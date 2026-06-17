Apple lijkt langzaam afscheid te nemen van bijzondere macOS-namen (en dit is waarom)
macOS krijgt al jaren een naam mee – ook de allernieuwste versie macOS 27 Golden Gate – maar Apple is die trend stilletjes aan het doorbreken. Zo merkte 9to5Mac op dat Apple op verschillende supportpagina’s niet meer naar de versienaam verwijst, maar simpelweg naar een versienummer.
Supportpagina aangepast
Apple heeft recent een reeks Engelstalige supportpagina’s bijgewerkt, waarin de namen van macOS zijn vervangen door nummers. Zo staat er nu macOS 15 in plaats van macOS Sequoia en macOS 13 in plaats van macOS Ventura. Op Nederlandse supportpagina’s worden vooralsnog wel namen van de softwareversies gebruikt.
Voorbeelden waarbij namen zijn vervangen:
- Spatial Audio-pagina: ‘macOS Sequoia of later’ → ‘macOS 15 of later’
- Wifi-wachtwoorden: ‘macOS Ventura’ → ‘macOS 13’
- Deze pagina: ‘macOS Monterey’ → ‘macOS 12’
Ook bij de aankondiging van macOS Golden Gate is een verschuiving zichtbaar. Waar Apple vorig jaar bij macOS Tahoe het versienummer vaak wegliet, prijkt op de huidige previewpagina consequent macOS 27 Golden Gate en zie je meteen Explore what’s new in macOS 27. Daarnaast wordt in meerdere WWDC-persberichten simpelweg verwezen naar macOS 27 – zonder verdere naamsaanduiding. Dat is een opvallende wijziging, want Apple voorziet het besturingssysteem al jaren van bijzondere namen.
Wat betekent dit?
Dit betekent nog niet een definitief afscheid van de namen – macOS 27 Golden Gate heeft er immers al één. Maar de trend is duidelijk, en die werkt zelfs met terugwerkende kracht: ook oudere versies krijgen op supportpagina’s steeds vaker een nummer in plaats van een uitgeschreven naam. Het lijkt erop dat Apple macOS hiermee op één lijn wil brengen met iOS, iPadOS en watchOS, die altijd al enkel een versienummer hebben. Dit zorgt voor een overzichtelijker geheel bij alle softwareversies.
Meer over macOS Golden Gate 27
macOS Golden Gate 27 is de grote nieuwe Mac-update van 2026. In macOS Golden Gate, vernoemd naar de bekende brug in San Francisco, ligt de focus op een verbeterd Liquid Glass-design, nieuwe Apple Intelligence-functies, een verbeterde Safari-browser en de komst van Siri AI (in het Engels). Op de Mac is Siri AI ook in de EU te gebruiken. De geschikte toestellen van macOS Golden Gate 27 zijn de Macs met Apple Silicon uit 2020 en nieuwer. De release van macOS Golden Gate 27 staat gepland voor september 2026.
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1 reactie
Flieps
Maar eigenlijk ben ik het overzicht kwijt sinds ze van de katten af zijn. OSX 10.5 Leopard had mijn eerste Mac, dacht ik. De huidige nummering is echt veel logischer, gekoppeld aan een jaartal.