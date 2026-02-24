De stabiele versie van macOS 26.3 bracht nieuwe aanwijzingen met zich mee die duidelijk maken wat Apple van plan is rondom de Apple Experience, begin maart.

Langzamerhand wordt het steeds duidelijker dat Apple flink wat in petto heeft voor de zogenoemde Apple Experience op 4 maart 2026. Zo lijkt het erop dat Apple voorafgaand aan dat event al productaankondigingen gaat doen, om zo een duidelijke presentatie te kunnen geven. MacWorld kan nu op basis van ontdekte code al drie nieuwe aankomende producten verklappen.

Deze producten zijn in petto

In de stabiele versie van macOS 26.3 zijn kernel-extensies (kexts) gevonden voor drie onbekende apparaten met de codenamen J700, J427 en J527. Het eerste apparaat met codenaam J700 blijkt te verwijzen naar een nieuwe, goedkope MacBook.

Deze instap-MacBook wordt volgens eerdere berichten goedkoper dan de huidige MacBook Air en krijgt voor het eerst geen M-chip, maar een A-chip. Het gaat om dezelfde A18 Pro-chip als in de iPhone 16 Pro-modellen. Benchmarks laten zien dat de A18 Pro iets beter presteert dan de M1-chip, wat ruim voldoende is voor alledaags gebruik zoals browsen, mailen, tekstverwerken en streaming.

Volgens bronnen krijgt de laptop een iets kleiner dan 13-inch scherm en een aluminium behuizing, ondanks de lagere prijs. Hierbij wordt een prijs verwacht van rond de €700,-, waarmee Apple nadrukkelijk mikt op studenten, scholieren en prijsbewuste Mac-gebruikers.

Ook nieuwe Studio Displays in aantocht

Naast de nieuwe goedkope MacBook verwijst macOS 26.3 naar twee andere onbekende apparaten met de codenamen J427 en J527. Dit zijn varianten van een nieuwe generatie Studio Display. Het huidige Studio Display is inmiddels bijna vier jaar oud en dus duidelijk toe aan een opvolger.

Uit eerdere informatie bleek ook al dat de Studio Display 2 een aantal belangrijke verbeteringen krijgt. Zo wordt er gerekend op een scherm met een hogere verversingsfrequentie en ondersteuning voor HDR-weergave. Dat zorgt voor vloeiendere animaties, betere weergave van video en een hogere beeldkwaliteit bij foto- en videobewerking. In de code wordt verder gesproken over een A19-chip in de nieuwe monitor. Die maakt slimme functies mogelijk, zoals het verwerken van Spatial Audio en het verbeteren van de webcambeelden, vergelijkbaar met de huidige Studio Display maar met meer rekenkracht en extra mogelijkheden.

Opvallend is dat er niet één maar twee nieuwe Studio Displays in de macOS-code opduiken. Het is nog niet duidelijk hoe deze zich van elkaar onderscheiden, maar er zijn twee scenario’s het meest logisch. De eerste mogelijkheid is dat Apple werkt aan twee formaten, bijvoorbeeld een standaardmaat rond 27-inch en een groter model dat meer richting de professionele Pro Display XDR-markt gaat. De tweede optie is dat er naast een volledig uitgeruste versie ook een voordeliger model komt, bijvoorbeeld zonder HDR of met een lagere verversingssnelheid, om de instapprijs te verlagen.

‘Minstens vijf nieuwe producten in maart’

Tegelijkertijd meldt Mark Gurman van Bloomberg dat Apple in de eerste week van maart minstens vijf nieuwe producten gaat aankondigen. Met de iPhone 17e, iPad 2026, iPad Air 2026, MacBook Air 2026 en nieuwe instap-MacBook, kom je al direct op vijf modellen uit. Dan zijn er ook nog de M5 Pro/Max MacBook Pro-modellen en dus de twee varianten van het Studio Display. Wij denken echter dat het nieuwe Studio Display op een later moment komt.

Dit verwachten we van het Apple Experience

Het ziet ernaar uit dat in de eerste week van maart flink wat nieuwe devices het levenslicht gaan zien. Naar alle waarschijnlijkheid introduceert Apple een betaalbare MacBook, twee nieuwe Studio Display-modellen en mogelijk nog veel meer. Wij hebben onze verwachtingen voor de Apple Experience alvast voor je op een rij gezet.