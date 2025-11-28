Heb je een smart home met slimme verlichting? Dan wil je natuurlijk het liefst álle verlichting in huis slim hebben. Met een stekker kan dat en in combinatie met een Hue-dimmer is deze nu extra voordelig.

Iedereen met een smart home herkent het vast wel: je wil zoveel mogelijk lampen slim hebben, maar er zitten er altijd wel een paar bij die niet via een app of met een stemcommando te bedienen zijn. Denk aan de verlichting in de keuken onder je keukenkastjes of die oude lamp van oma. Met een slimme stekker kun je elke lamp slim maken, maar je kunt hem ook voor andere domme apparaten gebruiken. Een van onze favorieten is de Philips Hue-stekker en met Black Friday is deze nu extra voordelig in combinatie met een handige Hue Dimmer Switch.

Philips Hue Combipack: slimme stekker en dimmer met korting

Amazon heeft een speciaal Philips Hue Combipack in de aanbieding, bestaande uit een slimme stekker en de nieuwste Hue Dimmer Switch. Als je al Philips Hue-lampen in huis hebt, kun je deze twee accessoires er mooi mee combineren. De stekker steek je in een stopcontact, waar je vervolgens weer een ‘dom’ apparaat zoals een oude schemerlamp of het stroomsnoer van inbouwspotjes in doet. Op die manier kun je heel gemakkelijk een domme lamp slim maken, zonder dat je hoeft te investeren in speciale slimme lampen of spotjes. Combineer je het met een Hue-bridge, dan kun je hem ook eenvoudig aan Apple Home en de Woning-app toevoegen.

De Dimmer Switch is handig voor Hue-lampen of accessoires die je soms ook gewoon met een fysieke knop wil bedienen. Automatiseringen en appbediening zijn handig, maar in sommige gevallen is een ‘ouderwetse’ knop ook gewoon praktisch. De Hue Dimmer Switch kent vier knoppen: aan/uit, twee dimknoppen en een speciale Hue-knop. Je kunt de Dimmer Switch zo programmeren als je zelf wil, bijvoorbeeld door een specifieke lichtscène te koppelen aan de Hue-knop.

Normaal gesproken betaal je voor de Hue Smart Plug zo’n €25,-, terwijl de Hue Dimmer Switch meestal zo’n €20,-. Met Black Friday haal je deze combideal nu bij Amazon in huis voor €38,71, wat neer komt op een korting van zo’n 15%.

Andere slimme stekkers met Black Friday-korting

Is deze Hue-stekker toch niets voor jou? Met Black Friday zijn er nog meer slimme stekkers in de aanbieding. We hebben drie aanraders voor je uitgezocht:

Aqara Smart Plug EU

Bij iCulture zijn we al jaren fan van Aqara, een populair smart home-merk dat perfect samenwerkt met Apple Home. De Smart Plug EU van Aqara is een compacte slimme stekker, waarmee je eenvoudig elk apparaat slim kan maken. Deze ondersteunt bovendien energiemonitoring, zodat je weet hoeveel stroom het aangesloten apparaat verbruikt. Je hebt er wel een Aqara-hub voor nodig. In plaats van €27,99 betaal je nu €21,24. Dat is dus 24% korting.

Meross Matter Slimme Stekker

Meross is een budgetmerk van smart home-producten en heeft in de loop der jaren diverse modellen uitgebracht. De nieuwe versie maakt verbinding met wifi en biedt ondersteuning voor Matter, de smart home-standaard die ook met Apple Home, Google Home en meer werkt. Voor deze stekker heb je dus geen hub of ander apparaat nodig. Je scant de Matter-code op de stekker (bijvoorbeeld via de Woning-app) en verbinden maar. Deze versie biedt ook energiemonitoring. Een enkele stekker kost €17,99, maar je haalt een 2-pack nu al voor €23,99 in huis.

Een goedkope optie is de slimme stekker van Lidl, voor het Silvercrest-systeem. Ook deze werkt met Matter en is daarmee te integreren in de Woning-app. Met de Lidl-app kun ook het energieverbruik meten. Hij maakt zelfstandig verbinding met een 2,4GHz-netwerk, dus meer dan je eigen router heb je niet nodig. Deze stekker is niet in de aanbieding, maar is door zijn altijd lage prijs van €14,99 alsnog een voordelige keuze.

Lees ook ons uitgebreidere overzicht van slimme stekkers voor nog meer opties.