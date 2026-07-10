macOS 27 Golden Gate voelt niet als een spectaculaire update, maar wel als een versie waarin Apple veel eerdere kritiek serieus lijkt te nemen. Na weken testen blijkt vooral de combinatie van betere prestaties, verfijnd design en Siri AI interessant.

Vorig jaar zette Apple met macOS 26 Tahoe een grote stap vooruit dankzij een compleet nieuw ontwerp en een lange lijst nieuwe functies. macOS Golden Gate heeft bewust een andere koers. Deze update draait veel minder om spectaculaire vernieuwingen en veel meer om het verfijnen van wat er al was. Na enkele weken testen merken we vooral dat macOS stabieler aanvoelt, Siri AI eindelijk zijn potentie begint te tonen en kleine verbeteringen op steeds meer plekken merkbaar zijn.

Tekst en review: Sasha Koevoets (@Koevoeeets).

Over het testen van beta’s en deze macOS 27 Golden Gate review Voor deze hands-on hebben we alle tot nu toe beschikbare ontwikkelaarsbeta’s van macOS 27 Golden Gate gebruikt op een MacBook Air met M3-chip, 16 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Daardoor konden we de ontwikkeling van de update vanaf de eerste beta volgen. Sommige functies zijn in Nederland nog niet beschikbaar of vereisen Engels als systeemtaal.

Algemene indruk: de focus ligt op stabiliteit

Na enkele weken testen valt vooral op hoe rustig deze update aanvoelt. macOS Golden Gate probeert niet voortdurend indruk te maken met nieuwe functies, maar richt zich vooral op betrouwbaarheid. Apps starten vlotter op, animaties voelen consistenter en het hele systeem oogt duidelijk verder afgewerkt dan de eerste beta’s van eerdere macOS-versies. Dat maakt misschien minder indruk tijdens een keynote, maar wel tijdens dagelijks gebruik.

Naast die verbeterde stabiliteit draait deze update vooral om Siri AI. Apple had de vernieuwde assistent al twee jaar geleden beloofd en levert hem nu eindelijk af. Voor Europese gebruikers geldt daarbij wel een belangrijke kanttekening: op de Mac is Siri AI dankzij de huidige regelgeving al beschikbaar, terwijl de iPhone, iPad en Apple Watch voorlopig nog achterblijven. Zet je systeemtaal op Engels (Verenigde Staten), dan kun je de nieuwe Siri direct uitproberen.

Ook het Liquid Glass-design is subtiel aangepast. Apple houdt vast aan dezelfde designtaal als vorig jaar, maar heeft duidelijk geluisterd naar de kritiek op de eerste uitvoering. Het resultaat oogt rustiger en beter leesbaar, zonder dat het karakter van het nieuwe ontwerp verloren gaat. Het zijn kleine aanpassingen, maar wel precies de verfijningen die we na Tahoe hoopten te zien.

Bekijk ook macOS Golden Gate 27: alles over de volgende grote Mac-update Dit jaar brengt Apple macOS Golden Gate uit als opvolger van macOS Tahoe. In dit artikel zetten we functies en beschikbaarheid voor je uiteen.

Siri AI: potentie voor de toekomst

Beschikbaar in de EU (alleen in het Engels)

Slimme assistent met veel opties

Siri AI is zonder twijfel de belangrijkste vernieuwing van WWDC 2026. De nieuwe versie draait op de vernieuwde Apple Foundation Models, die sinds dit jaar gebruikmaken van Google’s Gemini-modellen. Apple benadrukt daarbij dat alle gegevens via de eigen servers worden verwerkt, zodat je privacy gewaarborgd blijft. In de EU is Siri AI voorlopig alleen op de Mac beschikbaar. Op de iPhone, iPad en Apple Watch blijft de functie door de DMA-wetgeving voorlopig buiten bereik.

Siri AI is aanzienlijk slimmer geworden. De assistent gebruikt persoonlijke context en kan informatie uit berichten, e-mails en foto’s combineren om vragen te beantwoorden. Zo vroegen we hoeveel de kaartjes kostten waar Benjamin het met zijn vriendin over had, waarna Siri AI in Berichten de juiste conversatie vond en direct een resultaat gaf met de genoemde prijs en artiest.

