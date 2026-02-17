Deze bekende iPhone-functie komt nu ook naar de MacBook (en laat je accu langer mee gaan)

De MacBook krijgt binnenkort voor het eerst een optie om een oplaadlimiet in te stellen. Daarmee voorkom je slijtage aan de accu. Je kent deze functie mogelijk al van de iPhone.

Veel functies die Apple introduceert komen vaak van andere besturingssystemen binnen het ecosysteem. Zo ook de nieuwste macOS Tahoe-functie. In iOS 18 kwam voor het eerst de mogelijkheid tot het instellen van een oplaadlimiet naar de iPhone. In de aankomende macOS Tahoe 26.4-update komt deze functie voor het eerst ook naar MacBooks. Hierdoor wordt het mogelijk om je MacBook tot een bepaald percentage op te laden om batterij te besparen.

Oplaadlimiet komt naar macOS

Voor veel mensen is de oplaadlimiet op de iPhone een veelgebruikte functie. Door je toestel niet steeds tot 100% op te laden, vertraag je de slijtage van de batterijgezondheid van je MacBook. Het is dan ook eigenlijk niet meer dan logisch dat deze mogelijkheid nu ook naar de MacBook komt, een apparaat dat vaak langdurig aan de lader hangt.

Net als op de iPhone kun je met een schuifregelaar aangeven tot welk niveau je MacBook moet opladen: 80, 85, 90, 95 of 100%. Je MacBook stopt vervolgens rond het gekozen percentage met opladen. Apple benadrukt wel dat je apparaat af en toe toch tot 100% kan opladen, zodat er een nauwkeurig beeld van de batterijconditie en het laadniveau blijft bestaan.

Oplaadlimiet in macOS Tahoe 26.4 (via 9to5Mac)

Op macOS werkt het op een vergelijkbare manier. In Systeeminstellingen ga je naar Batterij en daar klik je naast Opladen op de i. Hier stel je je oplaadlimiet in op het gewenste percentage.

Oplaadlimiet in Opdrachten

Naast de komst van deze functie in macOS wordt het met iOS 26.4 en macOS 26.4 ook mogelijk om de oplaadlimiet te automatiseren via de Opdrachten‑app. Je kunt bijvoorbeeld een opdracht maken die het limiet verlaagt als je meerdere uren aan je bureau werkt, of juist tijdelijk op 100 procent zet vlak voordat je met je MacBook op pad gaat. Daarnaast kan je dit eenvoudig in- of uitschakelen door middel van een spraakopdracht, in plaats van dat je door de instellingen hoeft te zoeken.

macOS Tahoe 26.4 komt dit voorjaar uit, waarschijnlijk ergens in maart. De update zal tegelijkertijd worden uitgebracht met iOS 26.4. In iOS 26.4 vinden we nog veel meer handige nieuwe functies, onder andere voor Apple Music. In onze round-up lees je daar nog veel meer over.