Vanaf iOS 27 kun je in Safari een melding voor een specifieke pagina van een website instellen, zodat je een waarschuwing krijgt als er iets verandert. Handig voor prijsdalingen!

Wellicht herken je het wel: je houdt meerdere keren per week een website in de gaten om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een product te volgen. Of om op het juiste moment toe te slaan bij een prijsdaling van een product waar je al maandenlang je oog op hebt laten vallen. Er zijn allerlei tools voor die veranderingen op een website kunnen volgen, maar vanaf iOS 27 kan dat gewoon standaard vanuit Safari. De Safari-functie heet Meld aan mij (Notify Me) en wij laten je zien hoe je veranderingen op een website kunt volgen en daarvan een melding krijgt.

Melding bij websiteveranderingen in Safari: dit heb je nodig

Wat allereerst goed is om te weten, is dat de Meld aan mij-functie alleen beschikbaar is op iPhones, iPads en Macs die ondersteuning bieden voor Apple Intelligence. De functie gebruikt AI om veranderingen op een website op te sporten. Dat betekent dat je een van de volgende apparaten nodig hebt:

Heb je dus een gewone iPhone 15 of ouder, dan kun je deze functie helaas niet gebruiken.

Hoe stel je een melding in bij verandering aan website?

Het is heel eenvoudig om een melding in te stellen voor een verandering bij een website, waarbij je zelf kan aangeven voor welke soort verandering je een waarschuwing wil krijgen: Open Safari en ga naar de pagina die je wil volgen. Tik in de adresbalk op de knop voor website-instellingen, te herkennen aan de drie horizontale streepjes. Tik op de optie Meld aan mij. In het nieuwe scherm omschrijf je de wijziging die Safari moet spotten. Denk bijvoorbeeld aan een prijsdaling. Je kan hier nauwkeurig omschrijven wat je wil volgen. Denk bijvoorbeeld aan een product dat weer op voorraad is of een online registratie die op een bepaald moment open gaat. Wees zo duidelijk mogelijk. Standaard wordt er elke dag op een vast tijdstip gescheckt. Tik op Wijzig en kies de frequentie (elke dag, elke week, elke maand) en het tijdstip. Bij Elke week kan je ook nog de exacte dagen specificeren, terwijl je bij Elke maand een exacte dag in de maand kiest. Tik op het vinkje om de melding in te stellen.

Het is met de functie dus niet mogelijk om een pagina live te volgen, omdat de check maximaal een keer per dag gedaan wordt. Dat betekent dat een wijziging op een website al veel eerder gedaan kan worden dan wanneer je de melding krijgt.

Om een melding te verwijderen, volg je dezelfde stappen en tik je onderaan in het Meld aan mij-scherm op Verwijder.

De functie komt dus voor allerlei situaties van pas, zoals een prijsdaling, beschikbaarheid van een product of een visuele verandering in knoppen. Je kan op die manier bijvoorbeeld een melding instellen voor je favoriete webshop bij de pre-order van een nieuwe iPhone.

De nieuwe functie staat los van het ontvangen van pushberichten van websites. Dit wordt vaak gebruikt om lezers te attenderen op bijvoorbeeld een nieuw artikel, zoals we dat op iCulture ook doen. De Meld aan mij-functie kijkt specifiek naar de verandering op een webpagina en is daardoor breder inzetbaar.