Daarnaast is Siri geïntegreerd in Spotlight. Zodra je Spotlight opent, kun je direct met Siri zoeken. Ook brengt macOS 27 Visual Intelligence naar de Mac: je maakt een screenshot en vraagt Siri vervolgens om meer informatie over wat erop te zien is.

Tijdens onze tests waren we positief verrast door de vernieuwde Siri. Hoewel Apple de functie officieel alleen in het Engels ondersteunt, konden we na het inschakelen van Siri AI ook in het Nederlands vragen stellen en bruikbare resultaten krijgen. Benieuwd naar onze volledige ervaringen? Die lees je in onze uitgebreide Siri AI op de Mac hands-on.

Bekijk ook [Hands-on] Siri AI werkt wél op de Mac: zo gebruik je het nu al (zelfs in het Nederlands!) Apple brengt Siri AI in de EU wel naar de Mac. Met ingang van macOS Golden Gate kun je Siri AI nu al testen en het werkt zelfs in het Nederlands. Zo kun je het nu al gebruiken.

Design: Liquid Glass verfijnd

Verbeterde leesbaarheid

Met schuifregelaar voor intensiteit

Verfijnde icoontjes

Met macOS 26 Tahoe introduceerde Apple het Liquid Glass-design, waarbij interface-elementen transparanter werden en een glazen uitstraling kregen. Niet iedereen was enthousiast over die nieuwe designtaal en bovendien pakten sommige wijzigingen minder goed uit. In macOS 27 probeert Apple het ontwerp daarom verder te verfijnen.

In macOS 27 Golden Gate kun je met een schuifregelaar zelf bepalen hoe transparant de interface is. Je kiest een niveau tussen Meer helder en Doorzichtig, waarna Liquid Glass zich automatisch aanpast. Zo stem je de uitstraling van macOS beter af op je eigen voorkeur. We hoopten na de introductie van Liquid Glass in macOS 26 Tahoe al op zo’n optie, dus deze toevoeging is meer dan welkom.

In het Weergave-menu vind je nu ook een schuifregelaar voor Liquid Glass

Ook de zijmenu’s in apps zijn aangepast. Zoals op de screenshot hierboven te zien is, zweven de menu’s niet langer boven de rest van het venster. Dat maakt de interface op verschillende plekken beter leesbaar. Daarnaast hebben alle vensters nu dezelfde afgeronde hoeken. Wat ons betreft herstelt Apple daarmee een keuze die in macOS Tahoe minder goed uitpakte.

Bekijk ook iOS 27 maakt Liquid Glass nog verder aanpasbaar – zo werkt het Apple heeft ook in iOS 27 Liquid Glass gebruikt als designtaal. Wel heeft deze, vergeleken met zijn voorganger, een veelgevraagde functie toegevoegd.

Veel verbeteringen voor snelheid

Focus op stabiliteit

Apple heeft in macOS 27 Golden Gate veel aandacht besteed aan stabiliteit en prestaties. Dat gerucht ging al langer rond. Volgens Apple zijn verspreid over alle platforms meer dan 250 verbeteringen doorgevoerd, waarvan er ook in macOS veel merkbaar zijn.

Voor ons springt vooral de algehele stabiliteit eruit. De MacBook Air waarop we de beta’s hebben getest, draaide vanaf de eerste ontwikkelaarsbeta verrassend soepel, terwijl eerdere grote macOS-updates in dit stadium vaak minder stabiel waren. Bovendien merkten we dat het systeem met iedere nieuwe beta weer een stapje stabieler werd.

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Apple Intelligence in meer apps: van Safari tot Foto’s

Automatisch ordenen van tabbladen

Foto’s uitbreiden en herkaderen.

Eenvoudigere opdrachten

Apple Intelligence speelt ook in macOS 27 een grotere rol. Veel functies komen overeen met die in iOS 27, maar voelen op de Mac op sommige punten logischer aan dankzij de manier waarop je het platform gebruikt. Vooral in apps waarin je veel tijd doorbrengt, voegen de nieuwe AI-functies echt iets toe.

