We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: 9/11: Come From Away

Come From Away is een verfilming van de gelijknamige Broadway-musical. Het speelt zich af in de week na 9/11. We volgen het verhaal van meer dan 7.000 mensen die zijn gestrand na de aanslagen van 9/11. Deze mensen kwamen terecht in het stadje Gander in Newfoundland, waar ze warm welkom werden geheten en vriendschappen sloten. Apple herdenkt hiermee de aanslagen van 9/11, die twintig jaar geleden plaatsvonden. Je kunt sinds vorige weke ook ‘9/11: Inside the President’s War Room’ kijken, een documentaire met interviews, onder andere met oud-president George Bush.

Bekijken: Come From Away

Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali

Te zien bij: Netflix

Een toevallige ontmoeting leidt uiteindelijk tot een tragische ruzie. De speciale band tussen Malcolm X en Muhammad Ali breekt door wantrouwen en veranderende idealen.

Jack Whitehall: Travels with my Father (S05)

Te zien bij: Netflix

Let op: pas vanaf dinsdag te zien. In dit laatste seizoen van het reisprogramma neemt komiek Jack Whitehall opnieuw zijn vader mee. De reis gaat deze keer naar het Verenigd Koninkrijk.

Lucifer (S06)

Te zien bij: Netflix

De duivel is het zat om heer van de hel te zijn en verhuist naar Los Angeles. Hij opent er een nachtclub en raakt bevriend met een rechercheur.

Untold: Breaking Point

Te zien bij: Netflix

De druk om het Amerikaanse tennissucces voort te zetten, eiste zijn tol voor Mardy Fish. Door psychische problemen veranderde zijn leven zowel op als naast de baan.

The Voyeurs

Te zien bij: Amazon Prime Video

Nadat ze zijn verhuisd naar een prachtig loft-appartement in Downtown Montreal, raakt een jong stel (Sydney Sweeney en Justice Smith) steeds meer geïnteresseerd in het seksleven van hun excentrieke buren aan de overkant van de straat (Ben Hardy en Natasha Liu Bordizzo). Wat begint als een onschuldige nieuwsgierigheid verandert langzaam in een ongezonde obsessie, nadat ze ontdekken dat één van deze buren de ander bedriegt. Verleiding en verlangen zorgen ervoor dat hun levens op onverwachte manieren met elkaar verstrengeld raken, met dodelijke gevolgen. The Voyeurs brengt nieuw leven in het vergeten genre van erotische thrillers en stelt de vraag: “Is het oké om te kijken?”

Silk Road

Te zien bij: Amazon Prime Video

Ross Ulbricht creëert op het internet een zwarte markt, bekend onder de naam “Silk Road”. Hiermee komt hij in het vizier te staan van de narcoticabrigade. Er ontstaat een kat-en-muisspel tussen Ross en de beruchte agent Rick Bowden.

The Good Fight (S05)

Te zien bij: Videoland

Het vijfde seizoen van The Good Fight, waarin Christine Baranski opnieuw te zien is als advocate Diane Lockhart. Die rol speelde ze ook al in The Good Wife. Mandy Patinkin (Homeland) heeft dit seizoen een gastrol, als een gewone burger die een eigen rechtszaal opent. Lockhart vraagt zich af of ze als witte vrouw wel de juiste persoon is om het zwarte advocatenkantoor van Liz (Audra McDonald) te helpen.

Forca Koeman (S02)

Te zien bij: Videoland

Documentairereeks over Barcelona-trainer Ronald Koeman. In het tweede seizoen grijpt hij naast de landstitel, maar wint wel de beker. Het was de grote droom van Koeman: trainer worden van FC Barcelona. Deze serie volgt hem op de voet.

Scenes from a Marriage

Te zien bij: Ziggo Movies & Series XL

Dramaserie over het huwelijk tussen twee geliefden (Jessica Chastain en Oscar Isaac), die over een langere tijd moeten zien te overleven in de emotionele rollercoaster van het huwelijk. Gebaseerd op de Zweedse miniserie van Ingmar Bergman, nu geschreven en geregisseerd door de Israëlische filmmaker Hagai Levi. De remake bestaat uit vijf afleveringen.

Shadow Game

Te zien bij: Pathé Thuis

Coming of age-verhaal van jonge vluchtelingen in een avontuurlijke reis door de donkere kant van Europa. Kunnen ze alle obstakels overwinnen en een nieuw thuis vinden?