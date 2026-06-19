Met de Opdrachten-app op de iPhone kun je herhalende taken automatiseren. Deze tip bespreekt hoe je dat doet en hoe dat vanaf iOS 27 veel makkelijker wordt.

Als je vaak dezelfde taak of reeks van taken uitvoert op je iPhone, dan zou je dat zomaar eens (deels) kunnen automatiseren. Hiervoor gebruik je de Opdrachten-app. Met deze gratis standaardapp krijg je toegang tot vrij geavanceerde systeemfuncties van je iPhone en kun je veel zaken aan elkaar koppelen. Het maken van zo’n opdracht kan lastig zijn, maar vanaf iOS 27 wordt het kinderspel.

Nieuw in iOS 27: Opdrachten maken met gewone taal

Wie al eens gespeeld heeft met het maken van een opdracht is waarschijnlijk tot de conclusie gekomen dat de app erg veel kan, maar dat het veel werk kost om zover te komen. Vanaf iOS 27 komt daarom een droom uit voor fans van automatisering. Dit werkt met Apple Intelligence en is daarom beschikbaar op de iPhone 15 Pro en nieuwere iPhones.

Je kunt vanaf deze update een opdracht beschrijven in gewone taal. Beschrijf gewoon wat er moet gebeuren en onder welke omstandigheden, en de app maakt een opdracht voor je. Vervolgens kun je de opdracht bijschaven door extra instructies te geven. Op deze manier worden complexe opdrachten opeens makkelijk te maken.

Zo maak je een opdracht in gewone taal vanaf iOS 27:

Open de Opdrachten-app. Tik onderaan op de blauwe knop Opdracht. Beschrijf de opdracht. Denk aan de volgende dingen: Wat is precies je doel?

Wat zijn de voorwaarden voor een goed resultaat?

Op welke manier wil je dat de opdracht wordt uitgevoerd? Indien je een resultaat in tekst wil zien, beschrijf hoe dat gestructureerd moet zijn. De app presenteert het stappenplan. Als je veranderingen wil aanbrengen, kun je dat gewoon doen door deze duidelijk te beschrijven.

Hoe beter je beschrijft wat je wil, des te beter kan de Opdrachten-app begrijpen wat je wil. Zie het als een zeer bekwame, maar nieuwe collega. Deze ‘collega’ kan heel veel voor je doen, maar moet nog wel worden ingeleid.

Bekijk ook Dit is Apple Intelligence, Apple’s eigen variant van AI: alles wat je moet weten Apple Intelligence is Apple’s eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je op veel recente Apple-apparaten en bestat uit talloze handige functies. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Opdrachten zelf in elkaar zetten

De traditionele manier van opdrachten maken betekent handwerk. Je moet naast een use case ook weten welke bronnen je nodig hebt om je idee te kunnen uitvoeren. Ook is enige vaardigheid in logisch denken (volgens de computer) vereist.

We bespreken hier geen specifiek voorbeeld. Een simpel voorbeeld doet geen eer aan de geavanceerde mogelijkheden van de Opdrachten-app, terwijl een complex voorbeeld moeilijk te volgen is voor de meeste lezers. In plaats daarvan bespreken we een (niet uitputtende) lijst van handige acties om te gebruiken tijdens het maken van een opdracht.

Vraag om invoer: Hiermee kun je de gebruiker om input vragen die vervolgens wordt gebruikt in de opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een tekst, getal, URL, datum of tijd zijn.

Regelaars: Met deze selectie aan acties voer je allerlei systeemfuncties uit, zoals stille modus bedienen, je zaklamp inschakelen, een oplaadlimiet instellen en veel meer.

Beheer reeks: Deze acties helpen met het sturen van de reeks aan acties. Gebruikers kunnen hiermee uit een menu van (door jou gemaakte) opties kiezen. Ook kun je voorwaarden stellen voordat bepaalde acties worden uitgevoerd.

Apps: veel apps van derden hebben hun eigen acties ontwikkeld. Hiermee kun je bijvoorbeeld een gesprek met ChatGPT starten of muziek spelen op een Sonos-speaker.

Wil je een wat makkelijkere manier van automatiseren gebruiken? Bekijk dan eens de persoonlijke automatiseringen in iOS. Vanaf iOS 27 wordt dit overigens samengevoegd met de gewone opdrachten.

Bekijk ook Persoonlijke automatiseringen: krijg taken gedaan met Opdrachten-app Met de de iPhone en iPad kun je veel dingen automatiseren. Dit doe je met de Opdrachten-app die standaard is geïnstalleerd. In deze gids helpen we je op weg met persoonlijke automatiseren met een paar voorbeelden. Wat zijn de mogelijkheden?