Safari

Dat geldt vooral voor Safari. Op de Mac gebruiken veel mensen de browser intensiever dan op de iPhone, waardoor de nieuwe AI-functies hier beter tot hun recht komen. Eén van de handigste toevoegingen is het automatisch ordenen van tabbladen. Safari groepeert geopende pagina’s op onderwerp, waardoor het overzicht behouden blijft als je veel tabbladen tegelijk open hebt.

Een voorbeeld van de categorieën in Safari

Daarnaast kun je voortaan zelf Safari-extensies maken. Ook kun je meldingen instellen voor webpagina’s, zodat je automatisch een seintje krijgt zodra de inhoud verandert. Tijdens onze testperiode bleek die functie meerdere keren handig, omdat je een pagina niet steeds handmatig hoeft te verversen om wijzigingen te zien.

Opdrachten

Ook de Opdrachten-app krijgt in macOS 27 een flinke vernieuwing. Net als in iOS kun je in gewone taal beschrijven welke automatisering je wilt maken. Je kunt bijvoorbeeld vragen om je locatie automatisch naar je partner te sturen zodra je onderweg bent. De app zet zo’n beschrijving vervolgens zelf om in een opdracht, die je met extra tekstinstructies verder kunt aanpassen.

Daardoor wordt het maken van opdrachten een stuk toegankelijker. Voorheen moest je zelf alle afzonderlijke stappen samenstellen, wat de app voor veel gebruikers onnodig ingewikkeld maakte. Tijdens onze tests werkte de functie nog niet altijd vlekkeloos, maar de vooruitgang ten opzichte van eerdere versies is duidelijk zichtbaar.

Je kan specifieke opdrachten maken. Met deze opdracht begin je je week goed 😜

Wachtwoorden

Apple Intelligence wordt in veel meer apps geïntegreerd dan we in deze hands-on kunnen bespreken. Eén functie die er wat ons betreft uitspringt, is de uitbreiding van de Wachtwoorden-app.

Dankzij Apple Intelligence kan de Wachtwoorden-app onveilige wachtwoorden voortaan automatisch fixen. Nadat je de app toestemming hebt gegeven om verificatiecodes uit e-mails en sms-berichten uit te lezen, verloopt het wijzigen van een wachtwoord grotendeels automatisch. Tijdens onze tests werkte dat nog niet altijd vlekkeloos, omdat niet alle verificatiecodes werden herkend. We verwachten dat Apple dit in latere beta’s verder verbetert. Als dat lukt, wordt een klusje dat veel mensen nu nog uitstellen een stuk eenvoudiger.

Voorlopige conclusie macOS 27 Golden Gate

Na enkele weken testen is onze eerste indruk duidelijk. macOS 27 Golden Gate is geen update die uitpakt met een compleet nieuw ontwerp of een lange lijst opvallende functies. In plaats daarvan heeft Apple de bestaande Mac-ervaring verder verfijnd. Het systeem voelt stabiel aan en de vele kleine verbeteringen maken het dagelijks gebruik prettiger.

De grootste vernieuwing is zonder twijfel Siri AI. Hoewel de functie voorlopig officieel alleen in het Engels beschikbaar is, laat Siri AI goed zien welke richting Apple met zijn assistent op wil. Ook de uitbreiding van Apple Intelligence in onder meer Safari, Opdrachten en Wachtwoorden voegt functies toe die in de praktijk daadwerkelijk nuttig kunnen zijn.

Niet alles werkt al perfect. Tijdens onze tests kwamen we nog kleine onvolkomenheden tegen en sommige AI-functies reageren nog wisselend. Dat is niet onverwacht voor software die zich nog in de betafase bevindt. Wel zagen we dat de stabiliteit met iedere nieuwe beta verder verbeterde.

Golden Gate voelt daarmee vooral als een update die de basis verder versterkt. Verwacht geen revolutie zoals macOS 26 Tahoe, maar wel een versie die de Mac op veel punten slimmer, stabieler en prettiger maakt.