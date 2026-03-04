macOS Tahoe 26.3.1 is nu uit: laat je Mac goed werken met Apple’s nieuwste schermen

Apple heeft macOS Tahoe 26.3.1 uitgebracht. Deze update zorgt ervoor dat geschikte Macs goed werken met de nieuwe Studio Display's van Apple.

Deze week kondigde Apple het nieuwe Studio Display en het uitgebreidere Studio Display XDR aan, de twee nieuwste externe schermen voor de Mac en iPad. Het eerste Studio Display verscheen in 2022 en na vier jaar is er nu dus een opvolger. Maar om die goed te kunnen gebruiken, moet je wel je apparaten die je erop wil aansluiten updaten naar de nieuwste softwareversies. Daarvoor is er nu macOS Tahoe 26.3.1.

macOS Tahoe 26.3.1 beschikbaar

De nieuwste update van macOS Tahoe zorgt ervoor dat je je Mac zonder problemen kunt aansluiten en gebruiken met de nieuwe Studio Display’s. Tegelijkertijd zegt Apple dat de update bugfixes brengt, al is dit verder niet gespecificeerd.

Om het Studio Display überhaupt te kunnen gebruiken, moet je overigens wel een geschikte Mac hebben. Het Studio Display ondersteunt Macs met Apple Silicon-chip (dus M1 of nieuwer) en werkt ook met het de nieuwe MacBook Neo, al wordt de beeldkwaliteit daar wel teruggeschroefd naar 4K 60Hz.

macOS Tahoe 26.3.1 releasenotes

Deze update bevat probleemoplossingen voor je Mac Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

macOS Tahoe 26.3.1 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.3.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

