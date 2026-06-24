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Siri op de Apple TV gebruiken in tvOS 16.1

Verwijzingen naar Siri AI gevonden in tvOS 27: Apple TV én HomePod krijgen waarschijnlijk slimme Siri

Nieuws iDevices
In de beta van tvOS 27 zijn verwijzingen gevonden naar Siri AI. Dit wijst erop dat zowel de Apple TV als de HomePod ondersteuning krijgen voor de nieuwe Siri.
Benjamin Kuijten -

De langverwachte nieuwe Apple TV en HomePod (mini) lijken dit najaar dan eindelijk te komen. De afgelopen tijd zijn er al wat nieuwe functies voor de Apple TV van 2026 gelekt, maar het lijkt er sterk op dat we een verbetering sowieso kunnen verwelkomen: de nieuwe Siri AI. Macworld ontdekte namelijk dat er in de tweede beta van tvOS 27 duidelijke aanwijzingen naar de nieuwe Siri zitten.

tvOS 27 verwijst naar nieuwe Siri AI

tvOS is het besturingssysteem van de Apple TV, maar wordt ook als basis gebruikt voor het besturingssysteem van de HomePod. tvOS en het besturingssyteem van de HomePod delen dus veel gelijke code, bijvoorbeeld rondom het instellen van het apparaat. In de tweede beta van tvOS 27 ontdekte Macworld dat er rondom het instellen van een HomePod verwijzingen zitten naar de nieuwe Siri als onderdeel van Apple Intelligence. Vermoedelijk krijg je tijdens het instellen de optie om dit aan te zetten of een korte uitleg met wat er mogelijk is.

Het suggereert in ieder geval dat Apple bezig is met het implementeren van Siri AI in tvOS 27, en daarmee dus ook op de Apple TV. Uit de verwijzing blijkt niet wat er dan precies mogelijk is, maar daar kunnen we natuurlijk wel van alles bij bedenken. Het zou ons niet verbazen als je straks aan een HomePod veel ingewikkeldere vragen kunt stellen en dat Siri op de HomePod veel meer van je weet. Wellicht kan Siri op de HomePod dan je persoonlijke data lezen, zodat gegevens uit bijvoorbeeld Mail en Berichten gecombineerd kunnen worden om inhoudelijk antwoord te geven op vragen als “Naar welke film ben ik twee jaar geleden ook alweer met Tim geweest?”. Siri zou dan zowel je iMessage-gesprek met Tim als je Mail kunnen doorzoeken (voor de bevestiging van de bioscoopkaartjes) om zo tot een goed antwoord te komen.

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Op de Apple TV verwachten we dat Siri AI vooral slimmer is voor het gebruik in combinatie met films en series. Je zou inhoudelijkere vragen kunnen stellen of betere suggesties kunnen krijgen. Ook hopen we dat de bediening van HomeKit-accessoires via Siri op de Apple TV beter gaat dankzij de nieuwe AI-versie. Bijvoorbeeld voor het bedienen van meerdere apparaten tegelijkertijd.

Waarschijnlijk wel in de EU, maar alleen in het Engels

Als Siri AI beschikbaar komt op de nieuwe Apple TV en HomePod (mini), verwachten we dat het ook in de EU te gebruiken is. Deze twee platformen worden binnen de EU niet als poortwachter gezien, in tegenstelling tot de iPhone en iPad. Daardoor zal er geen belemmering zijn om Siri AI beschikbaar te stellen voor Europese Apple TV- en HomePod-gebruikers. De enige beperking zal zijn dat het voorlopig alleen in het Engels komt, net als op iPhone en iPad.

We verwachten dat de nieuwe Apple TV en HomePod (mini) ergens eind dit jaar onthuld zullen worden. Daardoor is het lange wachten eindelijk voorbij. De huidige HomePod mini is alweer bijna zes jaar oud, terwijl de Apple TV van dit moment uit 2022 komt.

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