Praktisch is het natuurlijk niet, maar met een dergelijk hoesje wordt de kans op een graaidiefstal wel tot een minimum beperkt. De afschrikwekkende hoesjes van JOAN zijn echter vooral bedoeld als onderdeel van een bewustwordingscampagne, genaamd The Unsnatchable. Hiermee hou je dieven op een veilige afstand. Eén van de hoesjes is voorzien van scherpe stekels en is gemaakt van in totaal 510 gram massief zilver. De puntige spikes schrikken dieven meteen af. De spikes zijn zodanig geplaatst dat je je eigen vingers nog wel ertussen kunt steken, om vast te houden. In deze video zie je hoe het werkt.

The Unsnatchable

Naast het hoesje zijn er ook nog wat andere designs, onder andere een boze sidderaal, een hoes die een vloek uitspreekt over de dief en een handschoen, waarmee je je iPhone in een ijzeren greep houdt. Ze zien er een stuk minder intimiderend uit dan de hoes met stekels, . De website van The Unsnatchable vermeldt dat de hoesjes zijn getest op de locatie met de meeste diefstallen: het metrostation Oxford Circus. Je kunt je voorstellen dat een dief zich wel twee keer bedenkt voordat hij of zijn nu nog een iPhone probeert te stelen.

Of ze ook te koop zijn? Het creatieve mediabureau achter deze campagne, JOAN Creative, meldt dat er een “ongelooflijk beperkte voorraad” beschikbaar is. De prijs van het stekelhoesje met meer dan een halve kilo zilver zal echter niet goedkoop zijn. In alle andere hoesjes lijkt ook royaal gebruik te zijn gemaakt van zecht zilver. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het gebruikers aanzet tot nadenken. Op drukke plekken in de stad kun je beter je iPhone in je broekzak laten en niet gedachteloos op het scherm staren, zonder op je omgeving te letten.

The Untouchable geeft als onderdeel van de campagne ook nog wat praktische adviezen om je iPhone te beschermen tegen dieven:

Niet alle boeven dragen een gestreept pak en mastkers. Sommigen hebben brommers! Ga dus niet vlak langs de rijweg staan en zorg dat je kunt horen wat er gebeurt als je op je telefoon kijkt. Oftewel: met een dikke hoofdtelefoon op, kun je niet een aanstormende brommer horen.

Schrijf het IMEI-nummer van je telefoon op, bewaar het op een veilige plek en meld het, als je smartphone is gestolen.

Voel je veiliger, op straat in Londen. En check voor meer praktische veiligheidsinformatie de website van de Metropolitan Police op www.met.police.uk/phonesnatch.

Daar kunnen wij nog wel eentje aan toevoegen: gebruik Stolen Device Protection en voorkom dat een dief niet alleen met jouw iPhone, maar ook met je privégegevens aan de haal gaat!