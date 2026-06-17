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Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
macOS Golden Gate aankondiging

Apple lijkt langzaam afscheid te nemen van bijzondere macOS-namen (en dit is waarom)

Nieuws Mac en macOS 1 reactie
Apple lijkt af te stappen van de traditie om macOS een eigen naam te geven. Op meerdere plekken verschijnen versienummers in plaats van namen zoals Sequoia of Ventura.
Sasha Koevoets -

macOS krijgt al jaren een naam mee – ook de allernieuwste versie macOS 27 Golden Gate – maar Apple is die trend stilletjes aan het doorbreken. Zo merkte 9to5Mac op dat Apple op verschillende supportpagina’s niet meer naar de versienaam verwijst, maar simpelweg naar een versienummer.

Supportpagina aangepast

Apple heeft recent een reeks Engelstalige supportpagina’s bijgewerkt, waarin de namen van macOS zijn vervangen door nummers. Zo staat er nu macOS 15 in plaats van macOS Sequoia en macOS 13 in plaats van macOS Ventura. Op Nederlandse supportpagina’s worden vooralsnog wel namen van de softwareversies gebruikt.

Voorbeelden waarbij namen zijn vervangen:

Ook bij de aankondiging van macOS Golden Gate is een verschuiving zichtbaar. Waar Apple vorig jaar bij macOS Tahoe het versienummer vaak wegliet, prijkt op de huidige previewpagina consequent macOS 27 Golden Gate en zie je meteen Explore what’s new in macOS 27. Daarnaast wordt in meerdere WWDC-persberichten simpelweg verwezen naar macOS 27 – zonder verdere naamsaanduiding. Dat is een opvallende wijziging, want Apple voorziet het besturingssysteem al jaren van bijzondere namen.

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De WWDC 2026-keynote zit erop: Apple heeft iOS 27, Siri AI en meer onthuld. Op deze pagina lees je de samenvatting met de belangrijkste punten op een rij.

Wat betekent dit?

Dit betekent nog niet een definitief afscheid van de namen – macOS 27 Golden Gate heeft er immers al één. Maar de trend is duidelijk, en die werkt zelfs met terugwerkende kracht: ook oudere versies krijgen op supportpagina’s steeds vaker een nummer in plaats van een uitgeschreven naam. Het lijkt erop dat Apple macOS hiermee op één lijn wil brengen met iOS, iPadOS en watchOS, die altijd al enkel een versienummer hebben. Dit zorgt voor een overzichtelijker geheel bij alle softwareversies.

Meer over macOS Golden Gate 27

macOS Golden Gate 27 is de grote nieuwe Mac-update van 2026. In macOS Golden Gate, vernoemd naar de bekende brug in San Francisco, ligt de focus op een verbeterd Liquid Glass-design, nieuwe Apple Intelligence-functies, een verbeterde Safari-browser en de komst van Siri AI (in het Engels). Op de Mac is Siri AI ook in de EU te gebruiken. De geschikte toestellen van macOS Golden Gate 27 zijn de Macs met Apple Silicon uit 2020 en nieuwer. De release van macOS Golden Gate 27 staat gepland voor september 2026.

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macOS Sequoia

macOS Sequoia is de grote Mac-update van 2024. In macOS Sequoia vinden we veel functies die ook in iOS 18 zitten, zoals Apple Intelligence en diverse verbeteringen en nieuwe functies in standaardapps, maar ook een aantal Mac-specifieke functies. Zo kun je je iPhone bedienen vanaf je Mac (helaas niet in de EU), ontvang je je iPhone-meldingen op de Mac (ook niet in de EU), is er een nieuwe manier om vensters te beheren en zijn er nieuwe functies voor videobellen en presenteren. Lees ook ons artikel met de beste nieuwe functies van macOS Sequoia en onze review van macOS Sequoia voor het eindoordeel. macOS Sequoia is beschikbaar sinds 16 september 2024.

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Maar eigenlijk ben ik het overzicht kwijt sinds ze van de katten af zijn. OSX 10.5 Leopard had mijn eerste Mac, dacht ik. De huidige nummering is echt veel logischer, gekoppeld aan een jaartal.

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