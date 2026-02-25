‘Dynamic Island op de iPhone 18 Pro wordt aanzienlijk kleiner’: wat heb je daaraan?

Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Nieuws
Elk jaar is het weer de vraag wat Apple met het Dynamic Island van de iPhone gaat doen. Ook dit jaar gaan er wederom geruchten rond, waarbij het formaat van het Dynamic Island in de iPhone 18 Pro wordt besproken. Volgnes de nieuwste info wordt hij namelijk aanzienlijk kleiner.
Sasha Koevoets

Het Dynamic Island is sinds de iPhone 14 Pro een onderdeel dat in elke iPhone daarna teruggekomen is. In deze pilvormige uitsparing in de bovenkant van je scherm heeft Apple techniek zoals de Face ID-sensor en Center Stage-camera verwerkt, maar ook nuttige softwarefuncties gestopt. Jarenlang is deze onveranderd gebleven, maar volgens Bloomberg verandert dit naar verluidt met de iPhone 18 Pro-modellen.

iPhone 18 Pro krijgt een kleiner Dynamic Island

Volgens recente geruchten werkt Apple voor de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max aan een compacter Dynamic Island. De uitsparing bovenin het scherm wordt kleiner, terwijl de interface eromheen grotendeels hetzelfde blijft. Zo kan Apple het huidige ontwerp en de Dynamic Island-animaties hergebruiken, maar oogt de voorkant wel strakker.

Om deze verandering mogelijk te maken, zou Apple onderdelen van Face ID verplaatsen en verkleinen. De dot projector (die de infraroodpuntjes op je gezicht projecteert) verhuist naar onder het scherm, terwijl de frontcamera dankzij verkleining minder ruimte inneemt. Andere Face ID-sensoren blijven voorlopig nog zichtbaar in de uitsparing. Het resultaat is een kleinere ‘pil’, met dezelfde functies. De uitsparing kan dus groter worden als de inhoud daarom vraagt.

Kleiner Dynamic Island gerucht

Een kleiner Dynamic Island in ruststand kan ervoor zorgen dat er bovenaan het scherm meer ruimte is voor andere icoontjes. Bovendien geeft het de content op je scherm wat meer ruimte, bijvoorbeeld als je schermvullende video’s kijkt.

Het is niet de eerste keer dat we deze geruchten horen. Voor de release van de iPhone 17 (Pro) ging al rond dat het model een verkleind Dynamic Island zou krijgen. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen, al had Apple wel het een en ander aangepast binnen het Dynamic Island om de nieuwe selfiecamera mogelijk te maken.

Apple werkt aan nieuw soort iPhone

Met het kleinere Dynamic Island zet Apple een duidelijke tussenstap richting een iPhone met volledig scherm. Al jaren gaan er geruchten over een model zonder notch, eiland of cameragat. In dat plaatje past een generatie waarbij alvast een deel van de sensoren achter het scherm verdwijnt, zonder dat het hele voorkant opnieuw ontworpen hoeft te worden.

De verwachting is dat deze iPhone rond het 20-jarig jubileum van de iPhone in 2027 verschijnt. Net als in 2017 met de iPhone X wordt dit een compleet nieuwe koers voor de iPhone. Bij dat model liet Apple de thuisknop voor het eerst achterwege en kreeg de iPhone voor het eerst een OLED-scherm.

Wanneer komt de iPhone 18 Pro?

Traditiegetrouw presenteert Apple in het najaar nieuwe iPhones, maar naar verwachting pakt het bedrijf het dit jaar net iets anders aan. Apple zou de release van iPhones voortaan meer over het jaar gaan spreiden. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max verschijnen samen met de iPhone Fold in het najaar van 2026, terwijl het standaardmodel samen met de iPhone 18e pas in het voorjaar van 2027 wordt aangekondigd.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.

Review: iPhone 17 Pro in de hand
Alles over de iPhone 18 Pro Alles over de grotere iPhone 18 Pro Max Apple past iPhone 18 Pro-design aan iPhone 18 Pro kleuren Camera in iPhone 18 Pro: dit weten we al iPhones vergelijken iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen Nieuwe iPhone nodig? Hier kun je uit kiezen

