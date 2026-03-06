De eerste benchmarktest voor de nieuwe MacBook Neo staat online. Hiermee krijgen we een idee van de prestaties van deze nieuwe Mac, die als eerste Mac op een iPhone-chip draait. En hoe is de vergelijking met andere apparaten?

Bij nieuwe Apple-producten kun je er donder op zeggen dat er binnen enkele dagen een benchmarktest verschijnt. Uit zo’n test krijgen we een idee van de prestaties van het apparaat. De benchmark is vooral interessant voor de nieuwe MacBook Neo. Deze laptop draait als eerste Mac ooit op een iPhone-chip. Hoe scoort hij vergeleken met andere Macs?

MacBook Neo met A18 Pro-chip benchmark

De MacBook Neo heeft een A18 Pro-chip van binnen. Dat is dezelfde processor als die van de iPhone 16 Pro uit 2024. Er is echter wel een verschil met die iPhone, want de MacBook Neo heeft een GPU-kern minder. In de benchmark, verschenen op de website van Geekbench, scoort de MacBook Neo 3461 op single-core en 8668 op multi-core. Dat is, zoals verwacht, vrijwel gelijk aan de iPhone 16 Pro.

Zo vergelijkt de MacBook Neo met andere Apple-apparaten:

Opmerkelijk is dat de MacBook Neo op de single-core iets beter scoort dan de MacBook Air met M1-chip uit 2020. Deze MacBook Air is nog altijd een goede laptop voor mensen die geen uitzonderlijke prestaties vereisen. Dat belooft dus goeds voor de MacBook Neo, al moet nog blijken hoe dat er over een paar jaar uitziet.

Het is belangrijk om een benchmark als deze niet als heilig te beschouwen. De score zegt vooral iets over de chip, maar dat schetst geen compleet beeld van de ervaring die je met een apparaat hebt als gebruiker. Zo is het ook belangrijk om te weten hoe lang je op een batterijlading kunt werken en hoe snel de opslagruimte gegevens kan lezen en schrijven.

MacBook Neo-chip heeft een nadeel

Het is voor het eerst dat Apple een iPhone-processor in een Mac gebruikt. Mocht deze strategie een succes blijken, dan pakt dat voor Apple goed uit. De ontwikkeling van een chip kan dan op meer manieren worden terugverdiend. Voor klanten is er echter wel een nadeel. Je hebt zo goed als geen keuze om de chip te upgraden.

Standaard wordt de MacBook Neo geleverd met 256 GB aan opslag. De enige upgrade die je kunt uitvoeren is een verdubbeling hiervan naar 512 GB. Wat werkgeheugen betreft zit je altijd vast aan 8 GB. Dat is nu eenmaal hoe de A18 Pro-chip is ontwikkeld. Ben je bang dat dit te weinig is, omdat je veel apps tegelijk wil kunnen gebruiken en niet veel geduld hebt om te wachten op berekeningen? Dan stuurt Apple je door naar de MacBook Air. Dit model wordt standaard geleverd met 16 GB RAM en is te upgraden tot 32 GB.

We zullen de prestaties van de MacBook Neo aan de tand voelen in onze review. Schrijf je in voor de iCulture-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al ons nieuws rondom Apple.