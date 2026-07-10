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Gezichtsherkenning smartphones faalt: waarom de iPhone wél veilig is

Nieuws Achtergrond
Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de smartphonemodellen falende gezichtsherkenning heeft. Deze zijn dan makkelijk te foppen. De iPhone is wel veilig en dit is waarom.
Daniel Vischjager -

Tegenwoordig is gezichtsherkenning een heel gewone functie van smartphones. Het is al jaren op de markt (bij Apple al sinds 2017) en je zou daarom verwachten dat het anno 2026 wel veilig zou zijn. Wie dat dacht, komt bij veel merken bedrogen uit, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond. Gelukkig is de iPhone wel veilig en we leggen uit hoe dat komt.

Smartphone-gezichtsherkenning makkelijk te foppen

De Consumentenbond heeft maar liefst 133 telefoons getest op hun gezichtsherkenning. Daarvan is, houd je vast, 69% onveilig. Dat is een stuk meer dan uit hetzelfde onderzoek drie jaar terug, waar 43% door de mand viel. Zelfs de toptoestellen van grote namen als Samsung, OnePlus en Oppo, die vaak meer dan €1000 kosten, zijn met een foto van de eigenaar te ontgrendelen. Alleen de telefoons van Apple en Google zijn allemaal veilig, zo stelt de Consumentenbond.

Een telefoon wordt als onveilig beschouwd als je met een foto van de eigenaar de gezichtsherkenning voor de gek kunt houden. Als dat lukt, betekent het dat de telefoon alleen kijkt naar of een gezicht visueel wordt herkend. Hoe dat eruitziet, deelt de Consumentenbond in de onderstaande video.

Waarom is Face ID op de iPhone wel veilig?

Face ID, Apple’s benaming voor gezichtsherkenning, werd in 2017 geïntroduceerd op de iPhone X. Dit is veel geavanceerder dan gewoon een camera die je gezicht vergelijkt met een referentiebeeld. Het systeem projecteert meer dan 30.000 infraroodstipjes op je gezicht. Vervolgens wordt er gemeten hoe lang het duurt tot het licht terugkaatst naar de iPhone. Op basis hiervan creëert je iPhone een 3D-beeld van je gezicht. Omdat een foto 2D is, is het dus onmogelijk om hiermee Face ID te ontgrendelen.

iPhone X TrueDepth sensoren voor Face ID

Als toevoeging op de hardware heeft Apple ook meerdere voorwaarden gesteld aan Face ID. Soms wordt de functie uit voorzorg ‘op slot gezet’ totdat je je toegangscode invoert. Je moet in de volgende gevallen je toegangscode invoeren om Face ID weer te kunnen gebruiken:

  • Het apparaat is zojuist ingeschakeld of herstart.
  • Het apparaat is al meer dan 48 uur niet ontgrendeld.
  • De toegangscode is ten minste zes en een halve dag niet gebruikt om het apparaat te ontgrendelen en het apparaat is in de afgelopen vier uur niet ontgrendeld met Face ID.
  • Het apparaat is op afstand vergrendeld.
  • Na vijf onsuccesvolle pogingen om een gezicht te herkennen.
  • Na het starten van ‘Zet uit’ of ‘SOS-noodmelding’ door gelijktijdig indrukken van een van beide volumeknoppen en de zijknop gedurende twee seconden.
Bekijk ook
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Ontdek hoe Face ID werkt, de gezichtsherkenning op de iPhone en sommige iPads. Met Face ID ontgrendel je je toestel, doe je betalingen met Apple Pay, log je in in je bankieren- of wachtwoordenapp en meer. Hoe kun je Face ID gebruiken met en zonder aandacht, wat is het verschil met Touch ID en is Face ID wel veilig? Je leest het hier!

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