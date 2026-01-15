iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

De iPhone Fold komt eraan en maakt naar verluidt gebruik van een Liquid Metal scharnier. Daarnaast krijgt deze ook een titanium behuizing voor extra stevigheid.
2026 belooft een groot Apple-jaar te worden, met de onthulling van de iPhone Fold. Het toestel is nu al een mijlpaal voor het bedrijf. Deze vouwbare iPhone moet vanwege zijn vormfactor stevig zijn, maar ook weer flexibel genoeg voor het scherm. Apple zou naar verluidt gebruikmaken van het zogenoemde ‘Liquid Metal’ om dit voor elkaar te krijgen.

Wat is Liquid Metal?

In deze iPhone zou Apple liquid metal inzetten, specifiek voor het scharnier. Liquid metal is een amorfe legering – een metaalmengsel zonder vaste kristalstructuur. Juist doordat die structuur ontbreekt, is het materiaal extra sterk en minder gevoelig voor metaalmoeheid. Apple experimenteert er al ruim 15 jaar mee (onder meer in de simkaarttool). Maar niet eerder op deze schaal, in een hoofdonderdeel van het toestel.

Het gebruik van liquid metal heeft nog een praktisch voordeel: het scharnier houdt de buiging van het scherm constant, zodat de spanning gelijkmatig over het scherm wordt verdeeld. Daardoor is de typische vouwlijn die je bij veel foldables ziet, sterk verminderd of vrijwel onzichtbaar. Eerder verschenen al beelden die het kreukvrije scherm laten zien.

Eerste beelden gespot? 'Dit is het scherm van de iPhone Fold'

Apple is druk bezig met de ontwikkeling van de eerste vouwbare iPhone. Dit toestel krijgt twee schermen: een aan de binnenkant en een aan de buitenkant. Dit is wat we tot nu toe weten.

Het scharnier van de iPhone Fold zou worden gemaakt van liquid metal. Voor de rest van de behuizing kiest Apple naar verluidt voor titanium, om de stevigheid en stijfheid te waarborgen zonder onnodig gewicht toe te voegen. Eerdere geruchten schetsten al een vergelijkbaar ontwerp en spraken over een toestel dat oogt als twee aan elkaar ‘geschakelde’ iPhone Air‑modellen.

Wanneer komt de iPhone Fold?

Na jarenlange geruchten is 2026 hét jaar waarin Apple de eerste vouwbare iPhone gaat onthullen. Het is nog even wachten, maar in september 2026 wordt deze iPhone verwacht, tegelijk met de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Of de foldable dan direct te koop is, blijft onzeker. Ook de prijs ligt nog niet vast: geruchten variëren van ongeveer €1.800,- tot bedragen boven de €3.000,-. Wij hebben alles wat we weten over de iPhone Fold gebundeld in een overzichtspagina.

iPhone Fold: alles wat je moet weten over Apple's eerste opvouwbare iPhone ooit

De iPhone Fold wordt Apple's eerste opvouwbare iPhone. Of hij echt zo gaat heten is nog maar de vraag, maar voor het gemak is dit de naam die we voor Apple's opvouwbare iPhone hanteren. Wat weten we nu wel al over de iPhone Fold? Dat hebben we hier samengevat.

Eerste beelden gespot? 'Dit is het scherm van de iPhone Fold'

iPhone 17 Pro in oranje

Minstens acht modellen: 'Dit zijn de iPhones die Apple in 2026 en 2027 gaat uitbrengen'

Nieuwste geruchten over de opvouwbare iPhone: 'iPhone Fold komt in 2026, prijs richting €3000'

'Apple's eerste iPhone Fold krijgt de grootste batterij in een iPhone ooit'

Gerucht: 'Ontwikkeling iOS 27 start binnenkort en richt zich specifiek op een gloednieuwe iPhone'

