MacBook Air M5 vs MacBook Air M4: dit is waarom het 2025-model een véél betere keuze is

Wat is verstandig: kies je de nieuwe MacBook Air M5 of ga je geld besparen met de MacBook Air M4? In deze vergelijking lees je de verschillen en geven we koopadvies.

Met de MacBook Air M5 heeft Apple de middenklasse MacBook een spec-bump gegeven. Op het eerste gezicht zijn de verschillen met de vorige MacBook Air uit 2025 dan ook klein, maar wij zijn dieper in de specificaties gedoken en hebben meer verschillen ontdekt die je helpen bij het maken van de juiste keuze: MacBook Air M5 of MacBook Air M4?

#1 Prestaties: M5 presteert iets beter

De MacBook Air M5 heeft de nieuwere M5-chip, die over het algemeen iets beter presteert op bepaalde taken. In het gewone dagelijkse gebruik zul je het verschil niet echt merken en er zijn ook geen dingen die je op een MacBook Air M5 nu wel kan doen die onmogelijk waren op een M4. Maar veel zware taken gaan op een M5 nu simpelweg wat sneller. Een eerdere vergelijking met bechmarks liet dat ook al zien, ook in vergelijking met andere MacBooks. In de tabel zie je onder andere de MacBook Pro M5 met M5-chip, die dankzij actieve koeling wel iets beter presteert nog dan de M5 MacBook Air.

Product Single-core Multi-core MacBook Neo 3461 8668 iPhone 16 Pro 3445 8624 MacBook Air (M1) 2346 8342 MacBook Air (M4) 3696 14730 MacBook Pro (M5) 4228 17460 iPad Air (M3) 3048 11678 iPad (2025) 2587 6036

Apple zegt de M5 MacBook Air tot 4x snellere prestaties levert met AI-taken, wat mede komt door de nieuwere Neural Accelerator. Dat komt vooral van pas als je AI-modellen lokaal wil draaien. Andere vergelijkende prestaties: het 3D-renderen van objecten met ray tracing gaat op een MacBook Air M5 tot 1,5x sneller dan op een MacBook Air M4 en ook het verwerken van afbeeldingen in Affinity gaat tot 1,5x sneller op de M5.

MacBook Air M5 MacBook Air M4 Chip M5 M4 CPU 10-core CPU met 4 supercores en 6 efficiency-cores 10-core CPU met 4 performance-cores en 6 efficiency-cores GPU Tot 10-core GPU Tot 10-core GPU Neural Accelerators ✅ ❌ Ray tracing ✅ ✅ Neural Engine ✅ 16-core ✅ 16-core Geheugenbandbreedte 153 GB/s 120 GB/s

#2 Twee keer zoveel opslag bij de M5 (en is ook nog sneller)

Het grote voordeel van de M5-variant is dat je meteen 512GB opslag krijgt, zonder dat je hoeft te upgraden. De prijs ligt daardoor wel €100 hoger dan de oorspronkelijke adviesprijs van de M4-variant, maar dat is nog altijd een flink stuk goedkoper dan een handmatige upgrade van 256GB naar 512GB bij de MacBook Air M4. Daarnaast kun je de hoeveelheid opslag nu uitbreiden tot maximaal 4TB. Dat was bij de M4-variant nog maximaal 2TB.

Wat ook niet onbelangrijk is, is dat de ssd-opslag van de M5-versie tot 2x sneller is dan bij de vorige versie, zowel in lees- als in schrijfsnelheid. Daardoor laden grote bestanden sneller, gaat het exporteren en comprimeren sneller en meer.

#3 Nieuwere draadloze verbindingen: dit werkt er beter op de M5

De MacBook Air M5 heeft nieuwere draadloze verbindingen: er is ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6, evenals ondersteuning voor Thread. Dit zit allemaal ingebakken in Apple’s N1-chip, die voor het eerst ook op de MacBook Air beschikbaar is gekomen. Bij de MacBook Air M4 was er nog sprake van wifi 6e en Bluetooth 5.3.

Dankzij de nieuwere verbindingen werken bepaalde functies ook sneller en beter, waaronder AirDrop en persoonlijke hotspot. Heb je een iPhone met N1-chip, (zoals een nieuwe iPhone 17) en gebruik je deze functies vaak, dan profiteer je daar dus alleen van met de MacBook Air M5. Wifi 7 biedt daarnaast hogere en stabielere draadloze verbindingen, al heb je daar wel nog een geschikte router voor nodig.

#4 Geen stroomadapter meer meegeleverd bij de M5

Een ander belangrijk verschil zit hem in wat er meegeleverd is bij de MacBook Air. Bij de M4-versie zit nog een bijbehorende stroomadapter, zoals een 30W-versie of een 35W-variant met dubbele usb-c-poort (afhankelijk van het gekozen model). Bij de MacBook Air M5 krijg je helemaal geen oplader meer meegeleverd en zul je dus eentje van jezelf moeten gebruiken of deze er los bij kopen. Een geschikte oplader kost toch al snel zo’n twee tientjes (het hoeft er niet een van Apple te zijn), dus hou daar ook rekening mee bij je aanschaf.

#5 Prijs: MacBook Air M4 is veel goedkoper

De MacBook Air M4 had door de instap-opslag van 256GB al een lagere oorspronkelijke vanafprijs (€1.099,-) dan de MacBook Air M5 (€1.199,-), maar doordat de M4-versie nu al een jaar te koop is, vind je deze inmiddels nog voor een veel lagere prijs bij andere winkels. Je hebt al een MacBook Air M4 vanaf zo’n €900,- en dat is toch al snel zo’n €300,- goedkoper dan de nieuwe M5. Zoek je een gelijkwaardig 512GB-model, dan wordt het prijsverschil natuurlijk wel al wat kleiner, maar alsnog ben je veel goedkoper uit.

Conclusie MacBook Air M5 vs MacBook Air M4

Op dit moment is de MacBook Air M4 wat ons betreft misschien wel een slimmere keuze dan de MacBook Air M5, helemaal als je een goede deal vindt. De twee modellen zijn nagenoeg identiek (scherm, camera, speakers, design, batterijduur en poorten zijn allemaal gelijk), waardoor je eigenlijk alleen voor de M5-versie moet gaan als je de snellere prestaties echt nodig hebt of profijt hebt van meer en snellere opslag. Zoek je gewoon een goede en snelle middenklasse MacBook voor een scherpe prijs, dan is de MacBook Air M4 verreweg de beste keuze (zolang deze nog te koop is).

Ga de MacBook Air M5 kopen als…

…je de allernieuwste MacBook Air wil.

…je de snellere prestaties nodig hebt doordat je veel zwaardere taken doet.

…je baat hebt bij veel en snelle ssd-opslag.

Ga de MacBook Air M4 kopen als…