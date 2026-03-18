MacBook Air M5 vs MacBook Air M4: dit is waarom het 2025-model een véél betere keuze is
Met de MacBook Air M5 heeft Apple de middenklasse MacBook een spec-bump gegeven. Op het eerste gezicht zijn de verschillen met de vorige MacBook Air uit 2025 dan ook klein, maar wij zijn dieper in de specificaties gedoken en hebben meer verschillen ontdekt die je helpen bij het maken van de juiste keuze: MacBook Air M5 of MacBook Air M4?
#1 Prestaties: M5 presteert iets beter
De MacBook Air M5 heeft de nieuwere M5-chip, die over het algemeen iets beter presteert op bepaalde taken. In het gewone dagelijkse gebruik zul je het verschil niet echt merken en er zijn ook geen dingen die je op een MacBook Air M5 nu wel kan doen die onmogelijk waren op een M4. Maar veel zware taken gaan op een M5 nu simpelweg wat sneller. Een eerdere vergelijking met bechmarks liet dat ook al zien, ook in vergelijking met andere MacBooks. In de tabel zie je onder andere de MacBook Pro M5 met M5-chip, die dankzij actieve koeling wel iets beter presteert nog dan de M5 MacBook Air.
|Product
|Single-core
|Multi-core
|MacBook Neo
|3461
|8668
|iPhone 16 Pro
|3445
|8624
|MacBook Air (M1)
|2346
|8342
|MacBook Air (M4)
|3696
|14730
|MacBook Pro (M5)
|4228
|17460
|iPad Air (M3)
|3048
|11678
|iPad (2025)
|2587
|6036
Apple zegt de M5 MacBook Air tot 4x snellere prestaties levert met AI-taken, wat mede komt door de nieuwere Neural Accelerator. Dat komt vooral van pas als je AI-modellen lokaal wil draaien. Andere vergelijkende prestaties: het 3D-renderen van objecten met ray tracing gaat op een MacBook Air M5 tot 1,5x sneller dan op een MacBook Air M4 en ook het verwerken van afbeeldingen in Affinity gaat tot 1,5x sneller op de M5.
|MacBook Air M5
|MacBook Air M4
|Chip
|M5
|M4
|CPU
|10-core CPU met 4 supercores en 6 efficiency-cores
|10-core CPU met 4 performance-cores en 6 efficiency-cores
|GPU
|Tot 10-core GPU
|Tot 10-core GPU
|Neural Accelerators
|✅
|❌
|Ray tracing
|✅
|✅
|Neural Engine
|✅ 16-core
|✅ 16-core
|Geheugenbandbreedte
|153 GB/s
|120 GB/s
#2 Twee keer zoveel opslag bij de M5 (en is ook nog sneller)
Het grote voordeel van de M5-variant is dat je meteen 512GB opslag krijgt, zonder dat je hoeft te upgraden. De prijs ligt daardoor wel €100 hoger dan de oorspronkelijke adviesprijs van de M4-variant, maar dat is nog altijd een flink stuk goedkoper dan een handmatige upgrade van 256GB naar 512GB bij de MacBook Air M4. Daarnaast kun je de hoeveelheid opslag nu uitbreiden tot maximaal 4TB. Dat was bij de M4-variant nog maximaal 2TB.
Wat ook niet onbelangrijk is, is dat de ssd-opslag van de M5-versie tot 2x sneller is dan bij de vorige versie, zowel in lees- als in schrijfsnelheid. Daardoor laden grote bestanden sneller, gaat het exporteren en comprimeren sneller en meer.
#3 Nieuwere draadloze verbindingen: dit werkt er beter op de M5
De MacBook Air M5 heeft nieuwere draadloze verbindingen: er is ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6, evenals ondersteuning voor Thread. Dit zit allemaal ingebakken in Apple’s N1-chip, die voor het eerst ook op de MacBook Air beschikbaar is gekomen. Bij de MacBook Air M4 was er nog sprake van wifi 6e en Bluetooth 5.3.
