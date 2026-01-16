Mac Studio 2025 met Studio Display

Verwijzing verraadt nieuwe Apple-monitor – is dit de Studio Display 2?

In een Chinese database is een verwijzing gevonden naar een nieuw Apple-display. Hierin zijn ook enige details naar buiten gekomen over dit nieuwe display.
Sasha Koevoets -

De geruchten over een nieuw display van Apple doen al een tijdje de ronde. Nu is er volgens MacRumors in de database van een Chinese toezichthouder een referentie naar een nieuw display gevonden onder modelnummer A3350. We vertellen je wat dat betekent voor de aankondiging.

Welk display wordt vernieuwd?

Apple werkt aan een nieuwe externe monitor met modelnummer A3350, zo blijkt uit een registratie in een Chinese regelgevingsdatabase. Het gaat om een high‑performance lcd‑paneel. Die term is relevant, want het zegt iets over de schermtechniek die Apple gebruikt. Als we hiervan uitgaan, weten we dus dat het nieuwe display géén OLED-paneel krijgt. Of het om een nieuwe Studio Display of het duurdere Pro Display XDR gaat, wordt niet helemaal duidelijk uit de registratie. Toch zijn de geruchten rond een Studio Display‑opvolger sterker.

Voor de volgende Studio Display worden deze specificaties verwacht: een ProMotion-scherm tot 120 Hz, HDR‑ondersteuning, mini‑LED‑achtergrondverlichting en een A19 (Pro)‑chip voor betere prestaties en camera‑features. Mini‑LED is technisch gezien nog steeds lcd en dit sluit aan op de modelregistratie in China. Over een nieuwe Pro Display XDR zijn minder signalen. Het huidige model is dit jaar alweer 7 jaar oud en is aan een update toe.

Mac mini m2 en M2 Pro met Studio Display

De huidige Studio Display heeft een 27‑inch 5K‑lcd, 60 Hz verversingssnelheid, 600 nits piekhelderheid, ingebouwde camera en speakers, één Thunderbolt 3‑poort en drie usb-c‑poorten. Een mini‑LED‑variant zou vooral winst opleveren in piekhelderheid, contrast en HDR. Bovendien zou een chipupgrade van A13 Bionic naar A19 (Pro) voor een merkbare prestatieboost zorgen.

Wanneer komt dit nieuwe display?

Hoewel het nog om geruchten gaat, wijst de vermelding in een vergelijkbare Chinese database erop dat een aankondiging op korte termijn te verwachten is. De huidige Studio Display dook destijds ook enkele maanden voor de release in dezelfde database op. Dit maakt een introductie rond maart/april aannemelijk – mogelijk tegelijk met een nieuwe Mac Studio met M5‑chip. De prijs lijkt dicht in de buurt te blijven van het huidige model dat €1.779 kost.

Mac mini m2 en M2 Pro met Studio Display

