikte accountinstellingen van WhatsApp zijn individueel in te schakelen, maar met deze overkoepelende functie bespaar je jezelf veel tijd. Het kan dus wel van invloed zijn in hoe je WhatsApp gebruikt, omdat niet iedereen jou zomaar meer kan toevoegen aan een groep of jou kan bellen.

Je kunt de functie na het inschakelen op ieder moment weer uitzetten, dus er zitten wat dat betreft geen beperkingen aan. Het wordt de komende tijd uitgerold bij alle WhatsApp-gebruikers. Zodra het beschikbaar is, is het wat ons betreft de moeite waard om de optie te proberen. Je vindt het via WhatsApp > Instellingen > Privacy > Geavanceerd. We verwachten dat het nog wel een aantal maanden duurt voordat het echt zichtbaar is.

Bekijk ook
WhatsApp vergrendeld met gezichtsherkenning.

WhatsApp beveiligen op 6 manieren: zo doe je dat (nu ook met een passkey)

Je kunt in een paar eenvoudige stappen WhatsApp beveiligen, zodat je zo veilig mogelijk kunt chatten. Dit kan bijvoorbeeld met tweestapsverificatie en met Touch ID en Face ID. In deze tip lees je alles over WhatsApp beveiliging.

