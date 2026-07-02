‘Apple werkt aan een volledig nieuwe instap MacBook Pro – met nieuw design’

Apple werkt volgens Mark Gurman aan een volledig vernieuwde instap-MacBook Pro. Het zou gaan om een 14-inch model met een nieuw ontwerp dat aansluit op de toekomstige high-end MacBook Pro’s. De laptop verschijnt mogelijk al in de eerste helft van 2027.

‘Nieuw design voor instap MacBook’

Volgens de bron sluit het nieuwe design aan bij de grotere vernieuwing die Apple voorbereidt voor de duurdere MacBook Pro-modellen. Welke uiterlijke veranderingen Apple precies doorvoert, is nog niet bekend. Wel lijkt Apple afscheid te nemen van het huidige ontwerp, dat sinds 2021 grotendeels onveranderd is gebleven. Mogelijk wordt de MacBook Pro weer wat dunner, een trend die we de afgelopen jaren vaker bij Apple gezien hebben.

Eerder meldde Gurman al dat de toekomstige high-end MacBook Pro’s een touchscreen krijgen, iets waar Apple jarenlang van afzag. In het nieuwe rapport wordt die verwachting opnieuw genoemd, maar Bloomberg zegt niet dat ook de vernieuwde instap-MacBook Pro over een touchscreen beschikt. Vooralsnog lijkt die functie dus voorbehouden aan de duurdere modellen.

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M7-chip lijkt voor de hand te liggen

Hoewel niet expliciet vermeldt wordt welke chip de nieuwe MacBook Pro krijgt, schrijft Gurman wel dat Apple de eerste Macs met een M7-chip al in de eerste helft van 2027 wil introduceren. Daardoor ligt het voor de hand dat ook deze vernieuwde MacBook Pro van die chip wordt voorzien. Apple heeft dit zelf nog niet bevestigd.

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Wanneer komt de nieuwe instap-MacBook Pro?

Opvallend is dat Apple volgens Bloomberg eerder al een vernieuwde instap-MacBook Pro had afgerond met codenaam J804. Dat model zou nog het huidige ontwerp gebruiken, maar dan met een nieuwe M6-chip. Deze zou alsnog gepland staan voor aankomend najaar. Dat zou betekenen dat Apple in rap tempo nieuwe MacBook Pro-modellen aan gaat kondigen: een M6-versie in najaar 2026 en een M7-versie (met nieuw ontwerp) in 2027.

Volgens Bloomberg staat de introductie van de vernieuwde MacBook Pro gepland voor het voorjaar van 2027, al ligt die planning nog niet vast. Apple kampt – net als andere fabrikanten – met schaarste aan geheugen en chips, wat eerder al leidde tot prijsverhogingen voor Macs en iPads. Door die problemen kan ook de introductie van nieuwe producten vertraging oplopen. Als de planning wel wordt gehaald, verschijnt de nieuwe MacBook Pro samen met onder meer een nieuwe iPad Pro, de iPhone 18, iPhone 18e en de tweede generatie iPhone Air.

Dit nieuwe instapmodel zou dus losstaan van de nieuwe krachtigere versies. Apple komt tussen eind van dit jaar en begin volgend jaar met de eerste MacBook met touchscreen, maar het is nog onduidelijk of dit een krachtigere MacBook Pro wordt of een geheel nieuw type model (zoals een MacBook Ultra). Er was onlangs ook een gerucht dat de MacBook met touchscreen de bestaande M5 Pro/Max-chip zou gaan gebruiken. Na de M6-versie, zou Apple in ieder geval meteen door willen naar de M7-lijn en daarmee de M6 Pro- en M6 Max-chip over willen slaan.

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