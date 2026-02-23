WhatsApp werkt aan twee nieuwe functies die het chatten makkelijker zal maken. Zo kan je straks WhatsApp-berichten inplannen en berichten markeren als spoiler.

Hoewel WhatsApp (zeker de laatste jaren) al heel veel nuttige functies gekregen heeft, zijn er nog altijd mogelijkheden die bij de populairste chatapp ontbreken, maar wel al beschikbaar zijn bij concurrerende diensten. Binnenkort kunnen we weer twee van deze functies wegstrepen. Uit een beta blijkt namelijk dat WhatsApp werkt onder andere het inplannen van WhatsApp-berichten. Ook komt er een nieuwe manier om spoilers te verbergen.

Inplannen van berichten in WhatsApp

Met het inplannen van WhatsApp-berichten heb je precies in de hand wanneer een bericht wordt verzonden. Je kunt als verzender een datum en tijd instellen en zodra dat moment is aangebroken, wordt het bericht automatisch verstuurd.

Na het inplannen verschijnt er een nieuw onderdeel in het menu van je gesprek, speciaal voor ingeplande berichten. Daar zie je in één overzicht alle berichten die klaarstaan en kun je ze beheren. Zo kun je ze vóór het verzendmoment eenvoudig verwijderen. De ontvanger merkt daar niets van, omdat het bericht op dat moment nog niet is verzonden.

Berichten inplannen op WhatsApp (via WABetaInfo)

Eerder was het via een omweg al mogelijk om berichten in te plannen met de Opdrachten-app, maar daarbij moest je vooraf verschillende variabelen instellen. Dat maakt deze methode minder flexibel dan een ingebouwde optie in WhatsApp zelf.

Sinds iOS 18 is het in iMessage al mogelijk om berichten in te plannen, op een vergelijkbare manier.

Bekijk ook iOS 18: zo werkt het inplannen van iMessage-berichtjes Een iMessage-bericht inplannen: vanaf iOS 18 kan het. Wij laten je zien hoe deze nieuwe functie werkt, hoe je een later verstuurd iMessage-bericht kan wijzigen en meer.

Vermijden van spoilers in berichten

In WhatsApp kun je je berichten al opmaken als vet, cursief of doorgestreept en daar komt nu een extra optie bij: je kunt tekst ook als spoiler markeren. De geselecteerde inhoud wordt dan vervaagd weergegeven en is daardoor niet direct leesbaar voor de ontvanger. Het werkt op dezelfde manier als de bestaande opmaakopties.

Wil je de inhoud toch bekijken, dan tik je op het bericht zodat de tekst zichtbaar wordt. Vooralsnog lijkt de functie alleen te werken bij tekstberichten, maar het ligt voor de hand dat dit later ook kan worden uitgebreid naar bijvoorbeeld foto’s en andere media.

De spoileroptie is vooral handig als je informatie wilt delen die niet iedereen meteen hoeft te zien, zoals het einde van een serie of film. Zeker in groepsgesprekken kan dit regelmatig voorkomen en met deze nieuwe functie kun je spoilers eenvoudig voorkomen.

Spoilers in WhatsApp markeren (via WABetaInfo)

Zoals in de bovenstaande afbeelding te zien is, werkt het selecteren van een spoiler hetzelfde als andere opmaak toepassen. Je selecteert de tekst, kiest Spoiler en de tekst vervaagt. Opvallend is dat het bericht ook na het onthullen als spoiler gemarkeerd blijft. Sluit je de app en open je WhatsApp opnieuw, dan is de gemarkeerde tekst weer vervaagd.

Bekijk ook Nieuwe opties voor tekstopmaak en lettertypes in WhatsApp: zo gebruik je ze Je kunt in WhatsApp de opmaak van je tekst aanpassen, zodat deze bijvoorbeeld dikgedrukt, cursief of doorstreept verstuurd worden. Ook kun je een ander lettertype gebruiken en vanaf nu heeft WhatsApp nog meer opmaakopties. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Wanneer kunnen we deze functies gebruiken?

Wat betreft het inplannen van berichten lijkt het nog wel even te duren voordat we daar daadwerkelijk gebruik van kunnen maken. De functie is nu alleen beschikbaar voor een kleine groep betatesters en zelfs daar kan nog niet iedereen berichten inplannen.

Wel lijkt het erop dat we binnen afzienbare tijd aan de slag kunnen met de nieuwe Spoiler-functie in WhatsApp. Op verschillende toestellen op onze redactie verschijnt deze optie al in het opmaakmenu, maar op het moment van schrijven gebeurt er nog niets met berichten waarbij je deze optie hebt geselecteerd.

Eerder werd ook al duidelijk dat WhatsApp een veelgevraagde functie gaat toevoegen: het delen van gespreksgeschiedenis met nieuwe leden. Hiermee kunnen beheerders van groepsgesprekken eenvoudig oudere berichten beschikbaar maken voor deelnemers die later aan de groep worden toegevoegd.

Bekijk ook Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: ‘Een van de meest gevraagde functies’ Nieuwe leden in WhatsApp-groepsgesprekken kunnen voortaan de gespreksgeschiedenis zien. Dit is volgens WhatsApp een van de meest aangevraagde functies. Beheerders kunnen kiezen of nieuwe leden de geschiedenis mogen lezen.