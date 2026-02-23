Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Toon of verberg de lijst met posts
WhatsApp berichten

WhatsApp krijgt twee slimme nieuwe functies: dit kun je binnenkort verwachten

Nieuws Apps
WhatsApp werkt aan twee nieuwe functies die het chatten makkelijker zal maken. Zo kan je straks WhatsApp-berichten inplannen en berichten markeren als spoiler.
Sasha Koevoets -

Hoewel WhatsApp (zeker de laatste jaren) al heel veel nuttige functies gekregen heeft, zijn er nog altijd mogelijkheden die bij de populairste chatapp ontbreken, maar wel al beschikbaar zijn bij concurrerende diensten. Binnenkort kunnen we weer twee van deze functies wegstrepen. Uit een beta blijkt namelijk dat WhatsApp werkt onder andere het inplannen van WhatsApp-berichten. Ook komt er een nieuwe manier om spoilers te verbergen.

Inplannen van berichten in WhatsApp

Met het inplannen van WhatsApp-berichten heb je precies in de hand wanneer een bericht wordt verzonden. Je kunt als verzender een datum en tijd instellen en zodra dat moment is aangebroken, wordt het bericht automatisch verstuurd.

Na het inplannen verschijnt er een nieuw onderdeel in het menu van je gesprek, speciaal voor ingeplande berichten. Daar zie je in één overzicht alle berichten die klaarstaan en kun je ze beheren. Zo kun je ze vóór het verzendmoment eenvoudig verwijderen. De ontvanger merkt daar niets van, omdat het bericht op dat moment nog niet is verzonden.

Berichten inplannen op WhatsApp (via WABetaInfo)

Eerder was het via een omweg al mogelijk om berichten in te plannen met de Opdrachten-app, maar daarbij moest je vooraf verschillende variabelen instellen. Dat maakt deze methode minder flexibel dan een ingebouwde optie in WhatsApp zelf.

Sinds iOS 18 is het in iMessage al mogelijk om berichten in te plannen, op een vergelijkbare manier.

Bekijk ook

iOS 18: zo werkt het inplannen van iMessage-berichtjes

Een iMessage-bericht inplannen: vanaf iOS 18 kan het. Wij laten je zien hoe deze nieuwe functie werkt, hoe je een later verstuurd iMessage-bericht kan wijzigen en meer.

Vermijden van spoilers in berichten

In WhatsApp kun je je berichten al opmaken als vet, cursief of doorgestreept en daar komt nu een extra optie bij: je kunt tekst ook als spoiler markeren. De geselecteerde inhoud wordt dan vervaagd weergegeven en is daardoor niet direct leesbaar voor de ontvanger. Het werkt op dezelfde manier als de bestaande opmaakopties.

Wil je de inhoud toch bekijken, dan tik je op het bericht zodat de tekst zichtbaar wordt. Vooralsnog lijkt de functie alleen te werken bij tekstberichten, maar het ligt voor de hand dat dit later ook kan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld foto’s en andere media.

De spoileroptie is vooral handig als je informatie wilt delen die niet iedereen meteen hoeft te zien, zoals het einde van een serie of film. Zeker in groepsgesprekken kan dit regelmatig voorkomen en met deze nieuwe functie kun je spoilers eenvoudig voorkomen.

WhatsApp Spoilers
Spoilers in WhatsApp markeren (via WABetaInfo)

Zoals in de bovenstaande afbeelding te zien is, werkt het selecteren van een spoiler hetzelfde als andere opmaak toepassen. Je selecteert de tekst, kiest Spoiler en de tekst vervaagt. Opvallend is dat het bericht ook na het onthullen als spoiler gemarkeerd blijft. Sluit je de app en open je WhatsApp opnieuw, dan is de gemarkeerde tekst weer vervaagd.

Bekijk ook
Tekstopmaak in WhatsApp.

Nieuwe opties voor tekstopmaak en lettertypes in WhatsApp: zo gebruik je ze

Je kunt in WhatsApp de opmaak van je tekst aanpassen, zodat deze bijvoorbeeld dikgedrukt, cursief of doorstreept verstuurd worden. Ook kun je een ander lettertype gebruiken en vanaf nu heeft WhatsApp nog meer opmaakopties. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Wanneer kunnen we deze functies gebruiken?

Wat betreft het inplannen van berichten lijkt het nog wel even te duren voordat we daar daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. De functie is nu alleen beschikbaar voor een kleine groep betatesters en zelfs daar kan nog niet iedereen berichten inplannen.

Wel lijkt het erop dat we binnen afzienbare tijd aan de slag kunnen met de nieuwe Spoiler-functie in WhatsApp. Op verschillende toestellen op onze redactie verschijnt deze optie al in het opmaakmenu, maar op het moment van schrijven gebeurt er nog niets met berichten waarbij je deze optie hebt geselecteerd.

Eerder werd ook al duidelijk dat WhatsApp een veelgevraagde functie gaat toevoegen: het delen van gespreksgeschiedenis met nieuwe leden. Hiermee kunnen beheerders van groepsgesprekken eenvoudig oudere berichten beschikbaar maken voor deelnemers die later aan de groep worden toegevoegd.

Bekijk ook
WhatsApp Groepsgesprekgeschiedenis

Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: ‘Een van de meest gevraagde functies’

Nieuwe leden in WhatsApp-groepsgesprekken kunnen voortaan de gespreksgeschiedenis zien. Dit is volgens WhatsApp een van de meest aangevraagde functies. Beheerders kunnen kiezen of nieuwe leden de geschiedenis mogen lezen.

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: 'Een van de meest gevraagde functies'
Deze app verdwijnt met tvOS 26.4 van je Apple TV – en waarom dat niet erg is
Apple Music voegt deze drie nieuwe functies toe in iOS 26.4
Apple Podcasts krijgt video: vanaf aankomende update ook podcasts kijken
Twee jaar na belofte: YouTube nu eindelijk officieel beschikbaar op de Vision Pro

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone? WhatsApp beveiligen op 4 manieren

Ook interessant

WhatsApp Groepsgesprekgeschiedenis

Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: ‘Een van de meest gevraagde functies’

Nieuws
WhatsApp bug iPhone 17

Alsof je in een lachspiegel kijkt: door deze functie op iPhone 17-modellen zien je selfies er belachelijk uit

Nieuws
WhatsApp Desktop gebruiken

WhatsApp Web rolt twee veelgevraagde belfuncties uit, die je al jaren kent van de app

Nieuws 3 reacties
WhatsApp peilingen

Datum prikken via WhatsApp? Zo pak je het slim aan

Tips
WhatsApp bericht verwijderen voor iedereen

WhatsApp laat je nu met andere apps chatten – zo schakel je het in

Nieuws 1 reactie
WhatsApp icoon met een hacker op de achtergrond

Pas op voor nieuwe oplichting via WhatsApp: schakel deze functie meteen uit

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.