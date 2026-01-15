2026 belooft een groot Apple-jaar te worden, met de onthulling van de iPhone Fold. Het toestel is nu al een mijlpaal voor het bedrijf. Deze vouwbare iPhone moet vanwege zijn vormfactor stevig zijn, maar ook weer flexibel genoeg voor het scherm. Apple zou naar verluidt gebruikmaken van het zogenoemde ‘Liquid Metal’ om dit voor elkaar te krijgen.

Wat is Liquid Metal?

In deze iPhone zou Apple liquid metal inzetten, specifiek voor het scharnier. Liquid metal is een amorfe legering – een metaalmengsel zonder vaste kristalstructuur. Juist doordat die structuur ontbreekt, is het materiaal extra sterk en minder gevoelig voor metaalmoeheid. Apple experimenteert er al ruim 15 jaar mee (onder meer in de simkaarttool). Maar niet eerder op deze schaal, in een hoofdonderdeel van het toestel.

Het gebruik van liquid metal heeft nog een praktisch voordeel: het scharnier houdt de buiging van het scherm constant, zodat de spanning gelijkmatig over het scherm wordt verdeeld. Daardoor is de typische vouwlijn die je bij veel foldables ziet, sterk verminderd of vrijwel onzichtbaar. Eerder verschenen al beelden die het kreukvrije scherm laten zien.

Het scharnier van de iPhone Fold zou worden gemaakt van liquid metal. Voor de rest van de behuizing kiest Apple naar verluidt voor titanium, om de stevigheid en stijfheid te waarborgen zonder onnodig gewicht toe te voegen. Eerdere geruchten schetsten al een vergelijkbaar ontwerp en spraken over een toestel dat oogt als twee aan elkaar ‘geschakelde’ iPhone Air‑modellen.

Wanneer komt de iPhone Fold?

Na jarenlange geruchten is 2026 hét jaar waarin Apple de eerste vouwbare iPhone gaat onthullen. Het is nog even wachten, maar in september 2026 wordt deze iPhone verwacht, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Of de foldable dan direct te koop is, blijft onzeker. Ook de prijs ligt nog niet vast: geruchten variëren van ongeveer €1.800,- tot bedragen boven de €3.000,-. Wij hebben alles wat we weten over de iPhone Fold gebundeld in een overzichtspagina.