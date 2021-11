We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Line

In deze documentaireserie wordt de scheidslijn tussen goed en kwaad in tijden van oorlog onderzocht. Navy SEAL-commandant Eddie Gallagher werd in 2018 door een aantal teamgenoten beschuldigd van moord. Tijdens een missie in Mosul (Irak) zou hij een zwaargewonde 17-jarige IS-strijder hebben gedood met een jachtmes, terwijl deze behandeld werd voor een wond. Het was landelijk nieuws in de VS en zelfs Trump bemoeide zich ermee. Gallagher zou geen oorlogscrimineel, maar een held zijn.

Nieuw op Apple TV+: Harriet the Spy

Animatieserie over een leergierig 11-jarig meisje (Beanie Feldstein), gebaseerd op een kinderboek van Louise Fitzhugh.

Tick, Tick… Boom

Te zien bij: Netflix

Een veelbelovende theatercomponist van bijna 30 worstelt met liefde, vriendschap en de druk om iets fantastisch te realiseren voordat de tijd op is.

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness (S02)

Te zien bij: Netflix

Een dierentuineigenaar draait door in dit waargebeurde verhaal vol excentrieke personages over een huurmoord in de schimmige wereld van het fokken van grote katachtigen.

The Mind, Explained (S02)

Te zien bij: Netflix

Heb je je ooit afgevraagd wat er in je hoofd gebeurt? Van dromen tot angststoornissen, ontdek in deze verhelderende serie hoe je hersenen werken.

The Wheel of Time (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Wheel Of Time is een van de populairste fantasy-series aller tijden, met meer dan 90 miljoen verkochte boeken. Het verhaal speelt zich af in een uitgestrekte, epische wereld waar magie bestaat waar alleen bepaalde vrouwen er toegang toe hebben. Het verhaal volgt Moiraine (Rosamund Pike), lid van de ongelooflijk machtige, geheel vrouwelijke organisatie genaamd de Aes Sedai, als ze aankomt in het kleine stadje Two Rivers. Daar begint ze aan een gevaarlijke, wereldomspannende reis met vijf jonge mannen en vrouwen, waarvan één de herboren draak zal zijn, die de mensheid zal redden of vernietigen.

The Kid Detective

Te zien bij: Videoland

Abe Applebaum was ooit een bekende kinderdetective. Nu hij wat ouder is, blijft hij dezelfde triviale mysteries tussen katers en vlagen van zelfmedelijden oplossen. Totdat een klant hem zijn eerste ‘volwassen’ zaak brengt.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Te zien bij: Pathé Thuis

Zijn beste vriend Gerrit is opeens geslaknapt. SpongeBob gaat met Patrick op een doldwaze missie ver buiten Bikinibroek om hun vriendje met de roze schelp te redden.