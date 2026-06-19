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Opdrachten-app in iOS 27

Herhalende taken maak je makkelijker met de Opdrachten-app (verbeterd in iOS 27!)

Tips Basisfuncties
Met de Opdrachten-app op de iPhone kun je herhalende taken automatiseren. Deze tip bespreekt hoe je dat doet en hoe dat vanaf iOS 27 veel makkelijker wordt.
Daniel Vischjager -

Als je vaak dezelfde taak of reeks van taken uitvoert op je iPhone, dan zou je dat zomaar eens (deels) kunnen automatiseren. Hiervoor gebruik je de Opdrachten-app. Met deze gratis standaardapp krijg je toegang tot vrij geavanceerde systeemfuncties van je iPhone en kun je veel zaken aan elkaar koppelen. Het maken van zo’n opdracht kan lastig zijn, maar vanaf iOS 27 wordt het kinderspel.

Inhoudsopgave

Nieuw in iOS 27: Opdrachten maken met gewone taal

Wie al eens gespeeld heeft met het maken van een opdracht is waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat de app erg veel kan, maar dat het veel werk kost om zover te komen. Vanaf iOS 27 komt daarom een droom uit voor fans van automatisering. Dit werkt met Apple Intelligence en is daarom beschikbaar op de iPhone 15 Pro en nieuwere iPhones.

Je kunt vanaf deze update een opdracht beschrijven in gewone taal. Beschrijf gewoon wat er moet gebeuren en onder welke omstandigheden, en de app maakt een opdracht voor je. Vervolgens kun je de opdracht bijschaven door extra instructies te geven. Op deze manier worden complexe opdrachten opeens makkelijk te maken.

Zo maak je een opdracht in gewone taal vanaf iOS 27:

  1. Open de Opdrachten-app.
  2. Tik onderaan op de blauwe knop Opdracht.
  3. Beschrijf de opdracht. Denk aan de volgende dingen:
    • Wat is precies je doel?
    • Wat zijn de voorwaarden voor een goed resultaat?
    • Op welke manier wil je dat de opdracht wordt uitgevoerd? Indien je een resultaat in tekst wil zien, beschrijf hoe dat gestructureerd moet zijn.
  4. De app presenteert het stappenplan. Als je veranderingen wil aanbrengen, kun je dat gewoon doen door deze duidelijk te beschrijven.
Opdrachten-app met iOS 27 en Apple Intelligence-verbetering

Hoe beter je beschrijft wat je wil, des te beter kan de Opdrachten-app begrijpen wat je wil. Zie het als een zeer bekwame, maar nieuwe collega. Deze ‘collega’ kan heel veel voor je doen, maar moet nog wel worden ingeleid.

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Opdrachten zelf in elkaar zetten

De traditionele manier van opdrachten maken betekent handwerk. Je moet naast een use case ook weten welke bronnen je nodig hebt om je idee te kunnen uitvoeren. Ook is enige vaardigheid in logisch denken (volgens de computer) vereist.

We bespreken hier geen specifiek voorbeeld. Een simpel voorbeeld doet geen eer aan de geavanceerde mogelijkheden van de Opdrachten-app, terwijl een complex voorbeeld moeilijk te volgen is voor de meeste lezers. In plaats daarvan bespreken we een (niet uitputtende) lijst van handige acties om te gebruiken tijdens het maken van een opdracht.

  • Vraag om invoer: Hiermee kun je de gebruiker om input vragen die vervolgens wordt gebruikt in de opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een tekst, getal, URL, datum of tijd zijn.
  • Regelaars: Met deze selectie aan acties voer je allerlei systeemfuncties uit, zoals stille modus bedienen, je zaklamp inschakelen, een oplaadlimiet instellen en veel meer.
  • Beheer reeks: Deze acties helpen met het sturen van de reeks aan acties. Gebruikers kunnen hiermee uit een menu van (door jou gemaakte) opties kiezen. Ook kun je voorwaarden stellen voordat bepaalde acties worden uitgevoerd.
  • Apps: veel apps van derden hebben hun eigen acties ontwikkeld. Hiermee kun je bijvoorbeeld een gesprek met ChatGPT starten of muziek spelen op een Sonos-speaker.

Wil je een wat makkelijkere manier van automatiseren gebruiken? Bekijk dan eens de persoonlijke automatiseringen in iOS. Vanaf iOS 27 wordt dit overigens samengevoegd met de gewone opdrachten.

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iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

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