Dankzij de nieuwere verbindingen werken bepaalde functies ook sneller en beter, waaronder AirDrop en persoonlijke hotspot. Heb je een iPhone met N1-chip, (zoals een nieuwe iPhone 17) en gebruik je deze functies vaak, dan profiteer je daar dus alleen van met de MacBook Air M5. Wifi 7 biedt daarnaast hogere en stabielere draadloze verbindingen, al heb je daar wel nog een geschikte router voor nodig.
#4 Geen stroomadapter meer meegeleverd bij de M5
Een ander belangrijk verschil zit hem in wat er meegeleverd is bij de MacBook Air. Bij de M4-versie zit nog een bijbehorende stroomadapter, zoals een 30W-versie of een 35W-variant met dubbele usb-c-poort (afhankelijk van het gekozen model). Bij de MacBook Air M5 krijg je helemaal geen oplader meer meegeleverd en zul je dus eentje van jezelf moeten gebruiken of deze er los bij kopen. Een geschikte oplader kost toch al snel zo’n twee tientjes (het hoeft er niet een van Apple te zijn), dus hou daar ook rekening mee bij je aanschaf.
#5 Prijs: MacBook Air M4 is veel goedkoper
De MacBook Air M4 had door de instap-opslag van 256GB al een lagere oorspronkelijke vanafprijs (€1.099,-) dan de MacBook Air M5 (€1.199,-), maar doordat de M4-versie nu al een jaar te koop is, vind je deze inmiddels nog voor een veel lagere prijs bij andere winkels. Je hebt al een MacBook Air M4 vanaf zo’n €900,- en dat is toch al snel zo’n €300,- goedkoper dan de nieuwe M5. Zoek je een gelijkwaardig 512GB-model, dan wordt het prijsverschil natuurlijk wel al wat kleiner, maar alsnog ben je veel goedkoper uit.
Conclusie MacBook Air M5 vs MacBook Air M4
Op dit moment is de MacBook Air M4 wat ons betreft misschien wel een slimmere keuze dan de MacBook Air M5, helemaal als je een goede deal vindt. De twee modellen zijn nagenoeg identiek (scherm, camera, speakers, design, batterijduur en poorten zijn allemaal gelijk), waardoor je eigenlijk alleen voor de M5-versie moet gaan als je de snellere prestaties echt nodig hebt of profijt hebt van meer en snellere opslag. Zoek je gewoon een goede en snelle middenklasse MacBook voor een scherpe prijs, dan is de MacBook Air M4 verreweg de beste keuze (zolang deze nog te koop is).
Ga de MacBook Air M5 kopen als…
- …je de allernieuwste MacBook Air wil.
- …je de snellere prestaties nodig hebt doordat je veel zwaardere taken doet.
- …je baat hebt bij veel en snelle ssd-opslag.
Ga de MacBook Air M4 kopen als…
- …je gewoon een snelle en up-to-date middenklasse MacBook zoekt.
- …je veel goedkoper uit wil zijn, maar toch nagenoeg dezelfde MacBook wil als de MacBook Air M5.
- …256GB opslag voor jou voldoende is.
- …scherm, design, batterijduur en poorten voor jou het belangrijkste zijn. Op deze punten scoren de modellen identiek.
MacBook Air
De MacBook Air is Apple's lichtste en meest compacte MacBook uit de line-up. De MacBook Air kenmerkt zich door het dunne design en het lichte gewicht. De meest actuele modellen zijn de MacBook Air 13- en 15-inch met Apple's M4-chip (begin 2025). Het schermformaat van 13-inch zit al jarenlang in het assortiment bij Apple en in juni 2023 kwam er een 15-inch variant bij. De MacBook Air is ideaal voor gebruikers die op zoek zijn naar een snelle en compacte laptop. Hij is beschikbaar in vier kleuren en opslagcapaciteiten en heeft een Magic Keyboard met Touch ID-sensor. Alles over de MacBook Air, de MacBook kopen en MacBooks vergelijken lees je hier.