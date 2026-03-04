macOS Tahoe 26.3.1 is nu uit: laat je Mac goed werken met Apple’s nieuwste schermen
Deze week kondigde Apple het nieuwe Studio Display en het uitgebreidere Studio Display XDR aan, de twee nieuwste externe schermen voor de Mac en iPad. Het eerste Studio Display verscheen in 2022 en na vier jaar is er nu dus een opvolger. Maar om die goed te kunnen gebruiken, moet je wel je apparaten die je erop wil aansluiten updaten naar de nieuwste softwareversies. Daarvoor is er nu macOS Tahoe 26.3.1.
macOS Tahoe 26.3.1 beschikbaar
De nieuwste update van macOS Tahoe zorgt ervoor dat je je Mac zonder problemen kunt aansluiten en gebruiken met de nieuwe Studio Display’s. Tegelijkertijd zegt Apple dat de update bugfixes brengt, al is dit verder niet gespecificeerd.
Om het Studio Display überhaupt te kunnen gebruiken, moet je overigens wel een geschikte Mac hebben. Het Studio Display ondersteunt Macs met Apple Silicon-chip (dus M1 of nieuwer) en werkt ook met het de nieuwe MacBook Neo, al wordt de beeldkwaliteit daar wel teruggeschroefd naar 4K 60Hz.
macOS Tahoe 26.3.1 releasenotes
Deze update bevat probleemoplossingen voor je Mac
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
macOS Tahoe 26.3.1 downloaden
Je downloadt macOS Tahoe 26.3.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:
- Ga naar Systeeminstellingen.
- Klik op Algemeen > Software-update.
- De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.
Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture
macOS Tahoe
macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.