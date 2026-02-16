macOS Tahoe 26.4 beta 1 beschikbaar: dit is er nieuw

De nieuwste beta voor de Mac is beschikbaar, in de vorm van de macOS Tahoe 26.4 beta. In deze aankomende update wordt er weer het een en ander vernieuwd.

Apple komt dit voorjaar met macOS Tahoe 26.4, de nieuwste update van de huidige versie van macOS. Maar voordat het zover is, is Apple eerst nog druk met de beta van macOS Tahoe 26.4. In deze round-up lees je het laatste nieuws over de nieuwste beta en wat je in deze update kan verwachten.

Meest recente macOS Tahoe 26.4 Beta

macOS Tahoe 26.4 Beta 1

16 februari 2026 – De eerste beta van macOS Tahoe 26.4 is uit. Vanaf deze versie krijg je een waarschuwing te zien bij het openen van apps die nog niet aangepast zijn voor Apple Silicon. Rosetta 2, Apple’s emulatiesoftware dat ervoor zorgt dat niet-geoptimaliseerde apps toch kunnen draaien, stopt er na macOS 27 mee. Vanaf macOS Tahoe 26.4 krijg je daar dus een waarschuwing voor.

Ook heeft Apple de compacte weergave voor Safari-tabbladen weer geïntroduceerd. Dit zat in eerdere versies van Safari, maar werd met de komst van macOS Tahoe verwijderd.

macOS Tahoe 26.4 beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

Ook de publieke beta komt binnenkort beschikbaar van deze macOS-versie. Publieke betatesters kunnen zich ook aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Tijdlijn macOS Tahoe 26.4 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 26.4-beta’s:

macOS Tahoe 26.4 Beta 1: 16 februari 2026 (verschenen; buildnummer 25E5207k)

macOS Tahoe 26.4 definitief: maart/april 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.