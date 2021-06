We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Physical

Komische dramaserie over de onopvallende huisvrouw Sheila (Rose Byrne) die in de jaren tachtig aerobics ontdekt en iedereen enthousiast probeert te maken. Dit draait uit op een persoonlijke ontdekkingstocht.

De eerste drie afleveringen van Physical zijn vanaf 18 juni te zien op Apple TV+. Daarna verschijnen er wekelijks de resterende zeven afleveringen. De serie werd bedacht en geschreven door Annie Weissman, bekend van Desperate Housewives.

Bekijken: Physical

Luca

Te zien bij: Disney+

Animatiefilm van Pixar die zich afspeelt in een klein plaatsje aan de Italiaanse kust. Twee jonge zeemonsters gaan stiekem aan land en beleven er spannende avonturen met hun nieuwe vriendin Giulia. Het is een hartverwarmend verhaal met (uiteraard) een onderliggende boodschap van tolerantie en mensen accepteren.

Luca is de eerste grote animatiefilm van regisseur Enrico Casarosa, die sinds 2006 voor Pixar werkt, onder andere aan de films Coco, Toy Story 4, Onward en Soul. Disney kiest er soms voor grote nieuwe animatiefilms zoals Mulan en Cruella alleen tegen VIP-betaling beschikbaar te stellen, maar bij Luca kan iedere abonnee meteen kijken.

Love, Victor (S02)

Te zien bij: Disney+

Tweede seizoen van dit tienerdrama, dat nog emotioneler dreigt te worden. Victor (Michael Cimino) heeft zijn ouders aan het einde van het eerste seizoen verteld dat hij homo is. Hoe zijn familie daarop reageert zien we in seizoen 2. Victor is net verhuisd naar een andere plaats en een andere middelbare school, vanwege een affaire die zijn moeder heeft gehad. Hij heeft moeite zijn draai te vinden maar vindt in Simon (Nick Robinson uit Love, Simon) een luisterend oor. Nu hij zijn grote geheim heeft verteld en een relatie is begonnen met zijn grote liefde Benji (George Sear) lijkt het allemaal goed te komen. Maar alles blijkt gecompliceerder dan gedacht. Je kunt wekelijks een nieuwe aflevering zien.

Fatherhood

Te zien bij: Netflix

Een kersverse vader die weduwnaar is geworden, worstelt met twijfels, angst, verdriet en vieze luiers als hij zijn dochter alleen moet opvoeden. Een waargebeurd verhaal.

Katla (S01)

Te zien bij: Netflix

De catastrofale uitbarsting van de met ijs bedekte vulkaan Katla zorgt voor opschudding in een nabijgelegen gemeenschap wanneer er mysteries opduiken uit het ijs

Elite S04

Te zien bij: Netflix

Tienerdrama over de gebeurtenissen op een Spaanse exclusieve school genaamd Las Encinas. Elk seizoen draait het weer om jaloezie, wraak en verraad. Gezellig. er komt ook een vijfde seizoen aan, waarin een aantal nieuwe gezichten te zien zullen zijn. Elite is een van de best bekeken Spaanse series bij Netflix, achter La Casa de Papel.

Voyagers

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de nabije toekomst worden 30 jongeren onder leiding van dr. Richard de ruimte in gestuurd om zich te vestigen op een nieuwe planeet. Wanneer Christopher en Zack ontdekken dat ze worden gedrogeerd om ze rustig te houden, roepen ze op tot rebellie. Wanneer dr. Richard op mysterieuze wijze komt te overlijden, ontstaat er totale chaos. De bemanning verandert in een losgeslagen groep jongeren; niet wetende of de dreiging waarmee ze worden geconfronteerd zich binnen of buiten het ruimteschip bevindt.

Prime Day Show (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De Prime Day Show is een driedelige special met meervoudig bekroonde artiesten Billie Eilish, H.E.R. en Kid Cudi in een meeslepende muzikale ervaring.

Snowden

Te zien bij: Videoland

Edward Snowden dacht dat zijn droom werkelijkheid werd toen hij aan de slag ging bij de CIA en de NSA. Al snel ontdekt hij echter dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zich schuldig maken aan cyber-surveillance. De NSA, gesteund door grote bedrijven, schendt de grondwet door bergen van gegevens te verzamelen en alle vormen van telecommunicatie wereldwijd te volgen. Snowden is geshockeerd door deze systematische inbreuk op ons privéleven en besluit om bewijsmateriaal te verzamelen.

Diego Maradona

Te zien bij: Ziggo

Op 5 juli 1984 arriveerde de 23-jarige Diego Maradona voor een recordbedrag bij SSC Napoli. De club had voorheen nooit een groot toernooi gewonnen, en verlangde naar meer succes. De charismatische Argentijn trok Napels naar hun eerste winst ooit, en werd door velen aanbeden. In een stad waar zelfs de duivel nog bodyguards nodig had, werd Maradona groter dan God.

Dark Web: Cicada 3301

Te zien bij: Pathé Thuis

Deze intense, razendsnelle cyberthriller is gebaseerd op een reeks mysterieuze, onopgeloste gebeurtenissen uit het echte leven. Het begint als de geniale hacker Conner Cicada 3301 ontdekt, een online speurtocht die een rekruteringsinstrument zou kunnen zijn voor een geheim genootschap.